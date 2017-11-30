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16 января, вторник  |  Последнее обновление — 17:38  |  vz.ru
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Взыскать с России деньги французам мешает соглашение времен Ельцина

Французы хотят половину Резервного фонда РФ в счет долгов царской России Фото: Валерий Бушухин/ТАСС
Представители Запада в который раз требуют деньги с России. Сотни тысяч французов недовольны соглашением, заключенным Москвой и Парижем при Ельцине, и требуют возврата средств, еще в XIX веке вложенных в строительство российских железных дорог. Речь идет о сумме, измеряемой в триллионах рублей. Каковы шансы, что России придется вернуть эти деньги? Подробности...
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Македонию затягивают в НАТО ради «щелчка по носу» Москве

Греция и Македония претендуют на одно и то же историческое наследие (на фото – гигантский памятник Александру Македонскому в Скопье)Фото: Ognen Teofilovski/Reuters
Соединенные Штаты надеются урегулировать давний конфликт между Грецией и Македонией по поводу названия бывшей югославской республики. Это даст возможность снять возражения Афин по поводу вступления Македонии в НАТО. Зачем Вашингтон так активно втягивает Скопье в свою орбиту, ведь, казалось бы, политическое значение Македонии не столь велико? Подробности...
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Реакция бедняков на благотворительность оказывается парадоксальной

Представьте себе, что брать бесплатный хлеб – это унизительно. Поэтому толпа может стать злым и неуправляемым организмомФото: Смирнов Владимир/ТАСС
Потоки оскорблений и хамство – главная реакция, которую получили в свой адрес некоторые предприниматели, решившие бесплатно раздавать свою собственность беднякам. Как выяснилось, такие примеры в России не редкость. С чем связано подобное поведение тех, кто, казалось бы, должен только благодарить за любую оказанную им помощь? Подробности...
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Угроза перевешать венгров чревата серьезными последствиями

Виктор Орбан и Михай ТудосеФото: Laszlo Balogh/Reuters,
Octav Ganea/Inquam Photos/Reuters
В Европе новый скандал с нацистским душком, который Брюссель старательно пытается не заметить. По сути, премьер Румынии пообещал перевешать венгров Трансильвании, если они продолжат борьбу за автономию. К сожалению, это не проблема только лишь отношений Румынии и Венгрии. Это угроза масштабного кризиса, в который может быть вовлечена и Россия. Подробности...
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Резня в Перми показывает пробелы в системе охраны школ

Проблема не в содержании интернета. Даже если бы видеоролики с актами насилия не были распространены в США и Европе, подобные инциденты в России все равно бы совершалисьФото: Максим Кимерлинг/ТАСС
Чудовищное преступление, произошедшее в одной из пермских школ – настоящая резня с применением холодного оружия – напомнило аналогичные инциденты в Соединенных Штатах. Главная версия причин произошедшего заключается в том, что российские подростки копировали поведение американских. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Это был наш русский Че Гевара

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Ушел Виктор Иванович Анпилов. Ушла эпоха. Очень жалко. Умер искренний борец за людей. Человек, прошедший всё и не сломленный в своих убеждениях. Он всегда был впереди и никогда не боялся ничего. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Что на самом деле сказал Владимир Путин о теле Ленина и мощах святых

Сергей Худиев, публицист, богослов
По социальным сетям разбежались громкие заголовки: «Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых», «Путин сравнил коммунистическую идеологию с христианством» и тому подобные. Заголовки вызвали ожидаемое волнение. Подробности...
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Мне не нужна «Святая Русь за полчаса»

Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»
Помните, еще Воланд удивлялся: «Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!» В предвыборную пору в России новой, сильно постсоветской, замеченная Булгаковым деталь общественно-политического механизма ничуть не устарела. Подробности...
Обсуждение: 137 комментариев
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        Завязалась дискуссия о сходстве между христианством и коммунизмом. В какой мере вы разделяете идею о таком сходстве?
        • Полностью разделяю

        • Скорее разделяю

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        • Совсем не разделяю

