Расширение НАТО споткнулось о национальную гордость македонцев

Взгляд
14 июня, четверг  |  Последнее обновление — 16:51  |  vz.ru
Разделы

Озвучены параметры новой пенсионной реформы

Пенсионная реформа позволит быстрее повышать пенсии Фото: Юрий Белинский/ТАСС
Премьер Дмитрий Медведев раскрыл подробности будущей пенсионной реформы. Мужчины будут выходить на пенсию на пять лет позже, женщины – на восемь лет. Это позволит повышать пенсию в среднем на 1 тыс. рублей в год вместо текущей индексации на уровне 400–500 рублей в год. Какие именно изменения ждут пенсионеров и льготные категории граждан? Подробности...
Перейти а раздел…

Чемпионат мира по футболу уже принес России победу

Владимир Путин с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой и председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Чемпионат мира по футболу – не только спортивный праздник, но еще и политическое мероприятие. Не только в смысле продвижения в мире образа настоящей России, но и как удобный повод для встреч на высшем уровне и переговоров. В ближайший месяц в нашу страну приедет множество политиков из самых разных стран мира. Какое это имеет значение для Москвы? Подробности...
Перейти а раздел…

Российский фильм об инвалидах обвинили в фашизме

Критика фильма «Временные трудности» объединила даже абсолютных антиподовФото: The Cantillon Company
Очередной скандал вокруг российского фильма. Рецензии пестрят обвинениями в пропаганде насилия и фашизма, а их авторы укоряют государство за финансирование подобных проектов. Такое бывало уже не единожды, но на сей раз в центре сюжета инвалиды и вопрос отношения к ним. «Ломать» их или поддерживать? И существует ли вообще жестокость во благо? Подробности...
Перейти а раздел…

Что стоит за словами о «потере Одессы по сценарию Донбасса»

Митинг протеста против государственного переворота на Украине, Одесса, 2014 годФото: Volokin Yevgeny/Reuters
В Киеве бьют тревогу: Одесса уходит из страны по донбасскому сценарию, в городе участились нападения на проукраинских активистов. Действительно, в дни «русской весны» на одесские площади выходили десятки тысяч людей, в городе до сих пор отказываются говорить по-украински. Но что стоит за словами об угрозе потерять Одессу на самом деле? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Мы говорим цитатами героев Говорухина

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Когда уходят великие, тогда и уходит великая эпоха. Ушёл из жизни Станислав Говорухин. И неслучайно его последний – теперь уже не крайний, а именно что последний – фильм назывался «Конец прекрасной эпохи». Подробности...

Новая система формирования элиты в России пытается решить серьезную проблему

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В России в сфере формирования элит идут настолько масштабные процессы, что их целенаправленный характер должен быть очевиден любому. Но большинство не замечает происходящего. А раз так, то стоит поговорить об этом подробнее. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Что скрывается за новым планом Авакова по «деоккупации Донбасса»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Любой профессиональный разбор этого «плана» показывает его антиправовой и популистский характер. Это даже не плацебо, а чистый беспримесный яд, с помощью которого мир бы получил гуманитарную катастрофу глобальных масштабов. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
    Перейти а раздел…

    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев
      Перейти а раздел…

      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
      Подробности...

      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
      Подробности...

      В крымском сафари-парке родились белые львята

      В крымском сафари-парке «Тайган» показали недавно родившихся белых львят. На данный момент в мире насчитывается около 300 белых львов. «Тайган» – крупнейший в Европе питомник больших кошек
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…
        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Турция назвала шантажом требование США по С-400
          Пенсии будут расти на 1 тыс. рублей в годМедведев объявил о повышении НДСУкраинская малина вызвала недовольство поляковПринадлежащие братьям Магомедовым акции «Суммы» арестованы
          Закарпатский губернатор признал, что «Крым был для Украины чужим»Нафтогаз отреагировал на остановку решения Стокгольма по транзитуПоявились сообщения о «гомофобных» атаках на иностранных фанатов в РоссииНовым премьером Грузии станет магистр МГУ
          Эксперт оценил желание Эрдогана производить С-500 Алесю Кафельникову обокрали и шантажируют интимными фотоУЕФА включил двух россиян в список потенциальных открытий сезонаСлепаков ответил на приглашение Кадырова посетить Чечню

