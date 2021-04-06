Лавров призвал Францию и Германию «привести в чувство» Киев

Берлину и Парижу следует «безотлагательно привести в чувства» власти Украины в связи с обострением ситуации в Донбассе, призвал министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявив о разочаровании в реакции США и Запада на поведение Киева в Донбассе.

«К сожалению, каждый раз, когда встречается нормандский формат в том или ином качестве, на уровне ли лидеров, представителей, сотрудников министерств иностранных дел, мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувства. А сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно», – сказал Лавров, передает ТАСС.

Он также заявил, что реакция США и Запада на поведение Киева в Донбассе разочаровывает. «Что касается заявлений украинского руководства, на этот счет было много аналитических статей, репортажей. Нас это тревожит, мы об этом говорим и нашим европейским коллегам, надеемся, что соответствующее понимание того, что происходит, имеется и в Вашингтоне. К огромному сожалению, пока действия и реакция наших западных коллег на наращивание военной структуры, на переброску войск к линии соприкосновения в Донбассе разочаровывает», – сказал министр.

По его словам, на Западе «исходят из того, что надо всячески всемерно поддерживать украинскую власть, в том числе в ее абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях», передает РИА «Новости».

В Донбассе в последнее время наблюдается эскалация конфликта. Так, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. 4 апреля мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».