Македония согласилась переименоваться

Наиболее приемлемым для Скопье и Афин вариантом для переименования бывшей югославской республики Македония (БЮРМ) станет название Илинденская Македония, сообщил премьер-министр Македонии Зоран Заев.

«Республика Илинденская Македония является возможным компромиссом, по-английски – Republic of Ilinden Macedonia, на албанском – Republika Ilindenase e Maqedonisе», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, к такому компромиссу стороны пришли в результате переговоров с Грецией. Он добавил, что внутри страны новое название будет вводиться постепенно, после референдума по данному вопросу.

Предложенное название ссылается на Илинденское восстание в городе Крушево против Османской империи в 1903 году. Самое восстание было так названо из-за даты своего начала – 2 августа, в Ильин день. Сейчас это главный государственный праздник страны – День республики.

Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства.

Македония из-за позиции Греции входит в международные организации под названием «бывшая югославская республика Македония». Спор между странами ведется почти 30 лет и мешает вступлению Македонии в НАТО и ЕС.