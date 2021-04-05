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Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс
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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».
«Физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. У Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим», – сказал он, передает РИА «Новости».
В то же время Пушилин считает «крайне малым» шанс остановить военный конфликт в Донбассе и заявляет, что в ДНР готовы к любому развитию событий. «Судя из действий Киева, такой шанс крайне мал. ДНР, равно как и ЛНР, делала и продолжает делать максимум возможного, чтобы конфликт был разрешен именно политическим способом. Увы, Киев настроен совершенно в ином направлении... Ложь, манипуляция - это все, что мы видим сейчас со стороны Украины. В таких условиях шанс на политическое регулирование ничтожно мал, если не сказать, что равен нулю», – сказал он.
«Мы привыкли в таком режиме работать, когда в течение последних семи лет от Украины можно ждать чего угодно. Мы разрабатываем различные варианты действий на случай обострения, к этому тоже мы готовы», – отметил он, отвечая на вопрос, готова ли самопровозглашенная республика к возможным новым шагам со стороны Киева.
В воскресенье мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. В тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Днем ранее в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. В пятницу ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в обстрелах. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия.
Также в пятницу Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.
TikTok-блогерша из Днепра пожаловалась на жизнь на Украине
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Украинская TikTok-блогерша Лиза Василенко резко раскритиковала уровень жизни на родине, признавшись в интервью российской видеоблогерше Ксение Хоффман, что «предпочла бы сдохнуть в Москве, чем на Украине».
Василенко рассказала, что всегда мечтала переехать из родного Днепра, где работала моделью, в большой город, и накануне 18-летия ее мечта сбылась: девушка оказалась в Киеве. Там она после восьми неудачных дублей получила роль, которая приносила ей 100 тыс. новых подписчиков в Instagram ежедневно. Позже, переехав в Россию, она поняла, что Москва и Киев – как «небо и земля», пишет «Страна.ua».
«Когда со мной случается какая-то хрень, я всегда думаю о том: всяко лучше сдохнуть тут, чем на Украине, – завила Василенко.
В интервью девушка, в частности рассказала о бездействии украинских полицейских, которые на ее вызов после того, как Василенко избил бывший парень, ответили, что «у них выходной» и посоветовали обратиться на следующий день. «Я о***ела (была в шоке): насколько всем пох***й (все равно) на всех, на все. Люди, которые должны нас защищать... нет», – возмутилась блогерша.
Василенко сообщила, что после переезда в Москву подписчики начали травлю девушки, обвиняя ее в предательстве родины. По словам блогерши, она никак на это не реагирует и считает таких людей «тупыми». «Это тупость судить человека по его национальности, по тому, куда он уехал или не уехал. Да блин, уехала бы я в Америку, меня бы не хейтили тогда. Только сугубо из-за того, что Россия и Украина срутся, почему-то приплетают к этому других людей, которые никак к этому не относятся. Это ненормально. И если люди уже так реагирует – то это край», – заявила Василенко.
Девушка отметила трудности с поиском работы в Москве, однако подчеркнула, что российская столица предоставляет несравнимо большие возможности в отличие от Киева. Василенко также согласилась с утверждением, что многие украинцы стремятся покинуть свою страну и переехать в Москву. «Там делать нечего. Многие приезжают, переезжают. Даже удивительно мне было, что большая волна началась особенно в этом году. Но почему нет? Это круто – новые возможности. И правда, на Украине их очень мало», – сказала она.
Блогерша заявила, что не планирует возвращаться на Украину, но при этом не намерена оставаться в Москве и воспринимает столицу России как «промежуточный этап». Как отмечается в публикации, видеоинтервью с Василенко набрало уже 2,5 млн просмотров и занимает первое место по популярности в украинском сегменте YouTube.
Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса
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Главы МИД Франции и ФРГ Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас в совместном заявлении выразили озабоченность увеличением числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе, подчеркнули важность выполнения Минских соглашений и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.
«Франция и Германия обеспокоены увеличением количества нарушений режима прекращения огня, в то время как с июля 2020 года ситуация на востоке Украины стабилизировалась. Мы крайне внимательно следим за ситуацией, в частности за передвижениями российских войск, и призываем стороны к сдержанности и немедленному снижению напряженности. Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», – приводит текст сообщения ТАСС.
Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули, что продолжают добиваться полного выполнения условий Минских соглашений и поддерживают продолжающиеся в этой связи переговоры. Они приветствовали решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине. Также министры призвали к «прекращению препятствий свободе передвижения» ее участников.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин отметил, что Донецкая народная республика располагает полноценной армией и просчитывает все сценарии возможных действий Украины на фоне обострения ситуации в Донбассе и возможного подстрекательства Киева Западом и США.
Напомним, в пятницу ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в обстрелах. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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Обкуренный украинский солдат выстрелил себе в голову из автомата на камеру
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Украинский военнослужащий, который находился под воздействием наркотиков, погиб в Донбассе в результате выстрела из автомата себе в голову.
