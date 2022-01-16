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США ударили по опоре России на Балканах

У Додика и Вучича сложные отношения, но сербское национальное чувство требует от них быть союзниками Dado Ruvic/Reuters
Президент Сербии Александр Вучич назвал «катастрофой» санкции, введенные США против Милорада Додика, фактического лидера сербов Боснии и одного из ключевых союзников Москвы на Балканах. Ситуация и правда может вылиться в катастрофу - те методы, которыми пользуется Вашингтон ради ослабления позиций России, грозят привести регион к новой войне.  Подробности...
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    США ударили по опоре России на Балканах

    У Додика и Вучича сложные отношения, но сербское национальное чувство требует от них быть союзниками
    		   16 января 2022, 10:30
    Фото: Dado Ruvic/Reuters
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Президент Сербии Александр Вучич назвал «катастрофой» санкции, введенные США против Милорада Додика, фактического лидера сербов Боснии и одного из ключевых союзников Москвы на Балканах. Ситуация и правда может вылиться в катастрофу - те методы, которыми пользуется Вашингтон ради ослабления позиций России, грозят привести регион к новой войне.

    Политический кризис в Боснии и Герцеговине (БиГ) многообразен и тянется уже полгода, но мы сразу выделим главное - и в области вводных, и в области выводов.

    Член президиума БиГ от сербов Милорад Додик (функции президента в этой стране исполняет триумвират из серба, хорвата и бошняка) за годы своей политической карьеры зарекомендовал себя как одного из самых последовательных и надежных партнеров России на Балканах.

    Карьера эта длительная и, можно сказать, исчерпывающая. Будучи политологом по образованию, Додик четыре года проработал премьер-министром Республики Сербской (РС), восемь - ее президентом, и до сих пор возглавляет ее крупнейшую партию - СНСД. Более влиятельного серба там просто не найти. 

    По этой (но не только по этой) причине Додик являются «анфан терриблем» Балкан в глазах Запада, где спят и видят, как бы убрать его из политики под любым предлогом. Пока не преуспели, потому что - смотри пункт первый, про уровень влияния в республике.

    На Западе довольно предвзято относятся к сербам, поскольку еще в 1990-х годах уверовали в собственную пропаганду о «народе-убийце». Но конкретно Додика не любят «за дело» - не просто за то, что он серб и русофил, но и за то, что он остается одним из главных препятствий на пути НАТО по поглощению всех Западных Балкан и окончательному выдавливанию российских позиций из этого региона. 

    Сербию оставили на закуску: понимая кое-что про национальные травмы (из которых бомбардировки 1999 года - одна из главных), в Вашингтоне и Брюсселе пока не спешат забрать сербов в альянс - ждут, готовят почву, вливают огромные средства в «поддержку демократии» через НКО, готовя таким образом на будущее полностью лояльную к себе элиту. А вот Додик мешается здесь и сейчас - интеграция БиГ в НАТО невозможна без того, чтобы превратить одну из последних конфедераций на планете хотя бы в федерацию, передав большую часть полномочий из Баня-Луки (столица РС) в Сараево.

    Дело это трудное, дело это тонкое - за свои многочисленные автономные права сербы заплатили кровью и слезами, они прямо прописаны в Дейтонских соглашениях, которые положили конец самой разрушительной войны в Европе со времен Гитлера - боснийской.

    Западным дипломатам и политикам было бы гораздо проще, если бы они избавились от своей предвзятости и не провоцировали бы лишний раз Баня-Луку. Но они так не могут: вокруг военных преступлений сербов (частично - реальных) создан миф, который прикрывает преступления «клиентеллы» НАТО на Балканах и важных функционеров прошлого типа экс-госсекретаря Мадлен Олбрайт. 

    Сами сербы уверены, что этот миф оберегают и подпитывают с практической целью - рано или поздно упразднить Республику Сербскую под предлогом того, что «народу-геноциднику» государственность не положена.

    Как бы там ни было, прошлым летом так называемый верховный представитель - эдакий генерал-губернатор Боснии от Запада, чей пост предусмотрен Дейтонскими соглашениями, подписал указ в форме закона, по которому за отрицание геноцида в Сребренице и героизацию военных преступников положен тюремный срок

    Поскольку военными преступниками по версии МТБЮ является почти все сербское руководства периода войны, в Баня-Луке встали на дыбы и ушли в автономное плаванье. Иначе, наверное, быть не могло, потому что скандальный закон подводит под тюрьму большую часть населения республики, в той или иной форме этих «преступников» героизирующего.

    С тех пор и тянется кризис, имеющий несколько измерений, из которых стоит выделить два.

    Во-первых, парламент РС совершил «откат» в области отказа от полномочий, которые у республики «покупали» за разного рода инвестиции и передавали в Сараево. Это касается многого - от назначения лесников до назначения судей, но наиболее чувствительная часть - воссоздание Войска Республики Сербской, которым когда-то командовал Ратко Младич. С точки зрения НАТО, это недопустимое сумасбродство - в Европе теперь появится новая армия, причем та самая, которую прежде еле-еле удалось ликвидировать.

    Во-вторых, Додик пошел на принцип и теперь ветирует все решения правящего триумвирата. Вообще все. Пришлось заблокировать даже получение 1,8 млн евро от ЕС на обустройство приграничной с Сербией зоны и открытие отделения посольства РФ в Баня-Луке, пока парламент РС не «разрешил» ему переголосовать, приняв специальное постановление.

