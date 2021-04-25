Володин назвал объективным высказывание Земана

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал достаточно объективным высказывание президента Чехии Милоша Земана о ситуации вокруг взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

«Надо отдать должное Милошу Земану, который в непростой ситуации, когда все прогибаются под позицию США, высказался достаточно объективно. Он не исключил, что взрыв на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году «произошел из-за непрофессионального обращения со взрывчатыми веществами», и назвал это первой версией, которая изучается в ходе расследования. Как сообщают информационные агентства, президент также сказал, что чешская контрразведка не располагает какими-либо доказательствами или свидетельствами того, «что эти два агента посещали район Врбетице», – написал Володин в своем Telegram-канале.

По мнению председателя Госдумы, «руководство правительства Чехии совершенно очевидно заняло другую позицию, в угоду политической конъюнктуре и желая заработать дивиденды у своих хозяев. Не думая о гражданах Чехии, о международных отношениях, не читая доклады своих спецслужб, сделало заявления и приняло поспешные решения в отношении российских дипломатов».

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки.

Ранее американское издание The New York Times выступило с утверждением, что на складах в деревне Врбетице в Чехии хранила боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину.

Накануне немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году во Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.

До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.