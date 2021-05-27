Запад похоронил российские надежды в Черногории

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Лавров: Не Кравчуку решать формат работы контактной группы по Донбассу

27 мая, четверг  |  Последнее обновление — 18:23  |  vz.ru
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Российские банки готовятся заработать на падении доллара

Банки верят в укрепление рубля Максим Блинов/РИА Новости
В российских банках была обнаружена растущая валютная дыра. Денег в запасе у банков оказалось на 15 млрд долларов меньше, чем реальных денег на счетах клиентов. Подобный разрыв в принципе нормальное явление, необычно то, что разрыв непрерывно растет с ноября прошлого года. Что все это значит и почему это хороший сигнал для рубля?  Подробности...
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Саммиту Путин – Байден поможет глобальное потепление

Саммит Байдена и Путина крайне важен с точки зрения интересов и России, и США, и мира во всем мире Erin Scott/Pool/Sipa USA/Reuters,
Михаил Климентьев/ТАСС
Официально объявлено, что первые полноценные переговоры между Владимиром Путиным и Джо Байденом состоятся 16 июня в швейцарской Женеве. На повестке дня – Украина, Белоруссия и «вопросы стратегической стабильности». Чего можно ждать от этой встречи с учетом, что отношения двух держав деградировали, а разногласий между ними значительно больше, чем поводов для сотрудничества?  Подробности...
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Зачем взятие Казани превращают в национальную трагедию

Казань была взята русскими войсками в середине 16-го века А. Д. Кившенко
Духовное управление мусульман Татарстана учредило «день памяти» в годовщину взятия Казани Иваном Грозным. В этот день духовенство республики призвало поминать павших «батыров татарской нации». Предложившие идею религиозные деятели тут же сделали оговорку: политические спекуляции на этой теме недопустимы. Тем не менее это не первое проявление особого взгляда татарского духовенства на российскую историю. Какие проблемы оно провоцирует? Подробности...
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Президент Польши напал на Россию с Кавказа

Лютая ненависть руководства Польши к России обусловлена ностальгией об утраченной империи Benjamin Furst/Reuters
В ходе визита в Грузию президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной-агрессором», а также призвал «принудить Москву выполнять нормы международного права». При этом польские эксперты сочли подобные высказывания Дуды противоречащими стратегическим интересам Варшавы. Почему в таком случае польский лидер решился на враждебную России риторику?  Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Запад всегда найдет повод ввести санкции против России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Благодаря любителям клише и пропаганды на Западе сложился стойкий образ России как страны, по умолчанию во всем всегда виноватой. А значит, всегда можно найти событие, к которому получится привязать Россию. Подробности...

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Владимир Веретенников, Журналист
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Андрей Коряковцев, Доцент в Уральском государственном педагогическом университете
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    Запад похоронил российские надежды в Черногории

    Премьер Черногории Здравко Кривокапич говорит, что «никому ничего не обещал». Но имеет в виду только Россию    27 мая 2021, 18:00
    Фото: BORIS PEJOVIC/ЕРА/ТАСС
    Текст: Игорь Полежаев

    ЕС и США продолжают активно теснить Россию на Балканах. В Сербии дело дошло до проектов, подрывающих экспорт нашего газа. А новое правительство Черногории заявляет, что ничего не обещало Москве, хотя пришло к власти под пророссийскими лозунгами. В чем секрет успеха Запада на Балканах? И могут ли его методы пригодиться Москве на постсоветском пространстве?

    Европейский инвестиционный банк, управляемый структурами Евросоюза, профинансирует проект газопровода из Болгарии в Сербию, по которому будут поставлять азербайджанское «голубое топливо» с греческого терминала. Это в общем и целом противоречит заявлениям еврочиновников о том, что теперь они будут выделять средства только на «зеленую» энергию и возобновляемые источники, так что для сербов, считай, делают исключение. С каких щедрот?

    С таких, что после этого Россия потеряет статус единственного поставщика газа в Сербию - Белград диверсифицирует поставки по указанию Брюсселя. И антироссийский элемент этого проекта, который должны сдать к 2023 году, отнюдь не надуманный, это не просто спекуляции. Его прямо продвигают как конкурента нашему «Турецкому потоку».

    Собственно, поддержка «зеленой» энергии - это тоже не только про борьбу с глобальным потеплением, но и про «выдавливание» России с Балкан. Этому было посвящено специальное заявление Госдепа США, опубликованное вскоре после переезда Джо Байдена в Белый дом вместе с его командой - «зеленой» и русофобской одновременно. Так прямо и сказали - будем освобождать регион от «энергетической зависимости от России» через диверсификацию поставок и новые источники энергии.

    Надо понимать, что европейцы и американцы финансируют все эти проекты только частично. Несмотря на это и на их заявленную антироссийскую направленность, Белград все равно на них подписывается, и выделяет свои динары из тощего сербского бюджета. Прозападные СМИ оправдывают всё необходимостью соответствовать критериям для вступления в Евросоюз (в Евросоюз сербы действительно хотят), и это, наверное, что-то из серии кулуарных доводов - в официальном поле таких критериев вроде как нет.

