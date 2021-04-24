В Германии увидели нестыковки в версии Чехии о взрывах на складах

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24 апреля, суббота | Последнее обновление — 11:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Госдеп вызвал временного поверенного в делах России
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Москва начала пересмотр целого ряда неписаных дипломатических правил. В частности, отказалась от принципа симметричного ответа при высылке дипломатов. И правильно сделала.
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Американский либеральный истеблишмент до сих пор находится в плену концепции «единственной силы» (sole power), согласно которой с 1992 года в мире не существует центров влияния, способных не то что противостоять США и объединенному Западу, но даже осуществлять независимое развитие в собственных макрорегионах без санкции из Вашингтона.
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Вовсе не Пушкину и его друзьям – Гоголю, Петру Вяземскому, Одоевскому, Дельвигу, любомудрам-славянофилам – будет дано повести русскую общественную мысль по дорогам будущего, повести отнюдь не пушкинским уже путем, а по пути к революционной бездне, рекам крови гражданских и мировых войн ХХ века.
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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В Германии увидели нестыковки в версии Чехии о взрывах на складах
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Немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и увидело признаки информационной атаки на Москву.
Издание указывает, что в действиях Чехии отсутствует какая-либо логика, ведь «российские дипломаты обычно находятся на одном посту от трех до четырех лет», и «если сотрудник посольства России в Праге действительно участвовал в подобном диверсионном акте, то вряд ли он больше работает в Чехии», передает «Московский комсомолец».
Таким образом, «чешское обоснование выглядит неубедительным».
По данным World Economy, предполагается, что на складах взорвались или были раскиданы взрывом на большой территории противопехотные мины чешской армии. При этом еще в 1997 году Чехия присоединилась к Оттавскому соглашению о противопехотных минах, и «после этого она не должна была иметь таких мин».
Мины хранились на складах примерно 20 лет, однако, скорее всего, «они были значительно старше, возможно, еще времен холодной войны, то есть, по крайней мере, (старше) 30 лет», пишет издание.
Опыт ОБСЕ, отмечается в статье, показывает, что хранящаяся десятилетия взрывчатка имеет тенденцию «к спонтанному разложению и, таким образом, взрыву, особенно если они хранятся неправильно». Именно поэтому были разработаны обширные программы по уменьшению этой опасности.
«В этом отношении чешское обоснование тоже выглядит несколько тонким», – делает вывод издание.
Описывая дипломатическую «войну», в которую, кроме Чехии, оказались втянуты Польша, Словакия и прибалтийские страны, World Economy отмечает, что все это происходит на фоне активизации военной деятельности НАТО в Черноморском регионе, которая, очевидно, продолжится до июня с проведением учений НАТО Defender Europe 2021.
Кроме того, вместе с этим усилилась напряженность на востоке Украины, «украинская армия начала систематически стрелять по беспилотникам Миссии наблюдателей» ОБСЕ.
«Возможно, это была украинская армия, которая настолько сильно нарушила GPS-прием беспилотников, что частично они не могли взлететь, а также потерпели крушение. Украина пыталась ослепить наблюдателей ОБСЕ», – пишет World Economy.
Отмечается, что именно США ослабили инструменты верификации в последние годы, выйдя из Договора об открытом небе (open-skies).
Оценивая все эти события, немецкое издание делает вывод: «Правдоподобная интерпретация заключается в том, что восточноевропейские друзья Украины пытались нагнетать напряженность, чтобы мобилизовать США, которые до сих пор не оказали той поддержки, на которую надеялись».
Потому крики о скорой «российской агрессии» можно оставить без внимания, заключает автор статьи.
Ранее член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис, назревший между Россией и Чехией, следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Напомним, страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого надуманные поводы.
В частности, обострились отношения с Чехией, которая обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.
Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам.
В Германии посоветовали Чехии, Словакии и Польше «не капризничать»
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«Они пытаются угадать мысли Вашингтона, но не видят реальной картины происходящего», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя высылку российских дипломатов из Чехии, Словакии и Польши на фоне дипломатического кризиса в Восточной Европе.
