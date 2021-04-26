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России предрекли мировое лидерство в производстве «зеленого» водорода

26 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:03  |  vz.ru
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Президент Чехии сделал неожиданный ход в конфликте с Россией

Как подчеркнул Земан, какие-либо доказательства и свидетельства в пользу «российского следа» во взрывах в Врбетице отсутствуют Vit Simanek/Global Look Press
Специальное обращение президента Чехии Милоша Земана вызвало скандал на родине. Главу государства обвиняют в том, что он «подставил» чешские спецслужбы и выступил как адвокат Москвы в «деле о взрывах во Врбетице». Изначально от Земана ожидали совсем другого – того, что он подпишется под всеми обвинениями к России, но президент рассудил иначе. С чем это связано и чего ожидать от Праги теперь? Подробности...
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    Президент Чехии сделал неожиданный ход в конфликте с Россией

    Как подчеркнул Земан, какие-либо доказательства и свидетельства в пользу «российского следа» во взрывах в Врбетице отсутствуют    26 апреля 2021, 08:50
    Фото: Vit Simanek/Global Look Press
    Текст: Станислав Борзяков

    Специальное обращение президента Чехии Милоша Земана вызвало скандал на родине. Главу государства обвиняют в том, что он «подставил» чешские спецслужбы и выступил как адвокат Москвы в «деле о взрывах во Врбетице». Изначально от Земана ожидали совсем другого – того, что он подпишется под всеми обвинениями к России, но президент рассудил иначе. С чем это связано и чего ожидать от Праги теперь?

    От «чрезвычайного обращения» президента Милоша Земана к чешской нации ждали того, что оно расставит «точки над i» в конфликте между Москвой и Прагой, переведя его в еще более острую стадию.

    Получилось строго наоборот: вкупе с вышедшим в тот же день на CNN Prima News интервью президента, речь хозяина Пражского града еще больше всех запутала. При этом Земан явно попытался «откатить» ссору с Москвой назад во времени, призвав не делать скоропалительных выводов из инцидента во Врбетице

    «Президент мог поставить под угрозу безопасность Чешской Республики и коренным образом осложнить успешное расследование этого случая», - отреагировал на произошедшее глава чешского сената Милош Выстрчил, как будто пораженный услышанным. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин отдал Земану должное, заметив, что «в непростой ситуации, когда все прогибаются под позицию США», он «высказался достаточно объективно». 

    Если упростить и вычленить главное, Земан заявил следующее. Есть две версии о причинах взрывов на военном складе в Врбетице - халатность его сотрудников и диверсия российских спецслужб. Но вплоть до последнего времени (то есть более шести лет подряд) в отчетах спецслужб фигурировала только первая версия, а вторая возникла как гром среди ясного неба.

    Более того, как подчеркнул Земан, в отчете Службы безопасности и информации отмечается, что какие-либо доказательства и свидетельства в пользу «российского следа» отсутствуют. Поэтому президент призывает дождаться окончательных итогов расследования, которые он пообещал рассекретить, заметив, что полностью доверяет чешским следователям.

    Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, обвиняя РФ в причастности к событиям Врбетице, утверждал, что президент его полностью поддерживает и что Земан одобрил высылку российских дипломатов из страны. В это тут же поверили - в Чехии каждому известно, что Земана и Бабиша связывают давние дружеские и даже союзнические отношения. Как следствие, Бабиша считали «условно пророссийским» политиком, так как Земан безусловно пророссийский и в этом смысле атипичный для ЕС лидер.

    Он выступал и выступает не только против «санкционной войны», но и за отмену визового режима между РФ и ЕС, более того, за вступление России в этот самый ЕС (что ей самой совершенно не нужно, однако взгляды Земана характеризует исчерпывающе). А тут - невиданный скандал, в котором чешский президент вроде бы играет не последнюю роль.

    «Путин, возможно, потерял одного из своих ближайших союзников в Европе, поскольку политики в Чешской Республике наконец объединяются против России и призывают своих партнеров сделать то же самое», – писало о ситуации агентство Bloomberg.

    Однако Земан внес коррективы: да, мол, премьера я поддержал, но только потому, что «не люблю офицеров разведки, они приносят больше вреда, нежели пользы» (в Праге утверждали, что на складе боеприпасов были замечены легендарные «Петров и Боширов», которых на Западе называют «офицерами ГРУ»). Только в качестве примера этого вреда президент привел ЦРУ и то, что американская спецслужба предоставила ошибочные данные о наличии в Ираке ОМУ, что привело к войне и большим человеческим жертвам. История со взрывом, считает Земан, тоже может быть «игрой спецслужб», бессмысленной жертвой которой могут стать российско-чешские отношения.

    Ну и как это понимать? СМИ Евросоюза и опрашиваемые ими эксперты теряются в догадках. Мы со своей стороны обратив внимание на следующее.

    Во-первых, по форме выступление Земана выглядит как попытка привести в чувство русофобов, коих в чешской политике немало. Но дело в том, что сейчас мяч находится на стороне Москвы. После того, как в России проигнорировали ультиматум Праги и отказались отменять решение о высылке чешских дипломатов, чехи объявили об еще одной высылке с целью «уравнять» состав посольств. В итоге число сотрудников посольства России в Праге сократится на 81 человека, а чешского в Москве на 111. Но можно ли считать это «уравниванием» и нужно ли в рамках этой математики учитывать сотрудников чешских культурных представительств в России, решать уже нашим властям - право ответа за ними.

