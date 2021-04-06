Киев порвал с Минском в угоду Вашингтону

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НОВОСТЬ ЧАСА

Танкер сел на мель на юге Суэцкого канала

6 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 15:39  |  vz.ru
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Белоруссия откармливает российские порты назло Литве

Россия отбирает у Прибалтики не только российские, но и белорусские грузы Александр Саверкин/ТАСС
Первый месяц старта поставок белорусских нефтепродуктов через российские порты сразу показал, что зря Александр Лукашенко упирался многие годы. Белорусы стали переваливать намного больше продукции, чем планировали изначально. В выигрыше оказались обе стороны. А вот Литва в проигрыше – скоро ее порты могут лишиться и транзита удобрений.  Подробности...
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Как обломки российских «Искандеров» оказались в Карабахе

В Баку утверждают, что нашли в Карабахе обломки «Искандера-М» – не экспортного варианта комплекса Минобороны России/ТАСС
Азербайджанские саперы предъявили найденные в Карабахе осколки ракет. В Баку утверждают, что залпы были сделаны армянами из «Искандеров», причем не в экспортном, а внутрироссийском варианте этих комплексов. Москва настаивает на том, что армянская сторона не использовала «Искандеры», в то время как Ереван хранит молчание. Если находка обломков ракет была постановкой, то кому она выгодна? Подробности...
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Что означают масштабные перемещения российских войск у границ Украины

На видео из соцсетей видно, как техника перемещается из мест постоянной дислокации на полигоны кадр из видео
И в Киеве, и в столицах стран Запада активно пугают население «подготовкой российского вторжения на Украину». В качестве подтверждения такой подготовки выдаются фотографии перемещения военной техники, полученные из соцсетей. Эти фотографии, судя по всему, не фальшивка – однако означают они совершенно иное. Подробности...
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Киев порвал с Минском в угоду Вашингтону

Украина торпедирует Минские соглашения очередной антибелорусской выходкой REUTERS/Vasily Fedosenko
Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город. Что стало реальной причиной этого заявления и как оно отразится на урегулировании в Донбассе? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Госдеп предъявил миру радикально другие «права человека»

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
История дает нам шанс стать оплотом здравого смысла и христианского наследия в мире, все больше сходящем с ума. Было бы очень горько его упустить. Подробности...
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Как Россия заново присоединила Дальний Восток

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
6 апреля 1920 года образовалась ДВР – Дальневосточная республика, формально не подчинявшаяся Москве. В этом наполовину независимом, наполовину связанном с Советской Россией государстве, продолжала идти гражданская война – красные увлеченно дрались с белыми, там существовали рыночные взаимоотношения и многопартийность. Подробности...
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Брюссельские гении придумали супермегасправку

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Единственная проблема с вакцинными паспортами – это то, что они фундаментально нарушают права человека и законодательства государств, собирающихся их внедрить. Медицинская информация конфиденциальна. Никто не вправе заставлять пациента ее раскрывать. Подробности...
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За что интеллигенция любит Грузию

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На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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    Киев порвал с Минском в угоду Вашингтону

    Украина торпедирует Минские соглашения очередной антибелорусской выходкой    6 апреля 2021, 14:50
    Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
    Текст: Елена Лексина,
    Наталья Макарова

    Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город. Что стало реальной причиной этого заявления и как оно отразится на урегулировании в Донбассе?

    В понедельник вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТГК) по завершении карантина не поедет на переговоры по Донбассу в Минск из-за «вражеской риторики Беларуси» касательно Украины. По словам Резникова, в настоящее время Белоруссия «находится под влиянием» Российской Федерации и в Киеве «нет доверия к этой стране».

    Подобный выпад в адрес Минска звучит не первый раз. В прошлом году глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов в республике пропадет.

    В Кремле при этом отметили, что подобные решения могут приниматься лишь на основе консенсуса остальных участников переговоров. «Я не знаю, насколько официально объявлялось об этой позиции Украины, является ли это полным отказом от того, чтобы приезжать в Минск. Но группа является трехсторонней, поэтому здесь необходимо выработать позицию еще двух сторон, а пока какой-то позиции на этот счет нет», – сказал во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    В то же время глава МИД России Сергей Лавров призвал Францию и Германию «безотлагательно привести в чувства» власти Украины в связи с обострением ситуации в Донбассе. Он также заявил, что разочарован реакцией США и Запада на поведение Киева в регионе. «К огромному сожалению, пока действия и реакция наших западных коллег на наращивание военной структуры, на переброску войск к линии соприкосновения в Донбассе разочаровывает», – сказал министр.

    В Донбассе в последнее время наблюдается эскалация конфликта. Так, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. 4 апреля мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.

    «На этом фоне, не стесняясь, Украина в очередной раз торпедирует Минские соглашения,

    выдвигая необоснованные условия и по любому поводу срывая переговоры. Пусть Франция и Германия, как гаранты Минских соглашений со стороны Запада, действительно обратят внимание на то, что творит Киев», – сказал первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

    Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин также считает, что Украина таким образом собирается перейти от переговоров «к другим действиям», «шантажируя возможностью возобновления конфликта». «И что вообще означает отказ от поездки в Минск под предлогом «не нравится риторика»? – удивляется депутат. – Мало ли, что кому не нравится. Нам тоже многое не нравится в позиции западных стран или в позиции Украины. Но мы не отказываемся от поездок и контактов».

    «И если Украина сегодня рвет связи не только с Россией, но и с Белоруссией, то это ее решение, которое не должно влиять на продолжение переговоров в рамках согласованного формата и места их проведения. Этот шаг конкретно указывает на заинтересованность Украины в прерывании всяческих переговоров», – сказал собеседник.

    Аналогичного мнения придерживаются и в Донбассе. По словам советника главы ЛНР и представителя республики на переговорах в Минске Родиона Мирошника, «после заявления Леонида Кравчука о том, что Белоруссия – «холуй России», странно ожидать от Киева чего-то другого». «Потому заявление Резникова можно расценивать как еще один шаг к попытке срыва минского переговорного процесса», – уверен Мирошник.

    «При этом Берлин и Париж могут и вовсе не заметить это заявление. Они ведь не замечают стягивание военной техники Украины в Донбассе, но их почему-то беспокоит передвижение военной техники внутри России», – добавил собеседник.

    «В то же время позиция Луганска сохраняется неизменной: мы считаем, что Минские соглашения должны быть выполнены. И консультации нужно проводить там, где ранее были достигнуты договоренности. Поэтому если Украина хочет сменить место переговоров, то за этим должна последовать соответствующая реакция международных наблюдателей и посредников», – уверен Мирошник.

    В свою очередь директор Украинского института политики Руслан Бортник полагает, что позиция Киева по Минску – это «не более чем инструмент давления на Белоруссию и Россию, а также попытка отказаться от минского переговорного формата».

    Схожей точки зрения придерживается директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский: «Заявление Резникова во многом дополняет позицию Кравчука и закрепляет антибелорусский курс Украины, принятый ранее».

    Собеседник также указал на особую роль США в этом вопросе, назвав их поведение «хитрой игрой» в отношении Белоруссии. «Тем не менее при всех существующих противоречиях, Вашингтон продолжает контактировать с командой Лукашенко. А вот Киев поступает глупо, выражая более жесткую позицию по отношению к Минску, несмотря на довольно тесные торговые отношения», – полагает эксперт.

    «Потому заявления Резникова и Кравчука – это прямое свидетельство того, что Киев не действует в интересах украинского общества, а напротив, стремится удовлетворить свои политические амбиции и получить одобрение со стороны Вашингтона», – резюмировал Погребинский.

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