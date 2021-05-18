Власти Чехии играют с Россией в «двух полицейских»

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Журнал рассказал о подготовке США к нападению на Крым

18 мая, вторник  |  Последнее обновление — 17:55  |  vz.ru
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Чем опасно новое пользовательское соглашение WhatsApp

Facebook планирует превратить WhatsApp в поставщика личных данных пользователей Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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США объединяют Украину, Грузию и Молдавию против России

После встречи Зеленского с Блинкеном, Киев обратился к соседям с идеей нового антироссийского союза president.gov.ua
Сразу после визита руководства Госдепа в Киев, главы дипломатий Украины, Молдавии и Грузии презентовали новое объединение – «ассоциированное трио» по интеграции в Европу. Вступление в ЕС этих трех стран сейчас маловероятно, а участие в этом объединении Украины лишь усложняет задачу остальным. Но в антироссийские планы США эта инициатива вполне укладывается. Какова же истинная цель создания трио? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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В Берлине снова требуют «убить евреев»

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Иса Джавадов
Иса Джавадов, Историк, востоковед
Последние опросы Arab Barometer показывают, что самым популярным лидером в арабских странах остается турецкий президент Эрдоган. Не в последнюю очередь это связано с его антиизраильской позицией и действиями. Подробности...
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    Власти Чехии играют с Россией в «двух полицейских»

    Бабиш и Земан ведут себя как враги, но на самом деле являются партнерами    18 мая 2021, 16:30
    Фото: Michal Kamaryt/Zuma/ТАСС
    Текст: Станислав Борзяков

    Складывается впечатление, будто Прага играет с Москвой в известную всем по фильмам игру «плохой коп, хороший коп». В роли «плохого» выступает премьер Андрей Бабиш, превративший Чехию в официально недружественное России государство, в роли «хорошего» − президент Милош Земан. Их конфликт ярок и нагляден, но на его фоне Земан заявил, что именно Бабиша видит своим преемником. Как это все понимать?

    Если смотреть на дело о взрывах во Врбетице из России, отношение к нему явным образом раскалывает чешскую элиту. Так, президент Милош Земан раз от раза призывает не пороть горячку и воздержаться от огульных обвинений в адрес Москвы, поскольку у следствия есть несколько версий произошедшего. Сам он считает, что склады могли взорвать для сокрытия недостачи боеприпасов

    В пику Земану премьер-министр Андрей Бабиш раз от разу подчеркивает, что версия у следствия только одна – взрыв организовали российские спецслужбы. В понедельник, повторив уже неоднократно сказанное, он заявил, что «не может объяснить, почему господин президент до сих пор настаивает, что существует больше версий». 

    Между этими двумя мечется министр юстиции Мария Бенешова: прежде ее заявления подтверждали позицию Земана, теперь – Бабиша. 

    Если это не раскол, то что же такое раскол? Но, несмотря на все это, Земан, срок полномочий которого истекает менее чем через два года, именно сейчас поддержал Бабиша как своего возможного преемника. «Он заслуживает того, чтобы стать кандидатом... И я за него совершенно точно голосовал бы... Бабиш сделал огромный объем работы, в отличие от тех, кто только занимается критиканством», – подчеркнул глава чешского государства. 

    Не то чтобы все в Праге вертелось вокруг русского вопроса или отношений с Москвой – и близко такого нет, но парадокс налицо. Если, повторимся, смотреть на ситуацию из России. А если смотреть на нее глазами чешского оппозиционера, Земан и Бабиш – «одна шайка-лейка». Им приписывают не только рабочие, но и дружеские отношения, с тех пор как премьер-министром был Земан, а Бабиш являлся одним из крупнейших бизнесменов страны.

    Сейчас его состояние оценивают почти в 5 млрд долларов – вдвое больше, чем у Трампа.

    Особенно ярко их альянс проявил себя в 2018 году – самом сложном в политической карьере Бабиша. Тогда толпы чехов требовали его отставки на улицах, а сам премьер рисковал пойти под суд по делу о «Гнезде аиста».

    Суть вкратце такова. Несколько лет назад дочерняя компания бабишевского бизнес-агломерата Agrofert Group приобрела разорившиеся сельхозугодья, где построила центр отдыха «Гнездо аиста». Его владельцы – дети и брат Бабиша, а сам Бабиш был в то время вице-премьером и министром финансов, отвечавшим, помимо прочего, за распределение дотаций от ЕС внутри Чехии. И все бы ничего, но «Гнездо аиста» строили как раз на дотации Евросоюза, предназначенные для поддержки малого и среднего бизнеса.

    После того, как эта история вскрылась и было начато расследование, в эфире одного из телеканалов было показано интервью с сыном Бабиша, тоже Андреем. Он утверждал, что был похищен соратником отца для того, чтобы воспрепятствовать расследованию дела. А самое интересное – это список мест, где Бабиша-младшего якобы удерживали: Крым, Москва, Калининград, Кривой Рог.

