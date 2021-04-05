Что означают масштабные перемещения российских войск у границ Украины

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НОВОСТЬ ЧАСА

Из подземных хранилищ Европы отобран рекордный за десять лет объем газа

5 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:49  |  vz.ru
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Европа неистово скупает российский газ даже весной

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Потепление не стало помехой для роста спроса на российский газ в Европе. В первый месяц весны экспорт Газпрома оказался выше, чем в феврале. Это крайне необычная ситуация. Она напоминает холода 2018 года, когда российская компания поставила рекорд по поставкам топлива в Европу. Получится ли теперь этот рекорд побить? Подробности...
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Как обломки российских «Искандеров» оказались в Карабахе

В Баку утверждают, что нашли в Карабахе обломки «Искандера-М» – не экспортного варианта комплекса Минобороны России/ТАСС
Азербайджанские саперы предъявили найденные в Карабахе осколки ракет. В Баку утверждают, что залпы были сделаны армянами из «Искандеров», причем не в экспортном, а внутрироссийском варианте этих комплексов. Москва настаивает на том, что армянская сторона не использовала «Искандеры», в то время как Ереван хранит молчание. Если находка обломков ракет была постановкой, то кому она выгодна? Подробности...
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В Благовещенске под огнем врачи явили русское чудо

Хирург Александр Филиппов обнимает жену после операции и успешной эвакуации Владимир Воропаев, "Амурская правда",
специально для газеты ВЗГЛЯД
Клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии теперь известна всей стране. В пятницу днем в ней произошел большой пожар – как раз в то время, когда бригада врачей оперировала пациента. Эвакуировать его было невозможно – и операцию провели до конца, явив всей стране русское чудо. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал на месте событий и познакомился с героической бригадой. Подробности...
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США встали на защиту «идеальной монархии»

Король Абдалла II и королева Рания олицетворяют собой западный идеал власти для Ближнего Востока Royal Court Of Jordan/dpa/
Global Look Press
В Иордании предотвратили дворцовый переворот, направленный на человека-легенду – короля Абдаллу II. Монарх, которого называют «ближневосточной иконой стиля», рисковал стать жертвой интриг со стороны менее удачливого брата. Впрочем, на ситуацию можно посмотреть иначе – как на попытку демократической оппозиции свергнуть авторитарный и коррумпированный режим. Какая оценка ближе к истине? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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А про любовь кина нет

Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко, писатель
Ну вы снимите кино про любовь. Такое, чтобы женщины плакали у экрана, а мужики бежали за цветами. Нет, будет про страсти и истерики. Я представляю, как бы снимали в СССР с таким подходом! Подробности...
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России пора «бить» Запад первой

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Россия начала жестко отвечать Западу. Сергей Лавров признал, что классическая дипломатия с Европой и США больше не работает. Однако теперь пора переходить от жестких ответов к тому, чтобы поставить на поток критику действий Запада и даже вводить санкции первой. Подробности...
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Путь к сердцу – увидеть шайбу

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Из подземных хранилищ Европы отобран рекордный за десять лет объем газа
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    Что означают масштабные перемещения российских войск у границ Украины

    На видео из соцсетей видно, как техника перемещается из мест постоянной дислокации на полигоны    5 апреля 2021, 16:30
    Фото: кадр из видео
    Текст: Виктор Сокирко

    И в Киеве, и в столицах стран Запада активно пугают население «подготовкой российского вторжения на Украину». В качестве подтверждения такой подготовки выдаются фотографии перемещения военной техники, полученные из соцсетей. Эти фотографии, судя по всему, не фальшивка – однако означают они совершенно иное.

    Судя по открытым источникам, совершенно очевидно, что российская армия в последние недели действительно проводит некую «движуху» в Западном и Южном военных округах. В том числе и в Крыму, где не так давно прошли масштабные учения десантников с участием 7-й дивизии из Новороссийска и морской пехоты Черноморского флота.

    Кроме того, известно и о планах передислоцировать в Феодосию 56-ю десантно-штурмовую бригаду, которую переформируют в полк. Также многочисленные очевидцы сообщают в соцсетях о передвижении колонн военной техники. В том числе танков и бронетранспортеров в областях, граничащих с Украиной – Ростовской, Воронежской и Брянской.

    Наибольшая активность передислокации российской бронетехники отмечена по Крымскому мосту – автомобильному и железнодорожному. Его даже перекрывали на несколько часов при перемещении военных колонн.

    В Ростовской области производители сельхозтехники жалуются на возникший дефицит железнодорожных платформ, которые используются под военные нужды. Это свидетельствует о том, что приказ на перемещение армия получила неожиданно, поэтому «конфискует» вагоны без предварительной заявки в РЖД. Некоторые проблемы возникли и на автомагистралях из-за тяжелой бронетехники – танков и самоходных артиллерийских установок 152-мм калибра.

    Выкладываемые в Сети многочисленные видео перемещения военной техники на Западе уже назвали «пугающими», а на Украине они стали поводом для обвинений в адрес России в подготовке «вторжения». Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак (выпускник Московского высшего общевойскового командного училища 1988 года) сообщил, что Россия разместила вдоль украинской границы 28 батальонных тактических групп.

    Также он утверждает, что на территории Донецкой и Луганской областей якобы развернуты 14 бригад, полков и подразделений численностью до 28 тыс. человек. Надо полагать, что здесь речь об ополченцах Донбасса – частей Вооруженных сил России здесь нет, их наличие было бы засечено как минимум космической разведкой США.

    Впрочем, как говорится, у страха глаза велики. К примеру, в танковой бригаде (полку) российской армии по штату числится около 95 танков, в дивизии – более 300. Это не считая БМП, БТР и прочей гусеничной и колесной техники. То есть, если перемещается даже полк, выглядит это со стороны более чем внушительно, хоть железнодорожным транспортом, хоть по автомобильным дорогам. Без точных подтвержденных данных о численности участвующих в нынешних маневрах войск можно говорить лишь предположительно.

    В России объясняют перемещения войск и военной техники проведением плановых учений, связанных с завершающимся зимним периодом обучения и сдачей экзаменов на боеготовность. И объясняют совершенно обоснованно и логично.

    В Вооруженных силах РФ учебный год не совпадает с календарным. Зимний период обучения проходит с декабря по апрель, а летний – с июня по октябрь. По их итогам, на завершающем этапе, проводятся итоговые (контрольные) проверки разного уровня. Как правило, это командно-штабные учения. Соответственно, весенние и осенние.

    Самые крупные из них – на уровне одного или нескольких военных округов. Последние – «Кавказ-2020» – проводились в начале сентября прошлого года силами ЮВО. Нынешние совместные учения ЗВО и ВС Белоруссии «Запад-2021» запланированы на 10–16 сентября, тоже к концу летнего периода обучения. Не задействованные в крупных маневрах части и подразделения обычно участвуют в учениях меньшего масштаба, это могут быть и итоговые стрельбы, и вождение боевой техники. Но в любом случае техника покидает боксы, а личный состав снимается с «зимних квартир» и отправляется на полигон.

    В общем, российская армия проводит весенние итоговые учения (контрольные проверки), которые, как обычно, назначены на апрель. Другой вопрос – вернутся ли техника и войска в места постоянной дислокации после их завершения или их «попридержат» на полигонах вблизи границ Украины. В конечном итоге заниматься боевой учебой они могут в любом месте и какое угодно время.

    В большинстве случаев итоговые проверки с проведением масштабных учений выпадают именно на завершение летнего периода обучения – сентябрь. Впрочем, в Вооруженных силах РФ уже стали привычными внезапные проверки, когда в движение приводятся огромные массы войск. Последняя такая проверка, например, прошла незадолго до учений «Кавказ-2020» с участием подразделений Южного и Западного округа, и они действительно стали неожиданными, в первую очередь для Украины, которая запаниковала по этому поводу лишь на следующий день после начала маневров.

    Неожиданными стали и нынешние учения 7-й Новороссийской десантно-штурмовой дивизии в Крыму, прошедшие в марте нынешнего года. В какой-то степени их можно считать демонстрационными – они прошли в ответ на стягивание дополнительных сил ВСУ в район линии разграничения в Донбассе.

    Но и украинские источники, и западные СМИ упускают важный нюанс. Российская военная техника сейчас большей частью передвигается демонстративно, в дневное время и без должной маскировки. Вооруженные силы России никаким образом не пытаются скрыть передвижение войск. Скажем, во время предыдущих крупных учений (а их в последнее время было немало) такой «показухи» заметно не было – воинские колонны и эшелоны перемещались в темное время суток, с использованием проселочных и второстепенных дорог. Опять же достаточно четко обозначен «ореол» перемещения – часть Южного и Западного военных округов, граничащих с Украиной.

    Таким образом, можно предположить, что и нынешние перемещения российских войск на юге страны – проводимые в полном соответствии с текущим планом боевой учебы – являются в том числе и сигналом Киеву.

    Ведь на Украине, как неоднократно заявляли в Москве, явственно видны приготовления к возобновлению атаки на Донбасс. Можно вспомнить и слова президента Владимира Путина, сказавшего, что «Донбасс мы в любом случае не бросим».

    В Кремле резонно заявляют, что перемещения вооруженных сил в пределах территории России «не должны никого беспокоить». При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявляет, что предпринимаемые Москвой меры для обеспечения безопасности своих рубежей проводятся на фоне повышенной активности Североатлантического альянса в Европе. «Вы знаете, что по периметру рубежей России идет повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран и так далее, и тому подобное. Это все обязывает нас к тому, чтобы быть начеку», – отмечает Песков. Заметим, что демонстративная активность Вооруженных сил РФ в этом регионе началась в том числе как ответ на значительное усиление ВСУ на границе с Донбассом и последовавшие за этим провокации на линии разграничения.

    Надо полагать, что у Главного управления российского Генштаба (ГРУ) были основания изложить военно-политическому руководству свои данные по перемещению войск в стране, которая сама активно напрашивается на статус «потенциального противника» для России. Как ни горько это осознавать, но именно Украина считает (официально) РФ «страной-агрессором», со всеми вытекающими последствиями, вплоть до ведения боевых действий. Как тут не быть начеку?

    Тем более что Киев постоянно намекает на поддержку со стороны США и НАТО, в случае некоего вооруженного конфликта, который сам готов развязать в качестве провокации.

    Нынешняя тактика действий России на фоне возможной эскалации конфликта в Донбассе не нова. Есть угрозы на внешних рубежах – на них нужно заранее реагировать. Причем с наибольшей скрытностью и эффективностью – и одновременно демонстрацией военных возможностей. И с пользой для военного обучения и подготовки. Так было и в 2008 году в Южной Осетии. Тогда ГРУ выдало информацию, что Грузия с подачи президента Саакашвили и полученных им заверений в поддержке со стороны США готовит вторжение в Южную Осетию, где располагались российские миротворцы.

    Дата атаки грузинской армии на Цхинвал предполагалась в середине сентября. 58-я общевойсковая армия тогда провела в Южной Осетии «предупредительные» учения с боевой стрельбой, давая знак Тбилиси, что в беде осетин не оставит. Отстрелявшись учебными снарядами, армейские подразделения ушли из региона, предусмотрительно оставив там батальонную тактическую группу. Ту самую, что впоследствии и сыграла главную роль в противостоянии с грузинской армией.

    Опыт оказался привлекательным – держать войска (или по крайней мере передовые группы) в районе предполагаемого вооруженного конфликта эффективнее, чем потом подтягивать их из мест постоянной дислокации. А так и учения идут в рамках программы боевой подготовки, и можно их оперативно задействовать в случае изменения ситуации.


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