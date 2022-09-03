Попытки оставить Россию без денег оставят Запад без нефти

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3 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 11:18  |  vz.ru
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Как Россия переживает угольное эмбарго

Уголь из России имеет ряд преимуществ Сергей Бобылев/ТАСС
Пока ЕС закрывает заводы и повышает цены для населения, российские угольщики ищут новые рынки сбыта. Найти их не составило труда, однако полностью перенаправить европейские объемы на азиатские рынки им все еще не удалось. Падение экспорта российским угольщикам дается не так легко, как снижение экспорта газа Газпрому. Как угольщики переживут временные трудности из-за европейского эмбарго?  Подробности...
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Смертников Зеленского не пустили на атомную станцию

Зеленский решил приурочить захват ЗАЭС к визиту миссии МАГАТЭ на станцию Сергей Мальгавко/ТАСС
Минобороны сообщило о двух попытках ВСУ десантироваться в Энергодаре и захватить Запорожскую АЭС – крупнейшую в Европе. Известно, что большая часть боевиков уже уничтожена. Киев предпринял очередную военную авантюру на фоне визита миссии МАГАТЭ на ядерный объект. На что рассчитывали украинские военачальники и какие у этой операции могут быть последствия? Подробности...
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Почему попытка десанта ВСУ захватить Запорожскую АЭС провалилась

Баржи, на которых пыталась добраться третья группа диверсантов, были потоплены t.me/RVvoenkor
Десант, который Киев пытался высадить утром 1 сентября у Запорожской АЭС, окрестили самоубийственным. Вместо того чтобы захватить важный объект во время визита миссии МАГАТЭ, диверсанты оказались блокированы на дачах Энергодара в километрах от цели. Баржи с подкреплением были потоплены. Есть данные, что операция ВСУ была подготовлена британскими спецслужбами. На что рассчитывали стратеги в Киеве и их кураторы и почему их планы потерпели фиаско? Подробности...
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МАГАТЭ дважды обидело Зеленского

Зеленский крайне недоволен результатами визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС president.gov.ua
Миссия МАГАТЭ, вопреки попыткам ВСУ сорвать ее визит на Запорожскую АЭС, все же посетила станцию. Теперь Владимир Зеленский и его офис уверены в том, что делегаты международной организации сделают «неправильные» выводы. Чего опасается Зеленский и какие последствия может иметь постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ в Энергодаре? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Там Горбачева ждет совсем другой суд

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Михаил Сергеевич, при всей своей показной участливости, вряд ли был сильно обеспокоен, что те самые люди, якобы ради которых он начал перестройку, в большинстве своём призывали на его голову не благословение, а проклятия. Подробности...

Как возродить великое советское кино

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Российская прокатная индустрия давно уже сунула в руки всем смартфон с тупыми, но яркими приложениями. А теперь удивляется – что делать без американских блокбастеров? Страну буквально сдернули с наркотической иглы. Предлагаются хаотические, они же – совершенно панические – решения. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Добить до конца самоуверенность ВСУ

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Главное – не позволить затянуться психологическим ранам вражеских военных. Чтобы любые обоснования своего поражения выглядели очевидно нелепо для обычного жителя Украины и не несли в себе никакой романтики. Только тогда мы сможем обеспечить прочный мир для будущих поколений. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Народный список врагов России

Польша предъявила счет за Гитлера

Смертники Зеленского: десант ВСУ на ЗАЭС

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Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Попытки оставить Россию без денег оставят Запад без нефти

    Рынок нефти ждут новые потрясения
    		   3 сентября 2022, 10:30
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    «Большая семерка» приняла решение о введении новых санкций против российской нефти. Речь идет об установке предельной цены, по которой разрешено покупать российское топливо. Но главная цель Запада – заставить азиатские страны следовать их плану. Россия уже предупредила, как ответит на этот шаг. Кто в итоге окажется наиболее пострадавшим?

    Министры финансов стран G7 объявили о решении установить предельные цены на российскую нефть. Транспортировать по морю и страховать компании, которые перевозят российскую нефть по цене выше введенного потолка, запрещается. Какой будет потолок цен – еще предстоит решить. Но в целом он может быть пересмотрен в случае необходимости, говорится в заявлении министров стран G7, куда входят США, Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция и Япония (все эти страны уже приняли решение отказаться от нефти из России и обозначили срок отказа).

    Министры финансов G7 призвали все страны присоединиться к ограничению и внести свой вклад в разработку потолка цен. Они хотят «создать широкую коалицию» в мире, чтобы российская нефть и нефтепродукты продавалась «только по ценам на уровне или ниже потолка», передает «Интерфакс».

    Любопытно, что эти новые санкции, судя по данным FT, будут введены одновременно с собственным эмбарго ЕС на импорт российской нефти (5 декабря 2022 года – для сырой нефти и 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов).