    Скандал вышел колоссальный. Премьер-министр обвинил сына во лжи и в бегстве в Крым, а происходящее объяснил его прогрессирующей шизофренией. Чехов это не убедило, и улицы взорвались акциями протеста – закипело то, что нам привычно называть «майданом». Главными целями стотысячных толп были отставка Бабиша и воспрепятствование назначению Марии Бенешовой главой минюста.

    Конфликт, в котором были замешаны деньги Евросоюза, не мог остаться в чешских национальных границах и быстро вышел на международный уровень: на премьера давили из Брюсселя, все шло к его скорой отставке.

    Однако президент Земан однозначно встал на сторону старого друга и предупредил чешских депутатов: если они доведут правительство до роспуска, формировать новое он поручит все тому же Бабишу.

    И Бабиш устоял. Протестные толпы остались ни с чем – Бенешова, которую хейтили как «человека Бабиша» (мол, прикрывает его коррупцию), все-таки стала министром. А дело о «Гнезде аиста» впоследствии попросту закрыли.

    Все это описывает союз Земана и Бабиша, но не объясняет их расхождения по российскому вопросу. Притом что расхождения эти достаточно неожиданные. Земана давно считают самым пророссийским президентом в ЕС. Бабиш для подобных выводов повода не давал, но заочно считался удобным для Москвы премьером – ввиду его рационализма, евроскептицизма, деидеологизированности и дружбы с Земаном.

    Сейчас Бабиш в отношении России ведет себя так, как позволяют себе разве что англосаксы, поляки и лидеры прибалтийских республик. Всего два месяца назад Чехия входила в число наиболее лояльных к России стран ЕС, теперь это официально недружественная страна

    К Земану вопросов нет – он не то чтобы «пророссийский» деятель, но человек, который видит в сотрудничестве с Россией выгоду для своей страны и пытается удерживать баланс во внешней политике. Но что случилось с Бабишем, которого оппоненты еще недавно называли чуть ли не «русским агентом»?

    Тут надо пояснить, что Бабиша не любят очень и очень многие. Кто-то – как словака, переехавшего в Чехию после «бархатной революции». Кто-то – как мажора, выходца из коммунистической элиты, ставшего при капитализме олигархом. Кто-то – за то, что был агентом-информатором чехословацких спецслужб с позывным «Буреш» в годы холодной войны (сам Бабиш это отрицает, но суды по этому вопросу проиграл).

    В Брюсселе его тоже не любят – как евроскептика, противника миграции и политика-популиста, пришедшего во власть благодаря скупке медийных активов. А чешская либеральная интеллигенция за все это Бабиша и вовсе ненавидит – примерно так же, как ее американские аналоги ненавидят Трампа.

    Их жены, кстати, тоже похожи. Правда, супруга Бабиша не модель, а его бывшая секретарша, выглядящая как модель.

    Добавьте к этому многократные подозрения и обвинения в коррупции и неуплате налогов. Из-за них Бабиш лишился поста министра финансов и дважды лишался депутатской неприкосновенности, но в итоге все-таки возглавил правительство как лидер «третьей силы» и, что самое смешное, под лозунгами борьбы с коррупцией.

    В хитросплетениях личности Бабиша, возможно, и кроется ключ от его разногласий с Земаном. Точнее, от тех разногласий, которые предъявлены публике.

    Прежде всего, Бабиш бизнесмен и уже поэтому склонен к политике сделок, она ему привычна и понятна, он ею руководствуется. Самый известный пример такой сделки – идеологический кульбит Бабиша, когда тот занял кресло премьера. Если прежде он был яростным критиком евробюрократии и раз от разу озвучивал длинный список претензий к ЕС, отвергая дальнейшую евроинтеграцию, то теперь список претензий сильно сократился, а Бабиш встал на вполне умеренные и соглашательские позиции. Другими словами, влиятельные люди могут с ним договориться.

    Неожиданная и резкая атака на Россию тоже может быть частью сделки с людьми еще более влиятельными. Условные глобалисты нашли в лице Бабиша не российского агента, а наемника, при этом не так уж важно, что послужило рычагом влияния – преференции для Чехии, компромат на Бабиша или какие-то еще посулы. Прямо сейчас Еврокомиссия обвиняет его в конфликте интересов из-за бизнес-империи Agrofert, но это только видимая часть айсберга.

    При этом «тандем» Бабиша с Земаном по-прежнему жив и играет свою роль в привычном для Чехии стиле. Там уже давно устоялась схема, по которой исполнительная и законодательная власть в лице парламента и премьера ориентируются на Запад и глобалистскую идею, а альтернативно мыслящий президент играет в национализм и пытается наладить контакт с другим миром, включая Россию.

    Проблема «тандема» в том, что окно возможностей, которое использовали как Земан, так и его предшественник – экс-президент Вацлав Клаус, теперь практически захлопнулось. Чем бы ни руководствовались чешские элиты в своих действиях, отношения из страны с Россией практически разрушены, и восстанавливать их придется долго. Один Земан такое не потянет, «тут всю систему нужно менять». 


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