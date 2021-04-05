Что означают масштабные перемещения российских войск у границ Украины

И в Киеве, и в столицах стран Запада активно пугают население «подготовкой российского вторжения на Украину». В качестве подтверждения такой подготовки выдаются фотографии перемещения военной техники, полученные из соцсетей. Эти фотографии, судя по всему, не фальшивка – однако означают они совершенно иное.

Судя по открытым источникам, совершенно очевидно, что российская армия в последние недели действительно проводит некую «движуху» в Западном и Южном военных округах. В том числе и в Крыму, где не так давно прошли масштабные учения десантников с участием 7-й дивизии из Новороссийска и морской пехоты Черноморского флота.

Кроме того, известно и о планах передислоцировать в Феодосию 56-ю десантно-штурмовую бригаду, которую переформируют в полк. Также многочисленные очевидцы сообщают в соцсетях о передвижении колонн военной техники. В том числе танков и бронетранспортеров в областях, граничащих с Украиной – Ростовской, Воронежской и Брянской.

Наибольшая активность передислокации российской бронетехники отмечена по Крымскому мосту – автомобильному и железнодорожному. Его даже перекрывали на несколько часов при перемещении военных колонн.

В Ростовской области производители сельхозтехники жалуются на возникший дефицит железнодорожных платформ, которые используются под военные нужды. Это свидетельствует о том, что приказ на перемещение армия получила неожиданно, поэтому «конфискует» вагоны без предварительной заявки в РЖД. Некоторые проблемы возникли и на автомагистралях из-за тяжелой бронетехники – танков и самоходных артиллерийских установок 152-мм калибра.

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Выкладываемые в Сети многочисленные видео перемещения военной техники на Западе уже назвали «пугающими», а на Украине они стали поводом для обвинений в адрес России в подготовке «вторжения». Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак (выпускник Московского высшего общевойскового командного училища 1988 года) сообщил, что Россия разместила вдоль украинской границы 28 батальонных тактических групп.

Также он утверждает, что на территории Донецкой и Луганской областей якобы развернуты 14 бригад, полков и подразделений численностью до 28 тыс. человек. Надо полагать, что здесь речь об ополченцах Донбасса – частей Вооруженных сил России здесь нет, их наличие было бы засечено как минимум космической разведкой США.

Впрочем, как говорится, у страха глаза велики. К примеру, в танковой бригаде (полку) российской армии по штату числится около 95 танков, в дивизии – более 300. Это не считая БМП, БТР и прочей гусеничной и колесной техники. То есть, если перемещается даже полк, выглядит это со стороны более чем внушительно, хоть железнодорожным транспортом, хоть по автомобильным дорогам. Без точных подтвержденных данных о численности участвующих в нынешних маневрах войск можно говорить лишь предположительно.

В России объясняют перемещения войск и военной техники проведением плановых учений, связанных с завершающимся зимним периодом обучения и сдачей экзаменов на боеготовность. И объясняют совершенно обоснованно и логично.

В Вооруженных силах РФ учебный год не совпадает с календарным. Зимний период обучения проходит с декабря по апрель, а летний – с июня по октябрь. По их итогам, на завершающем этапе, проводятся итоговые (контрольные) проверки разного уровня. Как правило, это командно-штабные учения. Соответственно, весенние и осенние.

Самые крупные из них – на уровне одного или нескольких военных округов. Последние – «Кавказ-2020» – проводились в начале сентября прошлого года силами ЮВО. Нынешние совместные учения ЗВО и ВС Белоруссии «Запад-2021» запланированы на 10–16 сентября, тоже к концу летнего периода обучения. Не задействованные в крупных маневрах части и подразделения обычно участвуют в учениях меньшего масштаба, это могут быть и итоговые стрельбы, и вождение боевой техники. Но в любом случае техника покидает боксы, а личный состав снимается с «зимних квартир» и отправляется на полигон.

В общем, российская армия проводит весенние итоговые учения (контрольные проверки), которые, как обычно, назначены на апрель. Другой вопрос – вернутся ли техника и войска в места постоянной дислокации после их завершения или их «попридержат» на полигонах вблизи границ Украины. В конечном итоге заниматься боевой учебой они могут в любом месте и какое угодно время.

В большинстве случаев итоговые проверки с проведением масштабных учений выпадают именно на завершение летнего периода обучения – сентябрь. Впрочем, в Вооруженных силах РФ уже стали привычными внезапные проверки, когда в движение приводятся огромные массы войск. Последняя такая проверка, например, прошла незадолго до учений «Кавказ-2020» с участием подразделений Южного и Западного округа, и они действительно стали неожиданными, в первую очередь для Украины, которая запаниковала по этому поводу лишь на следующий день после начала маневров.

Неожиданными стали и нынешние учения 7-й Новороссийской десантно-штурмовой дивизии в Крыму, прошедшие в марте нынешнего года. В какой-то степени их можно считать демонстрационными – они прошли в ответ на стягивание дополнительных сил ВСУ в район линии разграничения в Донбассе.

Но и украинские источники, и западные СМИ упускают важный нюанс. Российская военная техника сейчас большей частью передвигается демонстративно, в дневное время и без должной маскировки. Вооруженные силы России никаким образом не пытаются скрыть передвижение войск. Скажем, во время предыдущих крупных учений (а их в последнее время было немало) такой «показухи» заметно не было – воинские колонны и эшелоны перемещались в темное время суток, с использованием проселочных и второстепенных дорог. Опять же достаточно четко обозначен «ореол» перемещения – часть Южного и Западного военных округов, граничащих с Украиной.

Таким образом, можно предположить, что и нынешние перемещения российских войск на юге страны – проводимые в полном соответствии с текущим планом боевой учебы – являются в том числе и сигналом Киеву.

Ведь на Украине, как неоднократно заявляли в Москве, явственно видны приготовления к возобновлению атаки на Донбасс. Можно вспомнить и слова президента Владимира Путина, сказавшего, что «Донбасс мы в любом случае не бросим».

В Кремле резонно заявляют, что перемещения вооруженных сил в пределах территории России «не должны никого беспокоить». При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявляет, что предпринимаемые Москвой меры для обеспечения безопасности своих рубежей проводятся на фоне повышенной активности Североатлантического альянса в Европе. «Вы знаете, что по периметру рубежей России идет повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран и так далее, и тому подобное. Это все обязывает нас к тому, чтобы быть начеку», – отмечает Песков. Заметим, что демонстративная активность Вооруженных сил РФ в этом регионе началась в том числе как ответ на значительное усиление ВСУ на границе с Донбассом и последовавшие за этим провокации на линии разграничения.

Надо полагать, что у Главного управления российского Генштаба (ГРУ) были основания изложить военно-политическому руководству свои данные по перемещению войск в стране, которая сама активно напрашивается на статус «потенциального противника» для России. Как ни горько это осознавать, но именно Украина считает (официально) РФ «страной-агрессором», со всеми вытекающими последствиями, вплоть до ведения боевых действий. Как тут не быть начеку?

Тем более что Киев постоянно намекает на поддержку со стороны США и НАТО, в случае некоего вооруженного конфликта, который сам готов развязать в качестве провокации.

Нынешняя тактика действий России на фоне возможной эскалации конфликта в Донбассе не нова. Есть угрозы на внешних рубежах – на них нужно заранее реагировать. Причем с наибольшей скрытностью и эффективностью – и одновременно демонстрацией военных возможностей. И с пользой для военного обучения и подготовки. Так было и в 2008 году в Южной Осетии. Тогда ГРУ выдало информацию, что Грузия с подачи президента Саакашвили и полученных им заверений в поддержке со стороны США готовит вторжение в Южную Осетию, где располагались российские миротворцы.

Дата атаки грузинской армии на Цхинвал предполагалась в середине сентября. 58-я общевойсковая армия тогда провела в Южной Осетии «предупредительные» учения с боевой стрельбой, давая знак Тбилиси, что в беде осетин не оставит. Отстрелявшись учебными снарядами, армейские подразделения ушли из региона, предусмотрительно оставив там батальонную тактическую группу. Ту самую, что впоследствии и сыграла главную роль в противостоянии с грузинской армией.

Опыт оказался привлекательным – держать войска (или по крайней мере передовые группы) в районе предполагаемого вооруженного конфликта эффективнее, чем потом подтягивать их из мест постоянной дислокации. А так и учения идут в рамках программы боевой подготовки, и можно их оперативно задействовать в случае изменения ситуации.