    «Это странное совпадение. Возможно, мы увидим сюрприз в виде замены нефтяного эмбарго на потолок цен. Такой сценарий исключать нельзя, особенно если вспомнить, как появилась идея введения потолка цен»,

    – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он напоминает, что, по сути, инициировала ее министр финансов США Джанет Йеллен. Она в свое время заявила, что санкции против России приводят к снижению экспорта российской нефти на мировой рынок, а это вредно, так как усугубляет дефицит нефти и цены идут вверх. Надо сделать так, чтобы Россия могла насытить мировой рынок нефтью и цены пошли вниз.

    «После этого заявления Йеллен столкнулась с критикой, что это позволит России зарабатывать, а цель санкций – разрушить российскую экономику. Так и родилась «гениальная» идея с потолком цен. Путь Россия экспортирует нефть, но платить ей за это не надо. В этом случае все довольны – и мировой рынок насыщен, и цены низкие, и Россия мало зарабатывает», –рассуждает Игорь Юшков.

    В этом русле логично, если европейцы отменят нефтяное эмбарго на возможность покупать российскую нефть по определенной низкой цене.

    Второй вариант – когда ЕС не отменяет эмбарго – тоже возможен. В таком случае, ЕС, как и ожидается, полностью откажется от закупки российской нефти по морю, а всем остальным странам «Большая семерка» разрешит покупать ее только по определенной цене.

    Ситуация патовая, потому что оба варианта будут иметь печальные последствия для мирового рынка. Потому что Россия четко обозначила свою позицию. Она перенаправит нефть в страны с рыночными условиями в случае введения потолка цен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Но Россия не будет поставлять нефть и топливо себе в убыток. «Мы не будем работать на нерыночных условиях», – указал вице-премьер Александр Новак. По его словам, «это полностью разрушит рынок», потребители в ЕС и США еще больше пострадают от роста цен.

    «Все боятся, что Россия к моменту введения санкций со стороны Евросоюза не успеет перестроить потоки экспорта на азиатские рынки, и ей придется сокращать экспорт, как в марте и апреле этого года. Это усугубит дефицит на мировом рынке и приведет к взлету цен», – объясняет Юшков.

    «Фактически в Европу сейчас идет около 2 млн баррелей в сутки российской нефти, и их надо будет пристроить на азиатских рынках до 5 декабря. Если азиатские страны решат покупать по установленной Западом цене, то Россия прекратит поставки. Если же азиатские страны не послушаются G7, и продолжат покупать нашу нефть по нормальным ценам, то возникнут проблемы с перевозкой сырья из-за санкций. Как ни крути, формируется «идеальный шторм» на нефтяном рынке», – говорит эксперт ФНЭБ.

    «Большая семерка» начинает диктовать условия всему миру. Попахивает колониализмом», – считает Юшков. Однако убедить Китай и Индию плясать под их дудку вряд ли удастся.

    Китай не откажется покупать российскую нефть по морю (а трубопроводных поставок новые санкции не касаются), но, скорее всего, этим теперь будут заниматься не крупные компании (чтобы уберечь их от токсичных историй), а более мелкие китайские компании «второго эшелона», считает эксперт. По крайней мере, так сейчас зачастую происходит при экспорте-импорте между Россией и Китаем. «Потому что Китай, с одной стороны, говорит, что санкции нелегитимны. Но, с другой стороны, очень осторожно к этому относится», –говорит эксперт.

    Что касается Индии, то проблема со страхованием транспортировки российской нефти морским путем была решена еще в марте-апреле, когда индийцы начали активно скупать российскую нефть с дисконтом. Страховать перевозку российской нефти начали российские компании под госгарантии, и Индию это устраивало. «Скорее всего, Индия не присоединится к таким инициативам и дальше будет их игнорировать», – считает Юшков.

    В том числе потому, что Китай и Индия понимают, чем это обернется для них в итоге.

    «Сейчас они имеют возможность покупать российскую нефть по 70-80 долларов за баррель, когда рыночная цена 110 долларов. Приняв идею с потолком цен, они потеряют эту возможность. Если Россия не сможет пристроить нефть в Азии, то резко сократит добычу. Дефицит предложения на мировом рынке увеличит и цены на нефть от других поставщиков – они вырастут до 150-200 долларов за баррель»,

      – заключает Игорь Юшков.

    Это значит, что не только Европа окажется в эпицентре энергетического кризиса, но и азиатские страны. Причем, преимущество в этом случае окажется, понятно, на стороне богатых стран, а не бедных.

    Нефтяной кризис мало кому нужен в мире. Тем более, когда Европа и мир оказались на пороге небывалого газового кризиса. Из-за технической неисправности оставшейся одной рабочей турбины поставки газа по «Северному потоку-1» остановили на неопределенный срок. Если Германия, ЕС и Канада не решат вопрос с ремонтом турбин и выводом их из-под санкций без возможности эти санкции вернуть, то мир ждет жесточайшая драка за СПГ этой осенью и зимой и ожидаемые цены в 4 тыс. долларов за тысячу кубометров могут оказаться далеко не пределом. На этом фоне угроза главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести механизм потолка цен еще и на российский трубопроводный газ выглядит как выстрел в собственное сердце. 


     
     
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