    Другими словами, если Земан сейчас чего-то и добивается, то того, чтобы Россия с ответом хотя бы повременила и вместо двух высылок дипломатов (как поступила Прага) ограничилась одной. Дальнейшего ослабления своей миссии в РФ (и без того радикально ослабленной) чехи, понятное дело, не хотели бы. Замен называет этот процесс «взаимным каннибализмом». 

    Во-вторых, беспрецедентный по накалу дипломатический конфликт с Россией имеет в Чехии значительное внутриполитическое измерение. У президента в этой стране крайне мало полномочий, которые не удовлетворяют собственных амбиций Земана. Например, он активно добивался отставки двух министров - главы МИД Томаша Петршичека и главы Минздрава Яна Блатны. Первого относят к числу идейных русофобов чешской политики, второй препятствовал закупкам российской вакцины «Cпутник V» в обход Евросоюза, хотя президент на этом настаивал.

    «Когда корабль тонет, а капитан не в состоянии им управлять, то замена капитана, особенно в ситуации, когда есть гораздо более квалифицированные морские офицеры, является залогом выживания»,

    - говорил Земан, имея в виду обоих. И он своего добился - Бабиш отправил в отставку и Петршичека, и Блатны, что произошло, вопреки всякой логике, как раз на фоне ссоры с Россией.

    Шеф чешской контрразведки и центральная фигура этого скандала - Михал Куделка - тоже, как считается, входит в число врагов президента, причем, в отличие от уволенных министров, чуть ли не личных врагов. Как бы ни развивалась эта ситуация в дальнейшем, Земан непременно постарается похоронить карьеру Куделки, для чего необходимо доказать, что инициированный им кризис (та самая «шпионская игра») нанес неадекватный ситуации ущерб для отношений России и Чехии.

    Располагаясь в центре Европы и играя особую роль на рынке оружия (Чехия, как известно, входит в НАТО, но при этом чешские специалисты обслуживают вооружение советского и российского производства, так как неплохо в нем разбираются), Прага действительно наводнена агентами со всех сторон, как Швейцария в годы «холодной войны», бывшая тогда «лежбищем шпионов».

    Ввиду этого вся врбетицская история может обернуться фейком, который используется Куделкой в рамках своих соображений. И это могут быть самые разные соображения - от личной вендетты российским спецслужбам (за последние годы чехи и русские на секретной службе отдавили друг другу немало больных мозолей) до выполнения миссии, возложенной на него хоть ЦРУ, хоть антироссийской группой в Брюсселе.

    Что же касается Бабиша, все разговоры о его «пророссийскости» - пустопорожний треп. Он был сторонником закупок «Cпутника V», но более ни в чем свою «пророссийскость» не проявлял. В значительной степени это вина чешской оппозиции, сделавшей российскую тему «токсичной» для Бабиша, что в очередной раз «роднит» его с Дональдом Трампом. «В очередной раз», поскольку эти двое многим похожи - миллионеры и невоздержанные на язык популисты, пришедшие к власти на фоне усталости электората от «традиционных» политиков.

    Чешские либералы ненавидят Бабиша столь же сильно, как американские - Трампа. В 2019 году его попытались скинуть в ходе очередной «цветной революции», когда по Чехии прокатилась серия протестов. Бабиша обвиняли в коррупции (следователи тогда вели расследование на этот счет), в том, что он хочет избежать ответственности, назначив «своего» министра юстиции - Марию Бенешову, в «уничтожении чешской демократии по приказу Владимира Путина» и черт знает в чем еще.

    Несмотря на зрелищность и многолюдность происходящего, конфликт завершился в пользу Бабиша. Дело против него закрыли, Бенешова возглавляет Минюст по сей день, а лидер движения «Миллион мгновений для демократии» и главный закоперщик протестов Микулаш Минарж недавно заявил об уходе из политики.

    Тем не менее, дыма без огня не бывает, и в данном случае это вполне может относиться к обвинениям против Бабиша. Он, конечно, никакой не русофил и не «агент Путина» - он реалист и рационалист, чем, собственно, и был продиктована его готовность сотрудничать с Москвой. Но при этом человек специфический и, скажем так, «мутный», эдаких «олигарх на троне». Нельзя исключать, что у влиятельных сил (не важно, у каких - хоть у ЦРУ, хоть у Куделки) мог найтись компромат на Бенеша, крайне болезненный для него с учетом того, что правительство постоянно сотрясают внутренние противоречия, а в октябре в стране должны пройти парламентские выборы.

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    Обсуждение:  79 комментариев
    Все тот же рационализм мог продиктовать Бабишу активное участие в скандале, когда записной «русофил» вдруг обернулся русофобом. В то же время, это оказалось сопряжено с зачисткой правительства от других русофобов, чего требовал от Бабиша его друг Земан.

    Нельзя сказать, что это проливает свет на происходящее, скорее, как и с речью Земана, только всё запутывает. Но в тот-то и дело, что текущий конфликт не укладывается в типовое прокрустово ложе «провокации по заказу американцев». То есть провокация тут, конечно, есть. Не исключено, что есть и влияние американцев (при том, что европейские аналитики считают: если Бабиш хотел тем самым «угадать мысли Вашингтона», он просчитался). Но в целом это гораздо более сложный замес, неотъемлемой частью которого является внутриполитическая борьба, кадровая чехарда и желание выиграть осенние выборы, что к России не имеет никакого отношения.

    Кто выйдет из этой борьбы победителем, нам только предстоит узнать. Но ее участникам стоит учитывать: официальная Москва не потерпит, чтобы ее использовали «втемную», решая за ее счет вопросы амбиций и личной мести. Так что шансы Земана как участника всех этих процессов «спасти» отношения России и Чехии выглядят чисто теоретическими.

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