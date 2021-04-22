Почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения

Чехия приняла решение о том, что «состав посольства РФ в Праге будет снижен до уровня дипмиссии Чехии в Москве». Это означает высылку из страны десятков российских дипломатов и технических сотрудников, что несовместимо с исторической традицией дипломатии. Более того – это приведет к тому, что работа и посольства России в Праге, и посольства Чехии в Москве будет парализована. Есть ли выход из этого тупика?

С утра 22 апреля Чехия обрела нового министра иностранных дел. Постоянный правительственный кризис не давал возможности сформировать в стране полностью дееспособное правительство. Несколько кандидатур, в том числе и главный претендент на эту должность Любомир Заоралек, просто отказывались от нее. Согласился Якуб Кулганек – фигура многогранная. Например, человек несколько лет работал приглашенным экспертом в китайской инвестиционной компании за гигантские деньги, а затем бросился блокировать все китайские и российские инвестиционные проекты в Чехии. Именно он был главным противником участия Китая и России в проекте переоборудования атомной электростанции «Дукованы».

В первом же своем интервью министр Кулганек сразу допустил возможность высылки то ли 60 российских дипломатов из Праги, то ли вообще всех. Он предъявил России ультиматум: если до 12.00 по восточноевропейскому времени (13.00 по Москве) 22 апреля Россия не вернет обратно улетевших накануне чешских дипломатов, то будет принято решение о коллективной высылке. Решение беспрецедентное, прямо скажем. И сразу стало понятно, что на подобное давление Москва, разумеется, не поддастся.

Точно в срок ничего подобного не случилось. Соответствующее заявление чешского правительства в итоге прозвучало в 16.00 по Москве. Можно предположить, что чешское руководство согласовывало свои действия с НАТО. Да и «уравнивание позиций» путем высылки отсрочено до конца мая.

Чешский МИД утверждает, что в Праге находится 27 аккредитованных российских дипломатов и 67 сотрудников техперсонала. В Москве в то же время остаются пять чешских дипломатов и 19 технических сотрудников. А администрация президента Чехии Милоша Земана в лице главы международного департамента Рудольфа Йиндрака насчитала в Москве на 50 человек больше, если иметь в виду сотрудников чешских «культурных миссий». Их в Москве две: Чешский дом культуры и просто Чешский дом. Так называемый Пражский центр гражданского общества в Москве был признан нежелательной организацией на территории РФ еще в декабре прошлого года.

Теперь Чехия просит страны НАТО о солидарной высылке российских дипломатов, что практически невозможно. Дипломатические отношения априори носят двусторонний характер, и решения о высылках, как и любых других шагах в этой сфере, принимаются государствами самостоятельно, вне «блокового мышления». В противном случае это будет смахивать на частичную утрату государственного суверенитета. Тем, кто его уже утратил, конечно, все равно. Но в каждой стране есть группы граждан, которые обязательно на это укажут. Например, венграм такое в голову в принципе не придет.

В реальности откликнуться на это могут только две, максимум три страны из собственно Западной Европы: Великобритания и ее верный нукер – Нидерланды. В теории еще Дания, но это все-таки вряд ли. Датчанам не с руки сейчас с Москвой ссориться, у них по дну моря «Северный поток» уже проложен. Из «новеньких» безусловную поддержку Праге окажут разве что Польша и Литва.

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Если обратиться к опыту холодной войны, то даже в то тяжелое время никаких «солидарных» высылок не было. Даже страны Варшавского договора не копировали поведение Москвы в плане международной дипломатии. И не принималось никаких «солидарных» решений, которые могли бы ущемить национальный интерес, скажем, той же Чехословакии или Польши. Более того, «страны народной демократии» умудрялись поддерживать дипломатические отношения с государствами, с которыми СССР дипломатических отношений не имел. Например, с Албанией. Если этот пример недостаточен, то с Ирландией (дипотношения СССР с этой страной установил только в 1973 году, но и то чисто формально из-за деятельного сотрудничества Ирландии с Гитлером во время Второй мировой), с Испанией (дипотношения были воссозданы только после смерти Франко) и Ватиканом.

Стоит добавить, что в ходе нынешнего скандала никто не заставлял чешскую сторону дополнительно повышать градус противостояния. Понятно, что странные требования откусить часть от территории российского посольства исходят не от исполнительной власти, а от депутатов и от традиционно странных деятелей муниципального уровня. Конкретно района Прага 7 – Бубенеч.

