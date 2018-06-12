Утверждено новое название Македонии

Премьер-министры Греции и Македонии Алексис Ципрас и Зоран Заев достигли соглашения по конституционному названию бывшей югославской республики, что открывает путь к вступлению Скопье в ЕС и НАТО, сообщил источник в кабмине Греции.

Отмечается, что все вопросы были сняты в ходе телефонного разговора Ципраса и Заева во вторник, передает РИА «Новости».

Позже Заев объявил, что страна будет называться «Северной Македонией».

Напомним, в мае премьер-министр Македонии Зоран Заев сообщил, что наиболее приемлемым для Скопье и Афин вариантом для переименования бывшей югославской республики Македония (БЮРМ) станет название Илинденская Македония.

Из-за позиции Греции Македония входит в международные организации под названием «бывшая югославская республика Македония». Спор между странами ведется почти 30 лет и мешает вступлению Македонии в НАТО и ЕС.

Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства.