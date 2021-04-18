России придется ответить США на смертный приговор Лукашенко

ФСБ России задержала подозреваемых в подготовке покушения на Александра Лукашенко. Сам белорусский лидер обвинил власти Соединенных Штатов в попытке его устранить. В Вашингтоне отрицают причастность к какому-либо заговору. Однако, как считают эксперты, если Минску удастся подтвердить обратное, России придется жестко реагировать на агрессивные планы США в отношении ближайшего союзника.

В субботу ФСБ задержала имеющего двойное гражданство США и Белоруссии юриста Юрия Зенковича и гражданина Белоруссии, филолога Александра Федуту, планировавших осуществление военного переворота в республике. Как отметили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, «Зенкович и Федута организовали обсуждение плана вооруженного мятежа и решили провести в Москве личную встречу с использованием доступных им мер конспирации с оппозиционно настроенными генералами ВС республики».

«В ходе встречи заговорщики заявили «белорусским генералам», что для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства республики. Они подробно изложили план военного переворота, в частности включающий захват радио- и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в столице республики лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа. Готовилось полное отключение энергосистемы Белоруссии для затруднения действий силовых и правоохранительных структур. Предполагалось, что активную фазу начнут некие вооруженные формирования («партизаны»), находящиеся на так называемых скрытых базах», – сообщили в ФСБ.

По данным ведомства, конечной целью являлось изменение конституционного строя Белоруссии с упразднением поста президента. При этом, как подчеркнули в ФСБ, Зенкович планировал стать «куратором» парламента и правовой системы, а Федута хотел заниматься политической реформой и идеологической работой в республике. Датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в Минске 9 мая.

Сам Лукашенко также рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Кроме того, Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко о реакции американского лидера.

Он также добавил, что в этой связи принял некое решение, но какое именно – пока не рассказал. «Мы его сейчас формализуем, я озвучу, – пообещал он. – Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, «только через мой труп», у них ничего не получится. Это будет скорее всего декрет президента».

В то же время один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что информация о планах устранить Лукашенко и совершить госпереворот в республике «имеет признаки провокации спецслужб РФ и РБ, куда втянули граждан Беларуси и США». В этой связи «Тихановская как лидер демократического движения последовательно выступает за разрешение политического кризиса в Беларуси путем переговоров и проведения свободных честных выборов».

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По мнению минского политолога Алексея Дзерманта, спецслужбы России и Белоруссии «сработали как единый организм», предотвратив покушение на президента республики. «Это и есть реальный союз в действии», – убежден эксперт. Он назвал Зенковича «реальным отморозком», а Федуту – «сошедшим с ума на старости лет» человеком, который «остаток жизни проведет в тюрьме из-за гордыни». Что касается самой операции, то она «блестящая», уверен Дзермант.

Иного мнения придерживается минский политолог Дмитрий Болкунец, который ранее из-за опасений быть похищенным белорусскими спецслужбами покинул пределы России. По его словам, Лукашенко из-за своих фобий и страхов пытается выставить себя жертвой неких заговоров, чтобы «перейти к более радикальным действиям в отношении представителей оппозиции, дискредитировав их».

«Думаю, и дата 9 мая фигурирует здесь не просто так. Власти боятся проводить массовые мероприятия в День Победы из-за возможных акций оппозиции. А сейчас появился формальный повод для того, чтобы отменить все торжества, ссылаясь на якобы террористическую угрозу. Тем не менее многие оппозиционеры открыто призывают отпраздновать 9 Мая на улицах», – отметил Болкунец.

В свою очередь руководитель белорусского научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук не ждет каких-либо инцидентов на 9 Мая. «Это священный праздник, который имеет совершенно четкую окраску, связанную с победой в Великой Отечественной войне. Поэтому я не думаю, что кто-то воспользуется этой датой, чтобы перевести ее в режим политического противостояния», – сказал Романчук.

«Что касается Зенковича и Федуты и их вовлечения в террористические акты – эта информация вызывает сомнение. О них можно отзываться как угодно, но не как о террористах. Это все равно, что ботаник станет рэпером. Теоретически такое возможно, но на практике это сложно представить. Потому многим хотелось бы получить больше информации об этом деле», – отмечает эксперт.

«Белорусская оппозиция уже не первый раз замечена в различных действиях, направленных на осуществление госпереворота, – возражает политолог Петр Петровский. – Так было в 2001, 2004, 2006 и 2010 годах. Более того, по итогам событий 2010 года тот же Федута был привлечен к уголовной ответственности за организацию массовых беспорядков. Затем он признался, что организовывал финансирование извне политической кампании одного из кандидатов от оппозиции Владимира Некляева».

«Многим кажется, что некоторые деятели оппозиции не представляют опасности, ведь среди задержанных есть юрист и филолог. Но как показывает история и практика, они занимаются деятельностью, которая противоречит нормам закона. И это происходит не в первый раз», – считает эксперт.

В то же время президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич полагает, что «белорусская оппозиция давно перессорилась между собой и находится в тупике». «Идея быстрой революции провалилась еще в прошлом году, а мысль о том, что режим Лукашенко падет сам по себе – испарилась», – сказал политолог.

«Вместе с тем призывы оппозиции отказаться от покупки белорусских товаров, выводить средства из банковской системы и блокировать работу крупных предприятий куда опаснее для республики, чем покушение на президента. Таким образом оппозиция фактически воюет не с Лукашенко, а с собственным народом», – отмечает Межевич.

Эксперты также обратили внимание на международную ситуацию вокруг Белоруссии. В частности, в воскресенье в МИД РФ указали, что скандал с высылкой российских дипломатов из Чехии, разразившийся накануне, призван «перекрыть» информацию о готовящемся в Белоруссии государственном перевороте. В то же время Госдеп назвал ложными заявления о причастности США к попыткам устранения Лукашенко.

«На этом фоне 22 апреля Лукашенко прилетит в Москву на встречу с российским лидером. Им есть о чем поговорить.

И, как мне кажется, для Лукашенко этот визит может стать судьбоносным», – прогнозирует Болкунец. – «Скорее всего, в ходе разговора с Путиным речь пойдет о политическом будущем Лукашенко и гарантиях безопасности в случае его ухода. Также будут обсуждаться нюансы конституционной реформы и дальнейшей интеграции двух стран».

При этом Межевич предполагает, что, если причастность американских спецслужб к подготовке покушения все же будет доказана, то никаких реальных последствий со стороны Минска для Вашингтона не последует. «Скорее всего, этот вопрос станет производной российско-американских отношений. И если, повторюсь, причастность американцев действительно будет доказана – тогда Москве придется жестко на это реагировать», – прогнозирует Межевич.

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