        В Вашингтоне переименовали площадь у посольства РФ в честь Бориса Немцова. Как бы вы предложили переименовать Новинский бульвар, где находится посольства США в Москве?
        • Бульвар Анжелы Дэвис

        • Бульвар Фиделя Кастро

        • Бульвар Эдварда Сноудена

        • Бульвар генерала Ли

        • Бульвар памяти жертв агрессии НАТО

        • Бульвар Уго Чавеса

        • Свой вариант (укажите в комментариях)

        Когда вы убираете наряженную к Новому году елку?
        • Сразу после Нового года

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          Македонию затягивают в НАТО ради «щелчка по носу» Москве

          Греция и Македония претендуют на одно и то же историческое наследие (на фото – гигантский памятник Александру Македонскому в Скопье)   16 января 2018, 11:44
          Фото: Ognen Teofilovski/Reuters
          Текст: Андрей Резчиков,
          Алексей Нечаев

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          Соединенные Штаты надеются урегулировать давний конфликт между Грецией и Македонией по поводу названия бывшей югославской республики. Это даст возможность снять возражения Афин по поводу вступления Македонии в НАТО. Зачем Вашингтон так активно втягивает Скопье в свою орбиту, ведь, казалось бы, политическое значение Македонии не столь велико?

          В нынешнюю среду в Нью-Йорке пройдет встреча представителей Греции и Македонии (или «Бывшей Югославской Республики Македония» – как официально именуется в ООН это балканское государство). Именно наименование этого южного «осколка» бывшей Югославии и будет темой переговоров на американской территории.

          Историческая область Македония, известная с античных времен, разделена между Грецией (52,4%), Болгарией (9,6%) и Республикой Македония, вышедшей в 1991 году из состава распадающейся Югославии (35,8%). Само существование государства с названием «Македония», с точки зрения греков, создает основу для территориальных претензий и сепаратизма. «Македонский вопрос», о котором подробно писала газета ВЗГЛЯД, завис почти 30 лет назад. Переговоры активизировались только тогда, «когда США решили, что Македония должна быть в НАТО». Такое мнение высказал в понедельник глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году.

          Отложенный элемент шестого расширения

          Напомним, в рамках шестого расширения Североатлантического альянса (2009 год) НАТО поглотило Хорватию и Албанию. В прошлом году завершился процесс «затягивания» в альянс Черногории – что, как известно, прошло не гладко и сопровождалось антироссийской кампанией, вплоть до обвинений Москвы в попытке произвести антинатовский переворот. Теперь на очереди – следующая балканская «держава». «Мы ожидаем, что Македония станет 30-м членом НАТО», – пообещал в предновогоднем обращении премьер-министр страны Зоран Заев. Он также ожидает, что в наступившем году республика «получит рекомендацию о начале переговоров о вступлении в ЕС».

          «Македония выполнила все возможные критерии для вступления в Североатлантический альянс. Более того, она участвовала в миротворческих миссиях НАТО, не будучи членом этой организации. Страна давно находится в преддверии вступления», – отметила в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт по международным отношениям, специалист по Балканам Мария Третьякова. Добавим, что во время войны в Косово 1998–1999 годов Македония играла роль тылового плацдарма сил НАТО. А присоединение республики к альянсу планировалось еще в 2009 году, одновременно с Хорватией и Албанией. Но решение блокировала Греция – выставившая все ту же претензию о наименовании.

          Афины за те тридцать лет, что они ставят препоны вхождению Македонии в международные структуры (начиная с ООН), предлагали различные варианты альтернативного названия для славянской соседки: например, «Верхняя Македония», «Славо-Македония» (что не устраивает албанцев, составляющих уже более четверти населения бывшей югославской республики) или «Республика Скопье» – по названию столицы Македонии. Но максимум, на что согласились македонцы, – слегка изменить флаг с изображением «Вергинской звезды», отсылающий ко временам Александра Великого (что также не может не раздражать греков).

          То, что не удалось Афинам, похоже, удается Вашингтону и Брюсселю. Дипломатические источники в Греции заявляли РИА «Новости»: США и НАТО давят на Скопье с целью побыстрее решить вопрос с вступлением республики в Североатлантический альянс. Но зачем НАТО понадобилась не самая геополитически значимая страна Балкан, не имеющая даже выхода к морю?

