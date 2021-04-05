Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».

«Физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. У Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим», – сказал он, передает РИА «Новости».

В то же время Пушилин считает «крайне малым» шанс остановить военный конфликт в Донбассе и заявляет, что в ДНР готовы к любому развитию событий. «Судя из действий Киева, такой шанс крайне мал. ДНР, равно как и ЛНР, делала и продолжает делать максимум возможного, чтобы конфликт был разрешен именно политическим способом. Увы, Киев настроен совершенно в ином направлении... Ложь, манипуляция - это все, что мы видим сейчас со стороны Украины. В таких условиях шанс на политическое регулирование ничтожно мал, если не сказать, что равен нулю», – сказал он.

«Мы привыкли в таком режиме работать, когда в течение последних семи лет от Украины можно ждать чего угодно. Мы разрабатываем различные варианты действий на случай обострения, к этому тоже мы готовы», – отметил он, отвечая на вопрос, готова ли самопровозглашенная республика к возможным новым шагам со стороны Киева.

В воскресенье мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. В тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.

Днем ранее в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. В пятницу ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в обстрелах. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия.

Также в пятницу Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.