В ряду союзников России есть два ослабевших звена

США проверяют на прочность ту международную архитектуру, которая позволяет России выдерживать конфликт с Западом. В ход идут как новые интриги, так и привычный метод разгона цветных революций. В данный момент под ударом находятся сразу два важных союзника России – Иран и Республика Сербская. Выстоят ли?

Сложившиеся условия экономической войны (точнее, еще не сложившиеся – вал санкций и других ограничений продолжает расти, будто снежный ком) создали для России ряд геополитических уязвимостей – терпимых в обычное время, но критичных в условиях глобального конфликта.

«Где тонко, там и рвется». Везде, где в силу разных обстоятельств появляется «окно возможностей» для ослабления Москвы и сужения ее пространства для маневра, США пытаются им воспользоваться. Ресурсов у них для этого хватит: Госдеп имеет колоссальный штат и щедрое финансирование, а о возможностях ЦРУ мы можем только догадываться.

Направление для следующего удара может быть любым – Средняя Азия, Закавказье, Молдавия с Приднестровьем, даже Латинская Америка, где у России есть позиции, особо ценные в эпоху Второй холодной войны. Представляется, однако, что он будет двойным – в Каспии и на Балканах. В силу того, что «окна возможностей» одновременно открылись и там, и там.

В Иране продолжаются массовые протесты, спровоцированные гибелью в отделении полиции девушки, которая неправильно надела хиджаб. Конфликт между строгими шиитскими порядками и модерном происходит на фоне затянувшегося экономического кризиса, слухов о смертельной болезни великого аятоллы и риска сепаратистских ренессансов на национальных окраинах (погибшая – 22-летняя Махса Амини – происходит из Курдистана).

О попытке иранского «майдана» газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала две недели назад. С тех пор ситуация ухудшилась. Счет погибшим перевалил за полторы сотни, а Вашингтон активно включился в раскачивание персидской лодки.

И верховный руководитель Али Хаменеи, и консервативный президент Ибрахим Раиси уже заявили, что за протестами стоят внешние силы. Даже если это преувеличение (для массовых недовольств в Иране немало внутренних причин), дальнейшая поддержка Запада восставшим гарантирована.

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Вскоре после начала протестов госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что шансов на заключение «ядерной сделки» больше нет . Считалось, что надежды на эту сделку ограничивал Вашингтон в противодействии Тегерану: президент Джо Байден, как один из авторов соглашения, надеялся его реанимировать после демарша предшественника – Дональда Трампа.

Не сложилось. Следовательно, ограничений больше нет. И всего несколько дней спустя Байден лично анонсировал новые санкции против Ирана и «тех, кто осуществляет насилие против мирных протестующих». После этого ограничения со стороны Европы начали обсуждать в ЕС.

На официальном уровне санкциями и словами поддержки в адрес бунтующей улицы все, наверное, и ограничится. Основная работа будет происходить через теневые каналы влияния, благо вернуть контроль над Ираном для англосаксонских спецслужб – дело чести. В 1953 году они уже организовывали там успешный государственный переворот.

Помимо того, что режим Исламской республики – один из главных врагов США, сейчас его обрушение имеет двойную ценность из-за России. Потеря столь важного регионального союзника ослабит ее геополитические позиции.

Во-первых, на паях с Анкарой Тегеран – наперсник России в деле контроля за Сирией и идущих из нее грузопотоков, включая нефть. Без Ирана – вполне искреннего друга алавитского режима Асадов, огромные пространства с шиитским населением останутся без куратора, а у Запада появится возможность «переиграть» сирийскую партию.

Во-вторых, Иран прикрывает Россию еще в одном регионе – Закавказье, не давая ему скатиться в очередную войну и сдерживая тюркскую экспансию. В схеме, мешающей Азербайджану начать боевые действия против армян и тем самым открыть для российских Вооруженных сил второй фронт, Москва играет роль «доброго полицейского», задействуя старые связи с Баку, а Тегеран – «злого», который держит у границ значительную группировку войск и угрожает вмешаться в конфликт на стороне Армении.

В-третьих, иранский опыт сорокалетней жизни под санкциями наверняка перенимается сейчас Россией по части поиска обходных путей, задействования нестандартных схем и обмена технологическими решениями. США подозревают Исламскую республику в поставках ВС РФ беспилотников-камикадзе для нужд спецоперации – и это всего один из множества примеров возможной кооперации между странами.