    Это противостояние продолжается до сих пор - непременным условием сербов для разблокирования центральных органов власти (парламент они тоже бойкотируют) является аннулирование скандального закона, а до тех пор Додик обещает продолжить блокаду и постепенно возвращать РС утраченные прежде права.

    Все ждали, чем на ответит Запад, но ответ задерживался: президент США Джо Байден, человек занятой и пожилой, долго тянул с тем, чтобы набрать и направить на Балканы новую команду фунционеров. В конце октября все-таки набрал - из, что и сказать, профессионалов своего дела. Они думали-гадали, и теперь наконец-то решили, с какой стороны прижать Баня-Луку.

    В январе Госдеп ввел против Додика и связанного с ним телеканала Alternativna Televizija очередные санкции (первый пакет был принят еще в 2017-м). Кроме того, в Вашингтоне потребовали «расследовать» празднование 30-летия Республики Сербской, в ходе которого «чествовали военных преступников» (то есть отцов-основателей РС). И не нужно никаких расследований, чтобы знать, что торжественный парад по случаю юбилея возглавлял лично Додик.

    «Вы не посадите в тюрьму целую нацию», - бросил он в ответ Вашингтону.

    А президент Сербии Александр Вучич, несмотря на сложное отношение к Додику (сложное, поскольку народ диктует быть союзниками, что портит отношения Белграда с Западом), заявил следующее:

    «Всем международным представителям я сказал в лицо, что санкции против Додика - это катастрофа. Обвиняете его, а сами отобрали у Республики Сербской контроль за лесным и сельским хозяйством. Объясните, по какому праву? Вы ввели санкции и отнимаете у энтитета РС то, что ему положено по Дейтонскому соглашению. Разве это Додик создал армию, которую вы объявили угрозой?»

    Конечно же, не Додик. И в целом ситуация с ним весьма показательна в контексте тех санкций, которые угрожают ввести уже против России в случае «обострения на Украине». Она еще раз доказывает - при политическом противостоянии с США бесполезен язык логики и здравого смысла. Если у оппонентов нет совести, всё это тоже работать не будет, а совести у американцев нет.

    Санкции против Додика вводятся под предлогом коррупции и на основании специально принятого годы назад акта, даровавшего Госдепу право карать тех политиков БиГ, кто «подрывает» Дейтонские соглашения.

    Насчет коррупции спорить трудно, коррупция на Балканах всепоглощающая и системообразующая. Судебных приговоров в отношении Додика нет, но коррупция в РС, конечно же, есть, - только не в большей, а, скорее, в меньшей степени, чем в среде балканских союзников США, которым всегда отписаны поощрения и никогда санкции. Чего стоил один только мафиозный режим Мило Джукановича в Черногории, не говоря уже о бандитской этнократии в Косово

    Что же касается Дейтонских соглашений, именно они гарантируют РС и контроль за сельским хозяйством, и независимую правоохранительную систему, и собственную армию. То есть Додик не нарушает принципы Дейтона, наоборот, он возвращает республику к букве Дейтона, на что и обратил внимание Вучич.   

    Но логика, как выше было сказано, не работает на американцев без совести. Учитывая, что байденовская команда на Балканах известна жесткими методами, а сам Байден в период предвыборной кампании агитировал среди американских албанцев и бошняков, может дойти до того, что Додика устранят от власти именно под этим парадоксальным предлогом - под предлогом покушения на принципы Дейтона.

    Такие полномочия есть у верховных представителей (и они ими неоднократно пользовались), но полномочия нынешнего «верховного» Баня-Лука не признает, поскольку у него, в отличие о прежних, нет мандата от Совбеза ООН - его выдачу заблокировала Россия. Если идти по этому рискованному пути, кризис, учитывая влияние Додика, углубится и ужесточится вплоть до угрозы новой войны, призрак которой витает над Боснией. 

    Проблема в том, что Запад может рискнуть, поскольку эпопея с американскими санкциями в случае Додика - пшик, его с Америкой вообще ничего не связывает. Гораздо болезненнее была бы ситуация, если бы такие же санкции ввел ЕС - и министры иностранных дел Евросоюза обсудят этот вопрос 24 января. Но президент Венгрии Виктор Орбан - еще один «анфан террибль» с точки зрения брюссельского чиновника - уже пообещал Додику, с которым находится в хороших личных отношениях, заблокировать эту инициативу. 

    России в этой ситуации остается «болеть за наших», но болеем мы деятельно и Додику действительно помогаем. Например, роскошным подарком для него стала скидка на резко подорожавший газ, за который сербы РС сейчас платят лишь чуть больше, чем сербы Сербии.

    Потерянной прибыли всегда жаль, но противостояние с НАТО, которое Россия сейчас ведет, бесплатным быть не обещало. К Додику допустимо предъявлять самые разные претензии, но как партнер Москвы и барьер на пути Североатлантического альянса по окончательному поглощению Балкан, он не подвел еще ни разу и часть его проблем в буквальном смысле из-за нас. Вашингтон готов прощать балканским политикам и коррупцию, и поругание Дейтона, и много чего еще, но не в том случае, если это идет в одном наборе с русофилией. Будь Додик русофобом (а русофобов в среде сербской элиты всегда было немало), с ним вели бы совсем другой разговор.

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