          пятое поколение


          Названа неприятная для России причина отказа Индии от Су-57

          глава Счетной палаты


          Кудрин назвал повышение пенсионного возраста выгодным для граждан

          зампред правительства


          Голикова объяснила цель повышения пенсионного возраста

          влияние в регионе


          В США объяснили замену Ираком американских «Абрамсов» на российские Т-90

          «плачут девочки»


          Депутат призвала россиянок избегать секса с гостями ЧМ-2018

          «Герой казачества»


          На груди у отца Порошенко заметили незаслуженную звезду Героя СССР

          армия и вооружения


          Беспилотники принципиально изменят воздушный бой будущего

          особый случай


          Видеоролик показал, как курсант спас самолет после ЧП при взлете

          встреча с Ким Чен Ыном


          Андрей Бабицкий: Трампу пришлось пройти через незримую процедуру самой настоящей коллаборации

          «Нацболка из Житомира»


          Захар Прилепин: Закон, запрещающий выдачу ополченцев и активистов, нужен как можно скорее

          новая элита


          Ирина Алкснис: Государство ведет жесткий отбор кадров для себя. Ума и таланта – недостаточно

          на ваш взгляд


          Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?

          Расширение НАТО споткнулось о национальную гордость македонцев

          Американцы пытались решить спор Греции и Македонии за наследие Александра Великого в свою пользу   14 июня 2018, 16:20
          Фото: Thomas Brey/DPA/ТАСС
          Текст: Евгений Крутиков

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Президент Македонии обратился к нации и заявил об отказе подписывать договор с Грецией о переименовании своей страны. Это может выглядеть смешно, но означает многое. Во-первых, план по ускоренному втягиванию Македонии в НАТО провален. Во-вторых, весьма болезненный щелчок по носу получили американцы, чья роль в конфликте македонцев и греков просто отвратительна.

          Во вторник весь мир облетела весьма оригинальная новость: Македония меняет свое название ради вступления в ЕС и НАТО. Премьер-министр страны Зоран Заев сообщил гражданам, что достиг со своим греческим коллегой Алексисом Ципрасом принципиального соглашения на этот счет. Когда правительства двух стран подпишут договор, который ратифицируют парламенты, а македонские граждане утвердят на референдуме, Македонию переименуют с Республику Северная Македония, в том числе «в повсеместном употреблении» и в «национальных документах» (а это, например, конституция).

          Внезапно весь этот график полетел к чертям, до референдума дело, похоже, не дойдет, а все планы по ускоренному вступлению Македонии в НАТО по черногорскому сценарию превратились в тыкву.

          В среду македонский премьер в компании главы МИДа явился к президенту страны, чтобы официально сообщить о договоренности с греками. Как впоследствии сообщил кабинет главы государства, встреча продлилась две минуты. Георге Иванов их фактически выгнал. А в своем обращении к нации заявил следующее:

          «Такой наносящий ущерб договор, уникальный в истории человечества, для меня недостоин и неприемлем. С ним нарушается конституция, законы, разрушаются государственные институты. Я не буду легализовать политическую самодеятельность».

          Под самодеятельностью тут понимается не личный выбор премьера Заева из трех предложенных ему названий («Новая Македония», «Северная Македония» и «Верхняя Македония»), а сам отказ от македонской идентичности ради вступления в ЕС и НАТО.

          Президент Македонии Георге Иванов (фото: Nikola Solic/Reuters)
          Президент Македонии Георге Иванов (фото: Nikola Solic/Reuters)

          Теперь страну ждет правительственный кризис. По идее Заев должен подать в отставку, за которой маячат новые парламентские выборы, что в нынешней Македонии означает автоматическое возобновление уличного противостояния.

          Спор между Афинами и Скопье вокруг названия Македонии, пожалуй, самый сюрреалистический в Европе. Над ним стоит призадуматься сторонникам экономического детерминизма: в греческо-македонском конфликте нет ни грамма экономики и ни капли нефти. Но есть вещи подороже денег.

          Империя порохового погреба

          Вардарская Македония, то есть ущелье реки Вардар с единственным относительно крупным городом – Скопье (турецкий Ускуп) и несколькими соседними ущельями, попала в состав Сербии по результатам Второй Балканской войны начала ХХ века. Недовольная результатами Первой Балканской войны Болгария тогда переоценила свои силы и практически в одиночку напала на всех вокруг нее. В итоге она потеряла больше, чем хотела прибрести, а Вардарская Македония закрепилась в составе т. н. Первой Югославии – Королевства сербов, хорватов и словенцев. При этом южная часть исторической области Македония со столицей в Салониках осталась за Грецией. Турок и евреев (денме) в этом городе тогда жило заметно больше, чем греков, но взаимные этнические чистки греко-турецкой войны 1920-х годов подправили демографию Салоник.