    Нечто подобное происходит и в соседней Черногории, но со значительно большей восторженностью. Накануне глава МИД этой страны Джордже Радулович заявил, что Подгорица «на все сто процентов продолжит синхронизацию внешней политики с ЕС». Примерно в то же время в журнале «Эксперт» вышло первое интервью нового премьера республики Здравко Кривокапича, которое он дал российскому СМИ. Помимо прочего, есть в нем и такие слова:

    «Меня застала врасплох одна фраза вашего уважаемого министра иностранных дел, одного из самых выдающихся дипломатов в мире, высказанная мне в одном из наших разговоров: «Мы ожидаем от вас, что вы перейдете от слов к делам». Я ему ответил, что я никому ничего не обещал».

    «Никому» - это в смысле «России». ЕС было обещано многое.

    Тут необходимо пояснение. Осенью прошлого года в Черногории закончилась диктатура (будем называть вещи своими именами) Мило Джукановича - самого антироссийского лидера на Балканах. Бывший соратник Милошевича стал верным солдатом США, ЕС и НАТО, арестовывавшим своих оппонентов по обвинению в «связях с Россией», «попытках госпереворота» и «покушениях» на его жизнь. Как следствие, он стал единственным действующим главой государства, на которого Москва, вопреки своим принципам, наложила персональные санкции.

    Джуканович по-прежнему президент, но правительство больше не контролирует - впервые за тридцать лет. К власти пришла коалиция, чье ядро составляли проросссийские, просербские и антинатовские политики из «Демократического фронта» (ДФ). Вскоре после этого суд оправдал лидеров «Демфронта», арестованных при единовластии Джукановича, но на этом «разворот» Черногории и закончился.

    Новые власти подписали разнообразные прокламации о неизменности евроатлантического выбора Подгорицы. Отказались отменять антироссийские санкции. Навязали ДФ «техническое правительство», где нет их представителей. При этом людей Джукановича в государственных структурах республики по-прежнему много.

    Это все не про то, что Джукановичу по факту удалось сохранить власть. Это про то, что нет почти никакой разницы, какие именно люди формально возглавляют ту или иную балканскую республику. Потому что в том, что касается принципиальных для России вопросов, реальная власть принадлежит европейским структурам. Следование западному курсу реализуется как будто автоматически, а тех, кто этому сопротивляется, неизменно удается «переуговорить».

    Газета ВЗГЛЯД много писала о том, что после 2014 года и событий на Украине в Вашингтоне и Брюсселе было принято принципиальное решение о там самом «выдавливании» России с Балкан. В случае с Черногорией и Македонией это происходило быстро и грубо, в случае с Сербией процесс продвигается значительно более осторожно и медленно, но непреклонно. И, кстати говоря, с заметным усилением нажима в последнее время.

    У сербов есть несколько «красных линий» (например, в Белграде клянутся, что санкций против РФ вводить не будут, и пока этому можно верить), а их нынешние власти ни в коем случае нельзя назвать антироссийскими (элиты - можно, но это немного другое). Однако большинство указаний ЕС и ими, и черногорцами выполняются.

    Во-первых, никуда не денешься - в политическом и географическом смысле эти страны буквально окружены «Западом».

    Во-вторых, это близкое окружение демонстрирует значительно более высокий уровень жизни, чем православная часть бывшей Югославии.

    Кстати, о православии. Премьер Кривокапич по сути не политик. Он ученый, профессор машиностроения. И в то же время - прихожанин Сербской православной церкви. В оппозиции он оказался на фоне атак Джукановича на нее как на «пророссийскую» и «антинатовскую» (что правда) структуру. В стране стал оперативно реализовываться проект с собственным «томосом», а профессор стал одним из тех, кто возглавил возмущенную паству.  

    Теперь этот же человек обвиняет действующих соратников из ДФ - главную ударную силу того протеста чуть ли не в работе на Белград. То есть в том же, в чем это движение обвинял Джуканович.

    К слову, просербские черногорцы более пророссийские, чем сами сербы, но это отдельный разговор. Текущий разговор про то, что перестановки в балканских властях (даже такие революционные, как в Черногории) никак не сказываются на прозападном векторе ее внешней политики - он постоянен. Это обусловлено тем, что «выдавливание» России сопровождалось множественными (в том числе не имеющими к нам вообще никакого отношения) интеграционными проектами и разнообразными «пряниками» - инвестициями, на которые местные бюджеты подсаживаются, как на наркотик.

    Это всё не к тому, что России пора «воспрять» и наращивать противодействие. Но и не к тому, что в случае с Балканами нам пора опустить руки. Просто это наглядный пример того, что экономическая интеграция весьма надежно привязывает небогатые страны к Западу, что делает их внешнеполитический выбор запрограммированным, предопределенным и независящим от персоналий.

    Именно эту стратегию Москва использует в Белоруссии, последовательно навязывая упрямящемуся Лукашенко и белорусской экономике «дорожные карты» и «более глубокую интеграцию». Настолько глубокую, чтобы в дальнейшем не имело никакого значения, кто именно возглавляет эту страну, как для США и Евросоюза не имеет никакого значения, кто возглавляет Сербию и Черногорию.  

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