Наконец, последнее: Иран сам грозится стать вторым фронтом, но уже для Запада, и в прямом, в военном смысле. По крайней мере, иранские СМИ обсуждают необходимость ударов теми самыми беспилотниками-камикадзе по территории Албании, конкретно – по базам Организации моджахедов иранского народа (ОМИН). Трем тысячам боевиков этой революционной группы Албания предоставила политическое убежище, что привело к разрыву дипломатических отношений с Тегераном.

А Албания – вся, какая есть, полноправный член НАТО, нападение на Албанию означает нападение на Североатлантический альянс. Собственно, одного этого достаточно, чтобы американцы использовали любую возможность подлить бензина в иранский гражданский конфликт.

Еще одно место, где может внезапно «вспыхнуть», – Республика Сербская в Боснии и Герцеговине. Для России это союзник более последовательный , чем сама Сербия, и более смелый – вплоть до того, что лидер боснийских сербов Милорад Додик пообещал признать результаты референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсонщине, сиречь новые границы России.

Но главное в нем даже не это, а то, что Додик – предпоследний, кто удерживает Балканы от полного поглощения Североатлантическим альянсом. Последний, предположим, все-таки Сербия, но в случае атлантической интеграции Боснии вряд ли удержится и она.

Принципиальное решение, что остатки влияния России в этом регионе должны быть уничтожены, Брюссель принял в 2014 году и с тех пор многого добился. Черногорию и Македонию пришлось ломать через колено, но теперь они в НАТО и вряд ли когда-нибудь из него выйдут. Однако с Боснией вышла промашка, поскольку Республика Сербская имеет полномочия ветировать подобные вопросы на уровне всей страны.

По сумме факторов евроскептик и сербский националист Додик для Запада – злейший враг в Европе западнее Калининграда. Против него тоже введены санкции (официально – «за коррупцию») со стороны США. Сделать то же самое Евросоюзу помешал венгерский премьер Виктор Орбан – старый друг и по ряду вопросов единомышленник Додика.

Додик четыре с половиной года провел в кресле премьер-министра Республики Сербской, восемь – на посту ее президента. В РС действует знакомое россиянам ограничение «не более двух сроков подряд», поэтому в 2018-м он избрался членом правящего триумвирата Боснии (это сложносочиненное государство) от сербов, а теперь возвращается в республику, сдав пост своему традиционному преемнику и однопартийцу Жельке Цвиянович.

По мнению местного аналога ЦИК, Додик выиграл выборы с результатом в 48,36% голосов и в третий раз стал президентом. Накануне он объявил о своей победе, но о победе заявила и его конкурентка Елена Тривич. Избирком считает, что у Тривич всего 43,27% голосов. Зато на ее стороне ЕС, США, НАТО, огромное количество окормляемых ими СМИ и НКО, а главное – у нее есть план, как действовать.

Ничего оригинального, золотой стандарт: штаб Тривич объявил результаты выборов сфальсифицированными и призвал боснийских сербов выходить на улицы.

Со дня на день на Балканах грозит начаться новая цветная революция.

А может и не начаться ни там, ни в Иране.

За последние годы массовые протесты стали для Исламской республики привычным делом, а не опасной и чрезвычайной неожиданностью, как это было бы в Китае, Саудовской Аравии, Туркмении или Белоруссии. На средней дистанции все попытки «майдана» выдыхались – возможно, в силу того, что местное руководство предельно идеологизировано и по определению не из тех, кто может сбежать из страны и сдать ее революционерам. Будет испробовано еще очень много методов и мер (включая радикальные) прежде, чем режим аятолл проиграет.

Додик и Республика Сербская в этом плане тоже «тертые калачи». И в Баня-Луке, и в Белграде велико влияние западных денег и агентуры. Технологии цветной революции запускались ими неоднократно, а результат на табло: те же люди в руководстве, тот же геополитический выбор сербов как народа.

Другое дело, что Додик рассматривается еще и как возможный лидер сербской ирреденты – объединения в одно государство с Сербией, что означает распад Боснии и риск новой войны. Поэтому в его случае может быть использован значительно более широкий комплекс мер, чем против хорошо защищенного от иностранного влияния Ирана.

В случае же очередного фиаско атлантисты попробуют еще раз. Может быть, там же, может быть, в другом месте, но очевидно то, что ход истории ускорился, а мировой гегемон не намерен сдаваться без боя. Ни один из единомышленников России в подходе, что гегемон больше не гегемон, не может чувствовать себя в безопасности.