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6 октября, четверг  |  Последнее обновление — 12:51  |  vz.ru
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Западные СМИ: Россия и Саудовская Аравия нанесли прямой удар по Байдену

России удалось предотвратить крах своей нефтяной промышленности, пишет The Wall Street Journal REUTERS/Evelyn Hockstein
Новая сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти символизирует провал внешней политики США на Ближнем Востоке и ставит под сомнение способность Белого дома сократить доходы России от продажи энергоресурсов. К такому выводу пришли западные СМИ, анализируя соглашение нефтедобывающего картеля, которое вызвало гнев в Вашингтоне.  Подробности...
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В ряду союзников России есть два ослабевших звена

Связь с Ираном для России теперь важна как никогда прежде Vahid Salemi/AP/ТАСС
США проверяют на прочность ту международную архитектуру, которая позволяет России выдерживать конфликт с Западом. В ход идут как новые интриги, так и привычный метод разгона цветных революций. В данный момент под ударом находятся сразу два важных союзника России – Иран и Республика Сербская. Выстоят ли? Подробности...
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Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»

Украинские умельцы прикрутили на американскую HMMWV свой боевой модуль с автоматическим оружием, превратив нелетальный «Хаммер» в боевую машину кадр из видео
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НАТО готовится вооружать Молдавию

Молдавия просит у Запада помощь в создании полноценных вооруженных сил @MDAarmy
Несмотря на угрозу замерзнуть предстоящей зимой из-за долгов перед Газпромом, Кишинев может начать создание своей армии. Сейчас у обладающей нейтральным статусом Молдавии есть декоративная армия, состоящая из нескольких тысяч человек. Однако НАТО готово создать Молдавии полноценные вооруженные силы. Сколько времени и средств на это потребуется и как Кишинев планирует решить в этом случае проблему Приднестровья? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
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Цифровизацию армии стоит начать с военкоматов

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Мобилизация при задействовании уже массово применяемых IT-технологий и тех данных, которые уже собраны и активно используются, могла бы выглядеть настолько фантастически эффективной, что спустя всего сутки-двое все уже были бы на боевых постах и снабжены всем необходимым. Подробности...

Пора отказаться от двойного послания обществу

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Дмитрий Орехов, писатель
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    Западные СМИ: Россия и Саудовская Аравия нанесли прямой удар по Байдену

    России удалось предотвратить крах своей нефтяной промышленности, пишет The Wall Street Journal
    		   6 октября 2022, 12:36
    Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

    Новая сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти символизирует провал внешней политики США на Ближнем Востоке и ставит под сомнение способность Белого дома сократить доходы России от продажи энергоресурсов. К такому выводу пришли западные СМИ, анализируя соглашение нефтедобывающего картеля, которое вызвало гнев в Вашингтоне.

    Действия ОПЕК по сокращению добычи нефти резко подрывают усилия президента Джо Байдена по предотвращению повышения цен на топливо в преддверии выборов в Конгресс, а также сдерживают его усилия по ограничению доходов от нефти, которые Россия использует для оплаты своей спецоперации на Украине, пишет The New York Times. «Мало что могло быть хуже», – отмечает газета.

    «Усилия по ограничению цен на российскую нефть также находятся под угрозой. Решение ОПЕК+ помогает России компенсировать скидки, которые она предоставляет своим партнерам при продаже нефти. По сути, это повысит доходы всех членов ОПЕК+, включая Россию и Иран», – отмечает издание.

    «Теперь прошли те дни, когда американские президенты могли просить об одолжениях своих саудовских союзников и ожидать, что они будут выполнены. Мухаммед бин Салман намеренно дистанцировался от США, развивая широкие отношения с Россией и Китаем. Аналитики расценили этот шаг как прямой удар по Байдену, чья дипломатия в отношении Саудовской Аравии провалилась», – подчеркивает NYT.

    Белый дом ясно дал понять, что рассматривает решение нефтедобывающего картеля как геополитический шаг и пренебрежение к Байдену, который стремится сократить доходы России и снизить цены на бензин перед выборами в Конгресс, добавляет в свою очередь The Guardian.

    «Том Малиновски, конгрессмен-демократ от Нью-Джерси, представил закон, согласно которому американские войска должны быть выведены из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. «Наше сообщение должно быть таким: «Если вы хотите встать на сторону Путина, то попросите Путина защитить вас. И удачи вам в этом», – цитирует британское СМИ заявление Малиновски в Twitter .

    «По мнению аналитиков, шаг Саудовской Аравии, который нанесет ущерб усилиям западных правительств по ограничению доходов от российской нефти, используемых для поддержания войны на Украине, стал важным моментом в 75-летнем энергетическом союзе Эр-Рияда с США», – констатирует Financial Times.

    Однако министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейл Аль Мазруи заявил, что ОПЕК+ сосредоточена на предотвращении обвала цен на нефть, подобного тому, что произошел в 2008 году, и не хочет вмешиваться в дискуссии о роли России на рынке. «В Европе у них своя история, в России у них своя история. Мы не можем быть на стороне той или иной страны», – сказал Мазруи в интервью FT.

    Вместе с тем The Wall Street Journal считает, что в первую очередь действия ОПЕК могут причинить еще больше боли американским автомобилистам незадолго до выборов в Конгресс. «Также делегаты ОПЕК сделали беспрецедентную попытку коллективно помочь России в решении политических и экономических проблем. Государства ОПЕК, как и многие страны Глобального Юга, сохраняют нейтралитет в отношении России, учитывая статус Москвы как мирового экспортера зерна и главного поставщика вооружений», – добавляет издание.

    ОПЕК+ добывает более половины мировой нефти. Два его крупнейших производителя, Россия и Саудовская Аравия, в последние годы сблизились благодаря альянсу, который в прошлом году продемонстрировал свое геостратегическое значение. Благодаря новой сделке России удалось предотвратить крах своей нефтяной промышленности в то время, когда США и Европа обрушивают на страну санкции, полагает WSJ.

    В то же время украинское издание «Страна» считает, что по результатам сделки между Москвой и Эр-Риядом «становится более понятной внезапная выдача в сентябре Россией иностранцев, взятых в плен на Украине». Этот процесс шел при посредничестве Саудовской Аравии и, судя по всему, стал одним из составляющих стратегических договоренностей двух стран по рынку нефти. «Образно говоря, Владимир Путин обменял 10 пленных на миллиарды нефтедолларов для России и миллиардные потери для европейской экономики», – допускает издание.

    «Саудовская Аравия действительно стремится все чаще влиять на мировые дела и энергетическую политику, в которой она доминирует как главный экспортер нефти и фактический лидер ОПЕК. Байден, открыто критиковавший принца бин Салмана из-за нарушений прав человека, посещал королевство в начале июля и пытался сгладить трения между странами. Но его визит не принес большого успеха. И сделка ОПЕК+ лишь подтверждает это», – резюмирует журнал Newsweek.

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