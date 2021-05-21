Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

В Иерусалиме начались столкновения между полицией Израиля и палестинцами

21 мая, пятница  |  Последнее обновление — 15:05  |  vz.ru
Разделы

США и Украина проиграли битву за «Северный поток – 2»

«Северный поток – 2» достроят к новому отопительному сезону Jens Büttner/dpa/Global Look Press
США отказались от санкций против «Северного потока – 2», которые могли поставить крест на проекте. Россия и Газпром могут праздновать победу – газопровод в Балтийском море будет не только достроен, но и введен в эксплуатацию. По срокам это можно сделать к ноябрю, то есть к началу нового отопительного сезона. Почему Вашингтон покорно покинул место битвы и ничем уже не поможет Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Власти Чехии играют с Россией в «двух полицейских»

Бабиш и Земан ведут себя как враги, но на самом деле являются партнерами Michal Kamaryt/Zuma/ТАСС
Складывается впечатление, будто Прага играет с Москвой в известную всем по фильмам игру «плохой коп, хороший коп». В роли «плохого» выступает премьер Андрей Бабиш, превративший Чехию в официально недружественное России государство, в роли «хорошего» – президент Милош Земан. Их конфликт ярок и нагляден, но на его фоне Земан заявил, что именно Бабиша видит своим преемником. Как это все понимать?  Подробности...
Перейти в раздел…

Сахаров проложил путь к созданию советского термоядерного оружия

Андрей Сахаров и Игорь Курчатов Дмитрий Переверзев/sakharov.space
Ровно сто лет назад, 21 мая 1921 года, родился академик Андрей Сахаров, имя которого сегодня употребляется как синоним слов «диссидент» и «правозащитник». Однако в первую очередь Сахаров был выдающимся физиком, и дело не только в том, как он стал отцом советского термоядерного оружия. Не менее научных достижений Сахарова интересны и его научные заблуждения. Подробности...
Перейти в раздел…

Македонские предатели попросили у России сочувствия

За маленькой антироссийской акцией македонцев кроется история большого национального предательства GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС
Власти Северной Македонии заявили о надежде на Россию – крайне оригинальной и смешной надежде. Они хотят, чтобы Москва не высылала македонского дипломата в ответ на аналогичные действия Скопье, потому что тогда македонских дипломатов в России попросту не останется. Такая попытка давить на жалость весьма гармонична для власти, которая предала собственный народ. В данном случае – македонский. Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
Перейти в раздел…

Не стоит путать лирическую героиню с Манижей

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Не надо искать манифестов там, где в деле маркетинг, таргетинг и вечно муаровая актуальность. В конце концов, «Сломанной family не сломать меня» и «Держи меня, Земля, я повзрослею, я сумею и буду руки его целовать» – строки из двух песен одного и того же 2021 года. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Лондонская Баба-яга против новой разрядки

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Пока Москва и Вашингтон готовят встречу Путина и Байдена, Лондон пытается сделать всё возможное, чтобы сорвать возможные договоренности между Россией и США. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Размалеванное безумие Запада соблазняет наших детей

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Выпущены уже десятки мультсериалов, которые внушают детям, что вступать в интимные отношения с лицами своего пола нормально и даже здорово. Если бы речь шла об американских детях, мы могли бы счесть это не нашей проблемой. Но речь о детях во всем мире – включая Россию. Подробности...
Обсуждение: 92 комментария
Перейти в раздел…

Главный враг «Спутника V»

Два года с Зеленским: итоги

Найти управу на самокаты

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Зеленский поздравил украинцев с днем вышиванки в русской косоворотке

В День вышиванки, который украинцы празднуют в третий четверг мая, президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он одет в национальную русскую одежду – косоворотку. Эта одежда имеет характерный узкий крой. Предшественник Зеленского Петр Порошенко подобных ошибок не допускал
Подробности...

Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Названа «Мисс Вселенная – 2021»

Титул «Мисс Вселенная – 2021» получила 26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса. Бриллиантовую корону ей вручила «Мисс Вселенная – 2019» Зозибини Тунци из ЮАР. Второе место досталось бразильянке, на третьем расположилась представительница Индии
Подробности...
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Изменилось ли за последние годы ваше отношение к ЕГЭ?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Осталось прежним
Достоин ли Юрий Лужков того, чтобы одна из улиц или площадей столицы была названа его именем?
  • Да