Но придется напомнить, что «дворцы Печеков» были переданы под дипмиссии в 1938 году, после Мюнхенского сговора. Моисей Печек – «король угля» – владел практически всей угольной промышленностью Центральной Европы, включая даже 30% немецких угольных шахт в Руре, а также банками и химическими заводами. В Праге он построил для своих троих сыновей-наследников форменные дворцы, но после Мюнхена дальновидные евреи Печеки Чехословакию покинули. Их имущество конфисковало правительство Эдварда Бенеша и раздало под дипломатические представительства крупнейшим странам-союзникам.

Один из этих дворцов сейчас – резиденция посла США (во время войны там было гестапо). Другой длительное время использовался посольством КНР. А дворец в парке Стромовка (бывшие охотничьи угодья средневековых чешских королей) был окончательно передан Советскому Союзу под посольство в 1946 году все тем же Бенешем в знак благодарности за освобождение Чехословакии от фашистов. Так кто тут историю пересматривает?

В Праге уже несколько дней подряд по всем телеканалам идет массированная антироссийская пропаганда. События 2014 года, интерпретация которых послужила причиной текущего дипломатического кризиса, подаются так, как будто они происходят прямо сейчас в прямом эфире. И, кстати, все прошедшие семь лет у чешской прокуратуры была стройная версия произошедшего (двое местных работников Impex Group что-то самовольно подвинчивали в старых противопехотных минах, «предпродажная подготовка», в результате чего подорвали все вокруг и погибли сами). Возникает вопрос: как чешская общественность в новой реальности должна относиться к работе собственной прокуратуры? Это, конечно, их внутреннее дело, но все-таки интересно: следователей и самого генпрокурора тоже запишут в сообщники «Петрова и Боширова»?

Если подходить к кризису в российско-чешских дипломатических отношениях чисто математически, то он сейчас подошел к своему низшему уровню. Дальнейшее уменьшение численности дипломатических сотрудников непродуктивно и приводит к остановке деятельности обоих посольств. При этом отзыва посла и разрыва дипломатических отношений ситуация не предусматривает. Хотя если бы чешская сторона реально располагала бы хоть какими-то доказательствами участия граждан России во взрыве на складах, то это могло бы стать поводом для отзыва посла. Но этого не происходит, а значит, возможность для восстановления отношений сохраняется.

Тем более что по разного рода опросам четверть чехов относится ко всему происходящему с иронией. И, кстати, многие чехи спрашивают в духе Шварценеггера: какие ваши доказательства, кроме временного пребывания супергероев Петрова и Боширова на севере Моравии?

До последнего момента у Чехии оставался шанс остановиться. Дело в том, что высылка дипломатов, даже такая массовая – это не навсегда. Через месяц все должно было по-тихому вернуться на круги своя. На место высланных приехали бы другие люди. В частных разговорах эта надежда сохранялась: ладно, пусть даже обнулим посольства, затем пена уляжется. Можно будет начать отношения с этого самого нуля.

В конце концов, Чехия, при всем уважении, не самая существенная страна объединенной Европы. При некотором желании России пойти навстречу всю эту «истерику» (по выражению пресс-секретаря президента РФ) вполне можно списать на нюансы внутриполитической борьбы, происходящей среди чешской элиты. В которой, кстати, на волне дипломатического кризиса, похоже, побеждает группа вице-премьера Яна Гамачека, все это и заварившего. Именно он протолкнул своего человека на должность министра иностранных дел и получил много вистов от своих англосаксонских союзников в противовес консервативной позиции президента Чехии Земана.

Есть два варианта дальнейшего развития событий. Первый: через, условно, месяц ситуация сама собой восстанавливается, и вся эта история забывается как удивительный сон.

Реализация второго – гораздо худшего – варианта зависит от того, насколько чешское правительство самостоятельно в принятии дипломатических решений. Сейчас именно Прага оказалась на острие давления Запада на Россию, и, возможно, англосаксонская дипломатия будет оказывать на часть чешской элиты серьезное воздействие, чтобы не допустить спокойного разрешения конфликта. Если вся эта история будет дополнительно раскручиваться не из Праги, а из «солидарных» стран, то надеяться на скорое разрешение конфликта не приходится.

В ближайшие пару дней прояснится, до какого именно уровня чешская сторона готова принизить отношения с Россией. И кто реально в Праге и окрестностях несет за это ответственность.