          После Второй мировой на Балканах началась сложная игра с повышающими ставками. Иосип Броз Тито хотел создать империю на весь полуостров и с этой целью незатейливо копировал устаревшие ходы Советского Союза по части недружественных поглощений. В частности, перед Зимней войной в составе СССР была создана Карело-Финская республика как основа для поглощения всей Финляндии. Когда эту цель отмели, КФССР была «понижена в ранге» до автономии в составе РСФСР, но ее бессменный лидер Отто Куусинен никогда не выпадал из высшей советской номенклатуры (на всякий случай). Точно так же и Тито создал Автономный край Косово и Метохию, имея в виду поглощение всей Албании, и Республику Македония в составе СФРЮ, имея в виду поглощение Болгарии и даже Греции, в которой в то время шла жестокая гражданская война.

          Надо сказать, что в 1945–1949 годах Тито претендовал на земли всех окружающих стран без исключения. Формальным основанием для этого было то, что окружавшие Югославию Болгария, Италия, Румыния и Венгрия были членами гитлеровской коалиции. Так, у Италии Белград требовал Триест и часть провинции Венеция-Джулия. Дело едва не дошло до открытых боестолкновений с английскими, австралийскими и новозеландскими войсками, спешно переброшенными в Венецию.

          Затем настал черед Венгрии и Румынии, причем венграм повезло меньше всех, поскольку они сопротивлялись до последнего и пропустили тот момент, когда из войны можно было выйти без тяжелых последствий. Если румыны привычно быстро сдались, стали считаться победившей страной и в плане территорий даже кое-что приобрели, то венгры с их упоротой национальной гордостью навсегда потеряли Трансильванию и были в шаге от того, чтобы потерять Сегед и Печ. Югославская делегация заявила «комитету Литвинова» (экспертный think tank при МИД СССР, который грамотно и со знанием дела составлял планы дальнейшего обустройства Восточной Европы), что жить без этих городов не может, поскольку там сохранились сталелитейные заводы.

          В дальнейшем аппетиты Белграда расширились на все венгерские придунайские земли, на которых, как и в Пече, отродясь не было славянского населения. Для подтверждения этих претензий в составе Сербии даже появился Автономный край Воеводина со столицей в Нови Саде, куда вошли земли к северу от Белграда, населенные преимущественно венграми.

          Тот же трюк Тито повторил на юге страны, создав на территории Вардарской бановины Республику Македония и провозгласив наличие там новой славянской нации – македонцев. Македонцы говорили на славянском языке, который многие исследователи считали диалектом болгарского, и в 1941–1944 годах, когда Вардарский край был оккупирован Болгарией, подвергались насильственной болгаризации – новая власть устраняла диалектные различия и запретила само понятие «македонец». В ответ началась партизанщина, а под конец войны болгары провозгласили Независимое государство Македония по хорватскому и словацкому образцам, просуществовавшее всего пару месяцев.

          Амбиции Югославии на итальянском и австрийском направлениях грозили стать причиной для новой большой войны, и Москва в условиях пока что монопольного обладания США атомным оружием потребовала от Тито остыть. После долгих уговоров и окриков Белград вывел войска, но впервые затаил обиду на СССР. У Советов, впрочем, был свой повод для обиды: тогда МИД СССР требовал передать под мандат Москвы Ливию как бывшую часть Италии, а Тито своей венецианской выходкой фактически сорвал эти планы.

          До какого-то момента Сталин поощрял амбиции Тито,

          но только на той территории, где можно было распоряжаться, не задевая позиции англичан. В августе 1947 года Тито и болгарский премьер Георгий Димитров договорились, что в конечном итоге вся Болгария, Вардарская Македония, а в перспективе и часть греческой Македонии войдут в состав так называемой Балканской Федерации. Тогда Москва еще рассчитывала победить в греческой гражданской войне и передать все Балканы под контроль Тито, создав гигантское государство просоветской ориентации. В свою очередь Белград отказывался от нереалистичных претензий к Румынии, Венгрии и Италии.