  • Нет
Какая температура на улице для вас наиболее комфортна?
  • Ниже +15

  • От +15 до +20

  • От +20 до +25

  • Выше +25
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Иерусалиме начались столкновения между полицией Израиля и палестинцами
    Россия направила Украине ноту протеста Эксперт объяснил, почему Израиль согласился на перемирие с Палестиной В Киеве произошли столкновения националистов и сторонников Медведчука Два региона России предложили Маску открыть производство Tesla
    Голландский суд повторно опросил концерн «Алмаз-Антей» по делу о крушении MH17 Прилепин предложил запретить конструктор LEGO Составлен рейтинг популярности жен российских губернаторов в Instagram Минфин США предложил установить мировой налог на прибыль корпораций
    Лавров сравнил США и страны Прибалтики с дворовыми хулиганами Стали известны подробности нападения пермского школьника с ножом на учительницу Яна Чурикова назвала тройку фаворитов «Евровидения-2021» Абрамович и Усманов попали в топ-10 самых богатых бизнесменов Британии

    «хитрый ход»


    Эксперты оценили спор сенаторов и Белого дома о санкциях против «Северного потока – 2»

    «очень храбрый человек»


    Илон Макс озвучил вопрос Юрию Гагарину

    энерго-незалежность


    Украина решила до октября запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии

    Видео

    отказ от санкций


    США и Украина проиграли битву за «Северный поток – 2»

    два года президентства


    Как Зеленский превратился в худшую версию Порошенко

    «Петр Великий»


    Как можно усилить крупнейший крейсер ВМФ России

    достижения и заблуждения


    Сахаров проложил путь к созданию советского термоядерного оружия

    своя земля


    Игорь Караулов: Как заселить Сибирь

    движение в городе


    Дмитрий Михайлин: Передвижение на самокатах тоже пора регулировать

    городская цивилизация


    Герман Садулаев: Город – это прекрасно, агломерация – зло

    специальный репортаж


    Как учителя казанской гимназии спасли детей от убийцы

    на ваш взгляд


    Изменилось ли за последние годы ваше отношение к ЕГЭ?

    Македонские предатели попросили у России сочувствия

    За маленькой антироссийской акцией македонцев кроется история большого национального предательства    21 мая 2021, 14:26
    Фото: GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Власти Северной Македонии заявили о надежде на Россию – крайне оригинальной и смешной надежде. Они хотят, чтобы Москва не высылала македонского дипломата в ответ на аналогичные действия Скопье, потому что тогда македонских дипломатов в России попросту не останется. Такая попытка давить на жалость весьма гармонична для власти, которая предала собственный народ. В данном случае – македонский.

    Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи надеется, что Россия не будет отвечать этой балканской стране на высылку своего дипломата как это принято – «зеркальными мерами». Потому что в посольстве македонцев в Москве всего два дипломата, один из которых – и. о. посла. 

    То есть в Скопье рассчитывают, что македонской выходки мы просто не заметим. И, надо признать, у Македонии есть положительный опыт на этот счет. При распаде большой Югославии она стала единственной республикой, которая получила независимость без войны. Потому что к тому моменту еще вчера братские народы уже схлестнулись в кровавой мясорубке, так что ухода македонцев действительно не заметили – не до них тогда было.

    В отношениях с Москвой маленькому народу так крупно не повезет – ответ будет, он уже анонсирован Смоленской площадью. Но возникает вопрос: если македонцы так боятся встречных мер, что буквально давят на жалость, зачем они вообще во всё это ввязывались и высылали дипломатического представителя РФ (который уже покинул Скопье)? Вопрос этот более чем резонный – сколь-либо внятного объяснения своему поступку македонцы публично не озвучивали.

    Впрочем, есть весьма яркая (хотя и очевидная) версия, которая объяснит всё или почти всё. Ее будет справедливо назвать максимально пафосно – подготовкой к национальному предательству, тем более ее история охватывает значительный период: от появления македонской нации до ее стремительного угасания, которое происходит прямо сейчас.

    В полной мере эта нация родилась в пекле Второй мировой войны. До того большинство местных называли себя просто «славянами», а в образованной части славянского мира было принято считать, что на землях современной Северной Македонии живет субэтнос болгарского народа. Болгарский народ, разумеется, тоже так считал, поэтому, вступив в союз с Гитлером, Македонию захватил – и был встречен цветами, поскольку прежде местные славяне опасались, что их будут переделывать в сербов. 

    Проблема болгар была в том, что они оказались сволочью. Через несколько месяцев хамства и презрения со стороны жадных пришлых чиновников, которые принялись выкорчевывать из македонцев все «не болгарское», включая народный язык, против хама и угнетателя поднялась партизанщина. Ее союзом с коммунистами Тито гитлеровцы были биты, и в новой социалистической СФРЮ македонцы получили свою национальную республику – Тито в принципе любил изобретать новые народы.