«Я не считаю, что европейские страны выступают общим фронтом против России на фоне обострившегося скандала с Чехией. Напротив, большинство стран ЕС не поддерживают чехов в этом вопросе и не верят в причастность России к взрывам боеприпасов в 2014 году. Чехию поддерживают только союзники по Вишеградской четверке, пока кроме Венгрии», – отметил немецкий политолог Александр Рар.
По его мнению, Чехия, Словакия и Польша пытались устроить провокацию против России, но опоздали, потому что политическая обстановка поменялась. «К сожалению, политика этой группы стран зачастую недальновидна и очень эмоциональна. Вероятно, они совершают ту же ошибку, что и Украина в свое время – пытаются угадать мысли Вашингтона, но зачастую попадают впросак. Им возможно кажется, что Байден ударил в колокол и всех послал на бой с Россией. Но это не так», – убежден собеседник.
Рар отмечает, что если бы горячие головы лидеров Чехии, Польши и Словакии более трезво посмотрели на мир в целом и на Европу в частности, то увидели бы совсем иное. Во-первых, Германия, Франция, Австрия, Италия и другие страны не поддерживают их в этой провокации против России. Во-вторых, сам Джо Байден на онлайн-саммит по климату лично пригласил Владимира Путина, что отчасти свидетельствует о некотором изменении политики США в отношении России. «Вероятно, сейчас им важно подготовить двустороннюю встречу лидеров, а не спотыкаться о лишние проблемы, которые создали на этом фронте представители чешской власти», – считает политолог.
Рар предполагает, что Россия ничего не потеряет даже в случае закрытия посольства в этих государствах. «Ну закроют они российские посольства у себя, и что? Россия примет ответные меры. Даже настоящего скандала не будет», – убежден политолог. Он напомнил позицию России, которую высказывал министр иностранных дел России Сергей Лавров: Россия будет сотрудничать только с теми странами Европы, которые готовы выстраивать деловые и конструктивные отношения с Россией.
«А с теми, кто торгует русофобией на европейском политическом рынке, России общаться неинтересно. Я уверен, что такая истеричная политика со стороны Праги, Варшавы и Братиславы не только не будет способствовать солидарности других европейских стран с ними, но так или иначе приведет к попыткам истеблишмента Старой Европы их успокоить и вместе постараться приостановить конфликт на востоке Европы», – прогнозирует Рар.
Собеседник также предположил, что истоки подобного поведения проистекают из общего прошлого с Советским Союзом, когда Прага, Братислава и Варшава были сателлитами Москвы. «Они себя видят в роли жертвы. Но я хочу пожелать им получше изучать историю и меньше капризничать. Своей истеричной повесткой они могут рано или поздно испортить отношения, по крайней мере, между российским и немецким народами, которые примирились после Второй мировой войны», – заключил Рар.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов.
21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства России в Праге.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения.
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Чехия решила обсудить с Россией численность нанятых посольствами местных сотрудников
Чехия намерена обсудить с российской стороной вопрос о численности местного технического персонала дипмиссии в России, в связи с решением Москвы ограничить его численность до паритетной, говорится в заявлении чешского МИД.
«Российская сторона решила ограничить численность так называемых местных сил (то есть российских сотрудников посольства в Москве и Чешского дома, нанятых в соответствии с местным законодательством) в посольстве Чешской Республики в Москве до той же численности, что и в посольстве Российской Федерации в Праге», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».
Эти работники в Москве осуществляли служебную деятельность и не участвовали в непосредственном выполнении дипломатических и консульских функций посольства Чехии в России.
«Для Чешской Республики этот шаг представляет собой значительное техническое и административное осложнение, поэтому нам придется включить в будущем факт этого сокращения в переговоры о паритете в численности персонала в обоих диппредставительствах», – уточнили в МИД Чехии.
Ранее МИД России уточнил число высылаемых из Чехии российских дипломатов. Численность российского посольства в Праге к 31 мая всего сократится на 35 дипломатов и 46 работников административно-технического персонала.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов.