          Одной из причин разрыва советско-югославских отношений в 1949 году стала ссора Белграда с Софией и последовавшие за этим похороны планов по созданию Балканской Федерации. Но «на будущее» в составе СФРЮ осталась Социалистическая Республика Македония с македонцами как официально зарегистрированной национальностью.

          Античность вида «новодел»

          После распада Югославии в 1991 году болгары первыми признали независимость Македонии, а греки моментально подняли вопрос о названии новой страны. Их реакция была настолько резкой и бурной, что даже ООН в 1993 году приняла Македонию в свой состав под странным названием Бывшая Югославская Республика Македония – беспрецедентный случай. И если принципы общежития с Болгарией были определены меморандумом 1999 года (София отказывалась от претензий на Македонию и подтверждала идентичность македонского языка), то греки стали противотанковым ежом на пути Скопье в ЕС и НАТО. Если с БЮРМ Афины были готовы временно смириться, то с македонской идентичностью вне греческого контекста – никогда.

          По всем законам жанра в Македонии началась реакция противодействия. С 2010 года при премьер-министре Николе Груевском был принят в разработку так называемый проект «Скопье 2014», сутью которого была «антиквизация» страны. Есть мнение, что Груевский таким образом хотел повысить туристическую привлекательность республики (другого пути для экономического развития у страны просто нет), но «антиквизация» была воспринята дословно. Согласно этой теории, современные македонцы ни разу не славяне, а прямые потомки древних македонцев времен Филиппа и Александра, принявшие православие и заговорившие на упрощенном болгарском. Но к самим болгарам, этим «потомкам татарского племени», македонцы себя демонстративно не причисляют.

          На площади Македонии в Скопье поставили огромный памятник Александру Македонскому и назвали его именем аэропорт. Невдалеке появился памятник и отцу полководца – императору Филиппу II, а также Музей борьбы за Македонию, Македонская опера, триумфальная арка «Македония», национальный театр, мост через Вардар и масса памятников различным деятелям античной Греции. На все это было потрачено более 200 миллионов евро. Большинство статуй и изваяний даже многими македонцами воспринимаются как китч. Впрочем, поток туристов действительно возрос.

          Афины все это время бились в истерике. Каждый новый памятник Александру Великому на территории соседей вызывал в Греции мобилизационные настроения, и в какой-то момент стало казаться, что скоро греки действительно введут войска и снесут весь этот новодел. Любая связь между современными македонцами и античной культурой категорически отрицалась, а в политическом плане утверждалось, что существование Республики Македония может привести к претензиям на греческую провинцию Македония, но это, конечно, отголоски страхов 1940–1950-х годов: Скопье на Салоники не претендует и никогда не претендовал.

          Сохранение своего названия и так называемой македонской идентичности стало сверхидеей не с целью оторвать что-нибудь от Греции и получить выход к морю. Бедной двухмиллионной стране было не до экспансии: ее славянское население все больше втягивалось в противостояние с врагом куда более опасным, чем шумные греки: с албанцами

          В 2001 году, после событий вокруг Тетовского ущелья, последовал новый всплеск македонского национализма.

          Славянское население сплотилось вокруг названия страны и самоназвания нации в противовес именно албанской экспансии.

          В то же время дипломатический тупик напрочь закрыл Скопье дорогу в ЕС и НАТО. Не все считали это проблемой: еще в прошлом году прозападный курс был всего лишь «идеей, которая витает в воздухе» и встречает серьезное противодействие со стороны части населения и партий, ориентированных на Сербию. Но с приходом к власти Социал-демократического союза Зорана Заева ориентация Скопье резко изменилась. Заев никогда не скрывал свою прозападную ориентацию и тесные связи с американским посольством в Скопье, которое неформально называют «настоящим правительством Македонии». При новом премьере влияние США на жизнь македонцев быстро вышло за грани разумного

          Америка прежде всего

          Еще в период предвыборной кампании Заев заявил, что будет добиваться вступления в ЕС и НАТО всеми возможными средствами. Для начала он переименовал аэропорт Скопье в нечто нейтральное, затем имени Александра Великого лишилась единственная стратегическая автомобильная трасса – из Скопье в Салоники. Когда греки поняли намерения Заева, начались закрытые консультации на уровне глав министерств иностранных дел.

          Переговоры проходили в атмосфере секретности: македонское общество не отказывается от стратегического курса на ЕС и НАТО, но не за счет унижения и потери идентичности. За этим процессом с нескрываемым злорадством наблюдала албанская Армия национального освобождения, а американское посольство в приказном порядке пыталось внедрить во властных структурах страны национально-пропорциональный принцип, по которому албанцы получат квоту в парламенте и правительстве, включающую пост министра обороны (на него претендует Али Ахмети – бывший командир АНО с позывным «Абаз Джука»). В перспективе это может означать распад Македонии и создание еще одного албанского государства.

          Греция наставала на полном изъятии слов «Македония» и «македонец» из славянского языка. Представители Скопье в ответ объяснили, что пойти на это не могут, ссылаясь на главный фактор – албанцев. Внезапно греки стали понимающе кивать, поскольку у них тоже есть проблемная провинция Эпир с албанским населением, они уже утомились строить в Янине, Ларисе и Кастории новые тюрьмы для трудолюбивого албанского народа. Как говорилось в «Касабланке», подобные угрозы могут стать началом великой дружбы, тем более что Южный Эпир чуть ли не официально включен в расширенную программу создания Великой Албании, а на первом этапе – нескольких мелких албанских государств. 

          Результатом переговоров стал 20-страничный документ, который по сути не устраивает ни одну из сторон. В Афинах резко против договора с Македонией выступает оппозиция, называя его «соглашением войны». («Оно нужно лишь для вступления Скопье в НАТО. Нам же нужно соглашение о мире, безопасности, сотрудничестве», – подчеркнул бывший министр энергетики и один из лидеров оппозиции Панайотис Лафазанис). В самой Македонии изменение конституционного названия страны может вызвать вовсе непрогнозируемую реакцию. Судя по реакции президента Иванова, уже вызвало.

          По информации греческих источников, Македония по договору не только меняет название, но и отказывается от каких-либо претензий на античность и древнегреческую культуру, а термины «македонский язык» и «македонец» будут дополнены некими определениями (скорее всего, прилагательным «славянский»).

          Заев подчеркивал, что самоидентичность македонского народа от этого не пострадает, но веры его словам нет: людям двадцать с лишним лет объясняли, что они потомки античных греков, а теперь про все это надо забыть и отказаться от своей сути. Ни одна страна не меняла столь радикально свою историческую парадигму ради вступления в региональные блоки, о чем и сказал Иванов. Реакция президента наглядно показала, что это вопрос куда более эмоциональный, чем кажется из Вашингтона и Брюсселя. Те же албанцы, например, искренне убеждены, что являются потомками древних илиров, то есть единственным автохтонным населением Балкан, а потому могут претендовать на весь полуостров вне зависимости от того, что думают по этому поводу американцы.

          Поступиться своим происхождением, даже если оно основано на эфемерных доказательствах, – все равно что родину предать.

          Единственными пряниками в таких условиях становятся поддержка Грецией решения об открытии переговоров по вступлению уже Северной Македонии в ЕС и отправка приглашения саммитом НАТО на вступление Скопье в альянс. Но даже несмотря на это, по Греции прокатились митинги протеста, самый шумный из которых состоялся в Пелле – историческом месте рождения Александра Великого.

          Стоит лишний раз подчеркнуть: вся эта фантасмагория была бы невозможна без беспрецедентного давления со стороны американцев. Накануне посол США в Афинах Джеффри Пайетт, хорошо всем нам известный по своей работе в Киеве, в интервью греческому телеканалу Skai TV заявил: если никакого решения по названию Македонии не будет найдено, это будет иметь «геополитические последствия». В устах Пайетта это явная угроза.

          А виновата во всем, с его точки зрения, конечно же, Россия.

          «Мы видели злонамеренное влияние России в особо грубой форме в октябре 2016 года, когда была попытка переворота в Черногории, где были все отпечатки российского следа. И это заметно и по всему региону, – сказал посол. – Растет желание Кремля устроить сумятицу на предмет [геополитической] ориентации стран региона, как и всего процесса реформ и евроатлантического курса, который избрали граждане этих стран». Примерно в этом же духе высказался и комитет по международным делам палаты лордов британского парламента.

          Именно этой угрозой объясняется спешка со сменой названия и то унижение, которое должен испытать Скопье и весь македонский (теперь, видимо, «славянско-македонский») народ. Какие пряники обещаны грекам – уже не столь важно.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............