    После распада СФРЮ эти элиты получили государственную независимость, к которой особенно не стремились и нечетко понимали, что с ней вообще делать. Македонская идентичность к тому моменту уже устоялась, а македонский язык еще больше обособился от болгарского. Однако для полноценной государственной идеи все это казалось недостаточным – и суверенные македонцы суверенно копнули в самую глубь веков, продлив свою национальную историю до эпохи Александра Великого

    Греки и болгары взирали на этот нацбилдинг сперва с юмором (примерно так же мы относимся к древним украинцам, выкопавшим Черное море), а потом с ужасом.

    Ведь в своих претензиях македонцы продемонстрировали невообразимую для маленького народа прыть.

    Чтобы оценить ее, достаточно один раз съездить в Скопье. Прежде глубоко провинциальный и бедный город заставлен новостроями «под старину» и огромными памятниками, будто шахматная доска фигурами (такими, которые из принципа друг друга не «едят»). Наверняка их количество может претендовать на строчку в Книге рекордов Гиннесса, но даже если не может, вы потом все равно поразите друзей знаниями в духе «двести самых известных македонцев в истории человечества».

    Значительная часть этих «великих македонцев» – греки, другие – болгары, третьи были сугубо локальными деятелями, но память о сосредоточении их изваяний в городе-фрике Скопье останется в вашей памяти навсегда.

    Потешаться над этим «цыганским национализмом» можно еще долго, но принципиально важное для нашей истории обстоятельство в другом. Сколь бы потешным ни казался македонский нацбилдинг (или чудовищно наглым, если смотреть на него глазами болгарина или грека), македонские национал-патриоты оказались очень приятными людьми.

    В основном они объединены в партию с длиннющим названием, где даже аббревиатура внушительна – ВМРО-ДПМНЕ, и считают себя преемниками македонских национал-сепаратистов конца XIX века. Для них много значат такие слова, как «православие», «славянство», «кириллица». Они с симпатией и уважением относятся к России, неизменно желали с ней сотрудничать и сами изобретали форматы для этого (в основном культурного характера).

    Для самой России это стало вдруг важным при появлении сперва проекта «Южный поток», а потом, когда он умер из-за козней науськиваемых американцами болгар, проекта «Турецкий поток». Так, вокруг общеславянских корней и газовых трубопроводов, между Москвой и Скопье сложились теплые партнерские отношения.

    В 2015 году над этими отношениями нависла угроза. И глава МИД Сергей Лавров, находясь с визитом в Сербии, сказал

    «Еще одно соображение в том, что касается македонских событий – наверное, здесь проявляется то, что я называю менталитетом конфронтации – «или-или». Не могу судить с окончательной определенностью, но объективно получается, что события в Македонии развиваются на фоне отказа македонского правительства присоединиться к политике санкций против РФ и на фоне активной поддержки, которую Скопье проявил в отношении планов строительства газопровода «Турецкий поток», против чего выступают многие в Брюсселе и за океаном. Так что мы тоже не можем избавиться от ощущения, что здесь есть какая-то связь».

    «Македонские события» – это террористическая атака косовско-албанских боевиков на город Куманово, в ходе которой погибли восемь полицейских. 

    В этом моменте историю придется отмотать на 14 лет назад. Хотя македонцы избежали участия в войне при распаде Югославии, от собственных сепаратистов это их не уберегло. На фоне событий в Косово македонские албанские лидеры явочным порядком потребовали для себя максимально широкой автономии. Власть в Скопье потеряла контроль над территориями на севере страны – теми, что примыкают к Косово. Вскоре со стороны албанцев началась террористическая война, на что македонцы ответили спецоперацией и штурмом албанского села Арачиново.     

    Всего в том конфликте погибло порядка 900 человек, он был скоротечным: НАТО вынудило Скопье подписать соглашение с албанцами, взяв на себя разоружение их группировок. На практике это означало легализацию вчерашних бандитов и раздел власти по этническому принципу: благодаря американцам, албанцы получили почти такую широкую автономию, о какой просили изначально.

    Сравните это с отношением Вашингтона к событиям в Донбассе.

    После этих событий главной политической силой местных албанцев стала партия «Демократический союз за интеграцию», бессменным лидером которой остается Али Ахмети, воевавший против сербов в Косово и против македонцев в Македонии. Обычно она примыкала к той партии, которая являлась на тот момент правящей, то есть демонстрировала идеологическую всеядность, но Ахмети раз от разу намекал: при попытках Скопье вмешаться в албанские дела конфликт может вспыхнуть вновь.