          Вардарский коридор перестает быть «серой зоной»

          «Сама по себе бывшая югославская Македония обладает для США и НАТО стратегическим значением главным образом за счет Вардарской долины», – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт. Это исторически сложившийся транспортный коридор Юг – Север. Австро-Венгрия одной из первых интересовалась этим коридором еще 150 лет назад, а во время обеих мировых войн за обладание этой коммуникационной осью велись активные бои.

          Но, по мнению эксперта, основная цель альянса – «закрашивание серых зон». «НАТО стремится полностью устранить любые серые зоны в Европе и особенно на Балканах. Одной из таких зон остается Македония.

          В НАТО считают, что если территория официально не введена в альянс, то есть шанс, что Россия может туда как-то влезть.

          Они считают необходимым взять территорию официально, хотя реально они давно контролируют ее на протяжении 25 лет независимости Македонии. Это страна с ограниченным суверенитетом», – отметил Энгельгардт.

          Как ранее указывала газета ВЗГЛЯД, в балканском вопросе цели России и Запада – прозрачны и диаметрально противоположны. Задача России – сохранить позиции на Балканах. Задача Запада – Россию выдавить. Выдавливание происходит довольно просто, посредством принятия в Североатлантический альянс осколков бывшей Югославии, окружая таким образом Сербию, которую нельзя назвать легкой добычей. Македония – более податливый материал. Георгий Энгельгардт отмечает, что македонское население, как и партии, будь то правящие или оппозиционные, выступают за вступление страны в альянс. Этим Македония отличается от Черногории, которая в прошлом году «была принята в НАТО через колено и против воли населения».

          Эксперт-балканист Мария Третьякова, в свою очередь, отмечает – сейчас в парламенте страны тон задают социал-демократы (бывшие коммунисты) в союзе с коалицией нескольких албанских партий. К слову заметим, что крупнейшую из этих партий возглавляет Али Ахмети, полевой командир сепаратистов времен албано-македонского этнического конфликта. Албанцы, по словам Третьяковой, «на протяжении более чем 25 лет неофициально работают бок о бок с греческой стороной; они помогают Греции добиться необходимых внутренних уступок по вопросу об изменении названия страны». В ответ албанские партии, добивающиеся максимального расширения прав албанского меньшинства, и превращения «Славянской Македонии» в двунациональное албано-македонское государство, получают поддержку на различных международных и региональных площадках, указывает Третьякова.

          Социал-демократы, даром что бывшие «красные», – это та сила, на которую сделали ставку американцы. Показательно, что премьер-«эсдек» Зоран Заев ради вступления в НАТО готов поступиться даже святым – названием страны.

          Сербия на очереди?

          Георгий Энгельгардт считает, что вступление Македонии в НАТО будет для России очередным «щелчком по носу» и ударом по ее авторитету на Балканах. Эксперт констатирует:

          «У России сужается пространство для действий в регионе.

          Ранее была крайне робкая попытка выстроить отношения с предыдущим правительством Николы Груевского. Никакой реальной помощи Груевскому оказано не было». Напомним, что Груевский, пытавшийся подключить страну к «Турецкому потоку» и бывший объектом атак «македонского Майдана», в 2016-м был отправлен в отставку. О позиции нынешних властей республики уже было сказано выше.

          «Сейчас, если Македония будет принята в НАТО, то сильно осложнится ситуация для Сербии – нашего ключевого партнера в регионе», – указывает Энгельгардт. На волне успеха американцы с новыми силами займутся обработкой сербской элиты. Цель их проста. Они не требуют немедленного вступления Сербии в НАТО, но перед ними стоит задача вычистить оттуда наше экономическое, политическое и медийное присутствие. Свести его к нулю, как сейчас в Болгарии, когда ее элита безоговорочно следует целям Вашингтона, а русофильские настроения существуют на уровне полузабытого фольклора, не оказывающего никакого политического влияния», – подытожил Георгий Энгельгардт.


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