21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства России в Праге.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения.
Страны Прибалтики объявили о высылке российских дипломатов
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Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.
«В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и из-за нарушения Венской конвенции Латвия приняла решение о высылке российского дипломата. Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории, а также на территории своих партнеров и союзников», – заявил глава латвийского внешнеполитического ведомства Эдгарс Ринкевичс, передает ТАСС.
В то же время глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что балтийская республика в знак солидарности с Чехией решила высылать из страны двоих российских дипломатов.
МИД Эстонии также вышлет одного сотрудника российского посольства, передает РБК со ссылкой на Reuters.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов.
21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства России в Праге.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения.
Американцы назвали истинные цели США на Украине
Читатели журнала The American Conservative выразили мнение, что США нет никакого дела до развития Украины, и раскритиковали власти за вмешательство «не в свои дела».
«США не имеют никакого интереса в процветании Украины. Америка думает только о том, чтобы использовать ее для достижения своих целей в отношении России!», – написал один из читателей. Он также призвал власти подписать с Россией соглашение о невмешательстве в дела друг друга.
Другой комментатор заявил, что США используют Киев «в качестве дубинки для избиения России», передает РИА «Новости».
«Мы будем кормить Украину красивыми обещаниями, но в итоге заставим ее сражаться с Россией «до последнего украинца» и не предоставим никакой реальной помощи», – считает еще один из пользователей. Он отметил, что Киеву уже пора понять это и восстановить отношения с Москвой.
«На Украганде популярна тема о том, что в Укранацистане нет нацизма, и что настоящие нацисты только в России», – иронизирует другой.
Один из читателей подчеркнул, что США хотят начать новую холодную войну и осудил власти за то, что они рассматривают Россию как страну, которую «нужно вбить в подчинение».
«С учетом нынешнего и будущего поведения США война неизбежна!» – считает другой.
Еще один комментатор напомнил, что ведение войны одновременно с Россией и Китаем, это «чрезмерно много даже для американских имперских неолиберальных интернационалистов».
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Запад обвинил в якобы усилении «агрессивных действий» со стороны Москвы на Украине. В Кремле отвергли все обвинения, заявив, что не являются стороной внутриукраинского конфликта.
США оценили результаты санкций против России
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Результаты апрельских антироссийских санкций «достаточно близки» к тому, на что рассчитывал Вашингтон, заявил зампомощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх.
Он заявил, что США хотели «действовать пропорционально». Белый дом решил «применять целевой подход», сказал Сингх. По его словам, американская сторона «сигнализировала», что у США есть «возможность нанести еще больший урон, если Россия продолжит свое поведение или начнет эскалацию», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Сингх сказал, что санкции – это часть более широкой стратегии США, «просто инструмент, который может помочь» в ее продвижении, создав «рычаги для дипломатического процесса». «В случае с Россией целью этого процесса являются более стабильные и предсказуемые отношения», – заявил он.
На прошлой неделе МИД России официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. На санкции Россия решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить найм дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО. В среду МИД пообещал новые меры в ответ на санкции США.
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Байден: Воодушевлен призывом Путина к сотрудничеству по климату
Президент США Джо Байден заявил, что его обрадовал призыв российского лидера Владимира Путина совместно работать над проблемами климата, Соединенный Штаты рассчитывают на сотрудничество с Россией в этой области.
«Я весьма воодушевлен вчерашним призывом президента Путина к сотрудничеству мирового сообщества по перспективному устранению углекислого газа. И Соединенные Штаты с нетерпением ждут работы с Россией и другими странами над этими усилиями», – передает слова Байдена ТАСС.
Путин, выступая на саммите лидеров по вопросам климата, назвал договоренности, достигнутые по линии ООН, надежной основой в борьбе с эмиссией парниковых газов. Путин предложил наладить международное сотрудничество в мониторинге всех видов вредных выбросов. Российский лидер добавил, что необходимо учитывать «все без исключения факторы, вызывающие глобальное потепление». По его словам, Россия готова предоставить преференции иностранным компаниям, собирающимся инвестировать в чистые технологии в России.
Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри заявил, что Вашингтон считает идеи Путина, изложенные на климатическом саммите, достойными и прогрессивными, а также позволяющими работать сообща.
Премьер Чехии обвинил Россию в «уничтожении отношений»
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Россия якобы уничтожила отношения с республикой, которые ныне заморожены.
«Москва уничтожила наши взаимные отношения, которые ныне находятся в замороженном состоянии. Чехия заинтересована в корректных отношениях с Россией [как между] двумя суверенными государствами», – передает слова главы чешского правительства РИА «Новости» со ссылкой на издание denik.cz.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов.
21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства России в Праге.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения.
Госдеп вызвал временного поверенного в делах России
Временный поверенный в делах России в США отверг заявления Госдепа о «дестабилизирующих действиях» Москвы, сообщило российское посольство.
Временного поверенного вызвали в Госдеп, чтобы выразить «обеспокоенность относительно дестабилизирующих действий», которые Россия якобы «осуществляет в евроатлантическом регионе». Российская сторона «решительно отвергла необоснованные обвинения», передает РИА «Новости».
В марте посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
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Захарова из-за Чехии вспомнила слова Чапека про саранчу и дураков
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление властей Чехии, которые поблагодарили Великобританию, Эстонию, Латвию и Литву за «поддержку в дипломатическом противостоянии с Россией».
Захарова в Facebook заявила, что «за эти дни» ей многое «вспомнилось из чешской классики». Она процитировала чешского писателя Карела Чапека: «Саранча — стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое...». Захарова добавила: «Дальше не помню, найдите сами». Отметим, что у Чапека приведенная представителем МИДа цитата заканчивается словами «то же самое и с дураками».
Напомним, страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы. В частности, обострились отношения с Чехией, которая обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Российский президент Владимир Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам.
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МИД уточнил число высылаемых из Чехии российских дипломатов
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Численность российского посольства в Праге к 31 мая всего сократится на 35 дипломатов и 46 работников административно-технического персонала, сообщили в пресс-службе российского МИД.
«Численность посольства Чехии в Москве к этому времени всего сократится на 16 дипломатов, четырех административно-технических сотрудников, 91 на месте принятого сотрудника. Численный состав генконсульств обеих стран не претерпел изменений. У обеих сторон останется по семь дипломатов, 25 административно-технических и 19 на месте принятых», – сообщил МИД.
В ведомстве добавили, что «безответственное и провокативное поведение чешских властей больно ударило по их же дипслужбе», передает РИА «Новости».
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов.
21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства России в Праге.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения.
Немецкий депутат назвал виновных в разладе между Россией и Чехией
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Дипломатический кризис, назревший между Россией и Чехией, следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США, заявил член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт.
По мнению Гердта, ухудшение отношений российско-чешских отношений совпало с приходом Джо Байдена к власти в Вашингтоне, передает канал «360».
«Партия Байдена – это партия войны. И она очень четко это доказывает. Он уже столько конфликтов ужесточил (...) Иначе это уже и не оценишь. И эта ситуация (...) Она, скорее всего, находится в программной линейке нового американского курса. Это было спрограммировано и отработано», – утверждает депутат.
Он также отметил, что внешнеполитические решения Праги обусловлены «подчинением давлению той стороне, которой отказать нельзя».
«Но нам надо стараться, чтобы ситуация не перешла через точку невозврата», – подчеркнул он.
Ранее страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого разные надуманные поводы. В частности, обострились отношения с Чехией, которая обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.
Российский президент Владимир Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам.
Российское посольство в Эстонии назвало высылку дипломата недружественной акцией
Посольство России в Эстонии считает высылку из страны российского дипломата недружественной и абсолютно безосновательной акцией, которая будет иметь деструктивные последствия для двусторонних отношений.
«Расцениваем принятое эстонской стороной в угоду показной натовской и еэсовской «солидарности» с Чехией решение об объявлении сотрудника посольства России в Таллине персоной нон грата как недружественную и абсолютно безосновательную акцию, деструктивные последствия которой для двусторонних отношений будут ощущаться в течение еще долгого времени», - говорится в сообщении на сайте российской дипмиссии.
В посольстве подчеркнули, что действия властей Эстонии «с трудом поддаются какому-либо логическому объяснению».
«Предпринятая в отношении российского дипломата акция в состоянии лишь свести на нет любые усилия по выведению российско-эстонских отношений на уровень, гораздо в большей степени соответствующий интересам народов наших стран», – сказано в заявлении посольства.
Напомним, власти Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что высылают российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, в частности Таллин выслал одного российского дипломата.
Отношения Москвы и Праги резко испортились на фоне того, что Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Пять дипломатов разрешили оставить.
21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства России в Праге.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения.
В МИД отреагировали на высылку дипломатов из Прибалтики
Власти стран Прибалтики могут не сомневаться в ответе России на высылку дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила, что «в нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться», дипломаты этих стран «уже могут начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи», передает РИА «Новости».
Напомним, власти Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что высылают российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.
Отношения Москвы и Праги резко испортились на фоне того, что Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Пять дипломатов разрешили оставить.
21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля.
После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте.
Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства России в Праге.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения.
Большинство читателей газеты ВЗГЛЯД готовы отказаться от чешских брендов
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Подавляющее большинство – почти 70% участников опроса, проведенного на сайте газеты ВЗГЛЯД, выразили готовность бойкотировать чешские бренды на фоне обострения отношения Москвы и Праги.
Более 69,4% читателей газеты ВЗГЛЯД, принявших участие в опросе на редакционном портале, выразили готовность игнорировать товары, произведенные в Чехии.
Около 7% заявили, что продолжат приобретать товары чешских марок. А 23,5% опрошенных сообщили, что и раньше не покупали чешские бренды.
В опросе приняли участие более 21 тысячи пользователей интернета.
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
Напомним, чешско-российские отношения резко ухудшились после того, как Прага заявила о якобы причастности
спецслужб России ко взрыву на складе боеприпасов в поселке Врбетице в 2014 году. Из страны выслали 18 сотрудников посольства России – по утверждению местных спецслужб, они якобы работают на российскую разведку.
Член Общественной палаты России, глава организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев призвал ввести эмбарго на продажу чешского пива. Если будет принято решение бойкотировать товары из Чехии, то российский рынок абсолютно не заметит отсутствие пива из этой страны на прилавках в магазинах, пояснил газете ВЗГЛЯД директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения.
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Минобороны разъяснило ситуацию с Керченским проливом
В Минобороны опровергли информацию о том, что Россия якобы закрывает Керченский пролив, что приведет к транспортному коллапсу.
В министерстве пояснили, что Россия с 24 апреля по 31 октября закрывает три района Черного моря для иностранных военных кораблей из-за проведения военных учений, при этом закрытые зоны находятся внутри территориальных вод страны. Сам Керченский пролив останется открытым для судоходства, транспортного коллапса не будет, передает «Царьград».
Аналогичное заявление ранее сделал замглавы МИД России Сергей Рябков, подчеркнув, что на торговле и украинских портах запланированные маневры никак не отразятся.
Он также отметил, что закрытие зон внутри территориальных вод – это общемировая практика, в этом нет ничего удивительного.
Ранее стало известно, что с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря.
Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня Минобороны, не попадает в указанные зоны.
Госдеп США заявил, что обеспокоены этим решением. В американском ведомстве назвали данный шаг Москвы якобы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», проводимой, по мнению Вашингтона, Россией «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине.
Адмирал Владимир Валуев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «запрет касается не судоходства, а прохода конкретных корабле», и «режим Черноморских проливов и нахождение кораблей у берегов черноморских стран оговорены правилами», а в случае их нарушения «страна вправе ввести запрет».
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