    Национал-патриоты из ВМРО-ДПМНЕ пытались умерить албанские аппетиты и нашли политическую поддержку в лице Сербии и России, но тут произошла упомянутая Лавровым атака на Куманово, следом за ней – попытка сместить премьер-министра и лидера ВМРО-ДПМНЕ Николу Груевского через «цветную революцию» или, если хотите, «майдан». Его «штыками» стали албанцы, а лидером – председатель местной соцпартии Зоран Заев, любимчик Вашингтона, Брюсселя и лично Джорджа Сороса.

    Македонские социалисты восходят к югославским коммунистам, то есть при Тито были правящей силой. Но в отличие от многих других социалистов Европы с похожим генезисом, ультимативно выступают за НАТО и глобалистские идеи, а оппонентов обвиняют в работе на Москву и Белград. В 2015 году эта сила рвалась к власти через улицу – и дорвалась-таки:

    под давлением Запада и под угрозой возобновления конфликта с албанцами Груевский согласился на отставку и досрочные выборы.

    Выборы эти Груевский выиграл. Более того, собрал в свою поддержку самый большой митинг в истории Македонии – больше албанско-социалистического «майдана». Но в итоге люди Заева и Ахмети, благословленные Брюсселем и Вашингтоном, собрали в парламенте собственное большинство. То есть Лавров как в воду глядел.

    У союза албанцев с социалистами была еще одна особенность: ради того, чтобы все-таки занять премьерское кресло, Заев подписал так называемую албанскую платформу, согласно которой албанцы должны были получить еще больше суверенитета, а Македония превращалась из национального государства в страну двух народов. Узнав об этом, президент Георгий Иванов – однопартиец Груевского – наотрез отказался наделять Заева полномочиями для формирования правительства.

    «Эта платформа подрывает суверенитет, территориальную целостность и независимость Македонии», – бушевал Иванов. Но в конце концов додавили и его, а Груевского обвинили в коррупционных преступлениях. Якобы он повлиял на должностных лиц, чтобы они приобрели для него пуленепробиваемый мерседес. При том, что для премьера Македонии вопрос безопасности от внезапных автоматных очередей – не блажь, суд присудил Груевскому два года тюрьмы. Бежав в Венгрию, экс-премьер получил там политическое убежище.

    Сдача страны албанским радикалам стала первым случаем крупного национального предательства со стороны атлантиста и «соросиста» Заева. Вскоре последовал второй.

    Ради вступления Македонии в НАТО, прежде блокируемого Грецией, Заев официально отказался и от претензий на античность, и даже от названия своей страны, прописанного в конституции. Иванов вновь попытался воспрепятствовать – и вновь не преуспел. А вскоре после этого уже не Македонию, а Северную Македонию действительно приняли в НАТО в ускоренном порядке – этого требовала стратегия альянса по окончательному поглощению Балкан и минимизации там влияния России

    Высылка российского дипломата – это пролог к третьему национал-предательству Заева, а в его основе, судя по всему, те самые взрывы во Врбетице, в организации которых Чехия обвиняет Россию. В качестве меры политической поддержки Прага попросила у членов ЕС выслать по одному российскому дипломату. Большинство – отказали, но согласились болгары, так как взорвавшиеся склады принадлежали болгарскому бизнесмену Гебреву, а власть в республике пока что сохраняет идейный русофоб Бойко Борисов

    Македонская высылка – это проявление солидарности с болгарами, которые проявили солидарность с чехами. Заев надеется, что София поможет ему осуществить вторую главную мечту: вступить, наряду с НАТО, еще и в ЕС. То, что болгары остаются главными противниками самой идеи македонской государственности, его не смущает. А должно смущать.

    Совсем недавно канцелярия Бойко Борисова разослала по столицам ЕС письмо с требованиями, которые болгары предполагают выдвинуть к Македонии. По сути это требования полного и окончательного отказа от македонской национальной идентичности в пользу идентичности болгарской.

    Вся карьера Заева говорит нам о том, что он готов и на такую капитуляцию тоже. А пока что согласился на вассальную роль при Борисове, потому и ввязался в антироссийскую интригу, которая ни в коей мере не соответствовала македонским государственным интересам.

    Впрочем, а есть ли они теперь? В смутный момент истории маленькому европейскому народу посчастливилось обрести собственное национальное государство – такое, о котором некоторые народы побольше мечтают до сих пор. Государство получилось дикое, но симпатичное, а теперь у него и название сменилось, и интересы стали другие – натовские или албанские (Ахмети грезит идеей Великой Албании). Македонские – по остаточному принципу.  

    Пожелание к Москве не бить в ответ – это, пожалуй, последнее, чего не хватало для того, чтобы назвать политику Заева шакальей. К македонскому национал-патриотизму можно относиться иронично или саркастически. Но македонские национал-предатели не заслуживают ничего, кроме презрения.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •