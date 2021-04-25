Земан назвал высылки дипломатов из России и Чехии «взаимным каннибализмом»

«Взаимный каннибализм» посольств России и Чехии подошел к концу, Прага нуждается в дипломатических представителях по экономическому и культурному сотрудничеству, заявил президент Чехии Милош Земан.

«Думаю, что взаимный каннибализм наших посольств уже дошел до определенного уровня и завершился, хотя некоторые наивные и даже глупые (чешские) политики предлагали, чтобы в посольстве России остался в одиночестве посол или чтобы ему оставили еще шофера. Считаю, что это экстремальные заявления. Понимаю, что диппредставительство России будет значительно сокращено. Мы для равноправного сотрудничества нуждаемся (в дипмиссиях) в экспертах по экономическому, культурному и другому сотрудничеству», – передает слова Земана РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN Prima News.

Ранее Чехия сообщила о решении выслать 18 российских дипломатов, так как якобы подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Москва считает действия Чехии попыткой «перекрыть» информацию о готовящемся в Белоруссии государственном перевороте.

В воскресенье президент Чехии заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки.

Американское издание The New York Times выступило с утверждением, что на складах в деревне Врбетице в Чехии хранила боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину.

Накануне немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.

До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.