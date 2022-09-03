Попытки оставить Россию без денег оставят Запад без нефти

«Большая семерка» приняла решение о введении новых санкций против российской нефти. Речь идет об установке предельной цены, по которой разрешено покупать российское топливо. Но главная цель Запада – заставить азиатские страны следовать их плану. Россия уже предупредила, как ответит на этот шаг. Кто в итоге окажется наиболее пострадавшим?

Министры финансов стран G7 объявили о решении установить предельные цены на российскую нефть. Транспортировать по морю и страховать компании, которые перевозят российскую нефть по цене выше введенного потолка, запрещается. Какой будет потолок цен – еще предстоит решить. Но в целом он может быть пересмотрен в случае необходимости, говорится в заявлении министров стран G7, куда входят США, Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция и Япония (все эти страны уже приняли решение отказаться от нефти из России и обозначили срок отказа).

Министры финансов G7 призвали все страны присоединиться к ограничению и внести свой вклад в разработку потолка цен. Они хотят «создать широкую коалицию» в мире, чтобы российская нефть и нефтепродукты продавалась «только по ценам на уровне или ниже потолка», передает «Интерфакс».

Любопытно, что эти новые санкции, судя по данным FT, будут введены одновременно с собственным эмбарго ЕС на импорт российской нефти (5 декабря 2022 года – для сырой нефти и 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов).

«Это странное совпадение. Возможно, мы увидим сюрприз в виде замены нефтяного эмбарго на потолок цен. Такой сценарий исключать нельзя, особенно если вспомнить, как появилась идея введения потолка цен»,

– говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он напоминает, что, по сути, инициировала ее министр финансов США Джанет Йеллен. Она в свое время заявила, что санкции против России приводят к снижению экспорта российской нефти на мировой рынок, а это вредно, так как усугубляет дефицит нефти и цены идут вверх. Надо сделать так, чтобы Россия могла насытить мировой рынок нефтью и цены пошли вниз.

«После этого заявления Йеллен столкнулась с критикой, что это позволит России зарабатывать, а цель санкций – разрушить российскую экономику. Так и родилась «гениальная» идея с потолком цен. Путь Россия экспортирует нефть, но платить ей за это не надо. В этом случае все довольны – и мировой рынок насыщен, и цены низкие, и Россия мало зарабатывает», –рассуждает Игорь Юшков.

В этом русле логично, если европейцы отменят нефтяное эмбарго на возможность покупать российскую нефть по определенной низкой цене.

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Второй вариант – когда ЕС не отменяет эмбарго – тоже возможен. В таком случае, ЕС, как и ожидается, полностью откажется от закупки российской нефти по морю, а всем остальным странам «Большая семерка» разрешит покупать ее только по определенной цене.

Ситуация патовая, потому что оба варианта будут иметь печальные последствия для мирового рынка. Потому что Россия четко обозначила свою позицию. Она перенаправит нефть в страны с рыночными условиями в случае введения потолка цен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Но Россия не будет поставлять нефть и топливо себе в убыток. «Мы не будем работать на нерыночных условиях», – указал вице-премьер Александр Новак. По его словам, «это полностью разрушит рынок», потребители в ЕС и США еще больше пострадают от роста цен.

«Все боятся, что Россия к моменту введения санкций со стороны Евросоюза не успеет перестроить потоки экспорта на азиатские рынки, и ей придется сокращать экспорт, как в марте и апреле этого года. Это усугубит дефицит на мировом рынке и приведет к взлету цен», – объясняет Юшков.

«Фактически в Европу сейчас идет около 2 млн баррелей в сутки российской нефти, и их надо будет пристроить на азиатских рынках до 5 декабря. Если азиатские страны решат покупать по установленной Западом цене, то Россия прекратит поставки. Если же азиатские страны не послушаются G7, и продолжат покупать нашу нефть по нормальным ценам, то возникнут проблемы с перевозкой сырья из-за санкций. Как ни крути, формируется «идеальный шторм» на нефтяном рынке», – говорит эксперт ФНЭБ.

«Большая семерка» начинает диктовать условия всему миру. Попахивает колониализмом», – считает Юшков. Однако убедить Китай и Индию плясать под их дудку вряд ли удастся.

Китай не откажется покупать российскую нефть по морю (а трубопроводных поставок новые санкции не касаются), но, скорее всего, этим теперь будут заниматься не крупные компании (чтобы уберечь их от токсичных историй), а более мелкие китайские компании «второго эшелона», считает эксперт. По крайней мере, так сейчас зачастую происходит при экспорте-импорте между Россией и Китаем. «Потому что Китай, с одной стороны, говорит, что санкции нелегитимны. Но, с другой стороны, очень осторожно к этому относится», –говорит эксперт.

Что касается Индии, то проблема со страхованием транспортировки российской нефти морским путем была решена еще в марте-апреле, когда индийцы начали активно скупать российскую нефть с дисконтом. Страховать перевозку российской нефти начали российские компании под госгарантии, и Индию это устраивало. «Скорее всего, Индия не присоединится к таким инициативам и дальше будет их игнорировать», – считает Юшков.

В том числе потому, что Китай и Индия понимают, чем это обернется для них в итоге.

«Сейчас они имеют возможность покупать российскую нефть по 70-80 долларов за баррель, когда рыночная цена 110 долларов. Приняв идею с потолком цен, они потеряют эту возможность. Если Россия не сможет пристроить нефть в Азии, то резко сократит добычу. Дефицит предложения на мировом рынке увеличит и цены на нефть от других поставщиков – они вырастут до 150-200 долларов за баррель»,

– заключает Игорь Юшков.

Это значит, что не только Европа окажется в эпицентре энергетического кризиса, но и азиатские страны. Причем, преимущество в этом случае окажется, понятно, на стороне богатых стран, а не бедных.

Нефтяной кризис мало кому нужен в мире. Тем более, когда Европа и мир оказались на пороге небывалого газового кризиса. Из-за технической неисправности оставшейся одной рабочей турбины поставки газа по «Северному потоку-1» остановили на неопределенный срок. Если Германия, ЕС и Канада не решат вопрос с ремонтом турбин и выводом их из-под санкций без возможности эти санкции вернуть, то мир ждет жесточайшая драка за СПГ этой осенью и зимой и ожидаемые цены в 4 тыс. долларов за тысячу кубометров могут оказаться далеко не пределом. На этом фоне угроза главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести механизм потолка цен еще и на российский трубопроводный газ выглядит как выстрел в собственное сердце.