Инцидент произошел в районе села Золотой Колодец Донецкой области, недалеко от линии разграничения. Уточняется, что 20-летний солдат ВСУ выстрелил себе в голову из автомата, сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».
«Находившиеся рядом сослуживцы подначивали его нажать на спусковой крючок. В войсковой части в-3085 проводится проверка», – говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала, военные находились под воздействием легких наркотиков, они снимали на камеру все происходящее, позже видео попало в Сеть.
Как сообщают источники издания «Страна», по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований Украины по ч. 1 ст. 115 УК с дополнительной отметкой «самоубийство». Ведется расследование.
Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявлял, что в зоне боев в Донбассе еженедельно совершают самоубийства двое-трое бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ). Газета ВЗГЛЯД писала, что у всплеска суицидов в ВСУ нашлось неожиданное объяснение.
В Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым
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На учениях НАТО Defender Europe 2021 в мае-июне на акваториях от Балтийского до Черного морей будет отрабатываться война с Россией, основной фокус – это Балканы и Крым, и все, что севернее Крыма, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
«Defender Europe 2021 – это переводится «защити Европу». Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается – ну давайте прямым текстом – война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией», – приводит текст заявления украинского дипломата РИА «Новости».
По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики. «Основной фокус – это Балканы и Крым, и все, что севернее Крыма. Это открытые источники, никто этого не скрывает», – заявил Арестович в эфире UKRLife.TV.
Ранее в пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность.
Накануне Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
В среду российский министр иностранных дел Сергей Лавров констатировал, что НАТО отказывается обсуждать предложенные Россией меры военного доверия. Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что практическое взаимодействие между Россией и Североатлантическим альянсом прекращено, это самая низкая точка в отношениях со времен окончания холодной войны.
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Британцы высмеяли готовность США поддержать Украину
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Британские пользователи Сети высмеяли заявление о «непоколебимой» поддержке Украины со стороны США, указав, что американский лидер Джо Байден вряд ли выдержит противостояние с Россией, если не может даже устоять на ногах.
Британский таблоид Daily Mail опубликовал материал о «непоколебимой» поддержке Украины со стороны Вашингтона, статья вызвала активный отзыв читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«(Президент России Владимир) Путин – самый могущественный человек на планете, Китай – самая могущественная страна. А Байден... просто Байден», – считает AnAngloSaxonView.
«Да мы собственную границу защитить не можем. Как нам печься о чужой?», – задался вопросом Nutritionf45.
«Байдену даже на трапе борта номер один тяжело устоять, а вы говорите – против России», –считает Johnny 229.
«Джо начнет войну с русскими, чтобы оттянуть внимание от кризиса на границе через 3... 2... 1...», – резюмировал Completely Average.
Ранее президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев «перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму».
В ВС Украины также заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность.
Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией.
В МИД России завили, что разговоры о якобы грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, российская сторона не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.
В Крыму оценили ультиматум Кравчука на переговорах по Донбассу
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Каждая из сторон контактной группы по Донбассу сама определяет состав своей делегации, глава украинской стороны Леонид Кравчук мог высказать свою личную позицию по переговорщику от ДНР, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.
«Это мнение самого Кравчука, я его хорошо знаю. Видимо, она что-то ему сказала, что ему не понравилось. Он, видите ли, великий политик», – сказал Цеков, об этом сообщает РИА «Новости». Он также добавил, что «каждая сторона сама определяет состав своей делегации». Парламентарий уверен, что Кравчук, как участник переговорного процесса, не должен был переводить этот вопрос в публичную плоскость.
Также Цеков считает, что «не нужно во всем видеть руку американцев», по его словам, «украинские политики сами идут по пути разрушения своей страны, переговорного процесса по ситуации на юго-востоке Украины».
Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Майю Пирогову.
В конце марта полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов констатировал, что политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу близка к нулю.
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На Украине предположили получение Зеленским «выговора» от Байдена
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Украинский политолог Михаил Погребинский предположил, что президент Украины Владимир Зеленский получил «выговор» от главы американской администрации Джо Байдена в ходе первого телефонного разговора между политиками.
Как отметил эксперт, на Украине сложилась «катастрофическая» ситуация с вызываемым коронавирусом заболеванием (COVID-19), а Зеленский, по мнению Погребинского, ничего не делает для того, чтобы это исправить, передает РИА «Новости».
«Вы там долго и нудно ждали, пока наконец позвонит вам Байден – и что произошло? Да, вы как бы получили выговор по части того, что надо проводить те реформы, которые вам сильно не хочется», – заявил Погребинский в эфире телеканала «Первый независимый».
Он добавил, что украинским властям следует расставить приоритеты, сосредоточившись на решении конфликта на востоке страны и проблем с вакцинацией. «Нет, у вас нужно как бы поискать, в чем еще можно обвинить (Виктора) Медведчука, а что нужно, чтобы понравиться американскому посольству», – отметил он. При этом политолог посоветовал властям Украины регулярно вспоминать знаменитую фразу из повести Николая Гоголя «Тарас Бульба».
Напомним, в пятницу Байден и Зеленский впервые поговорили по телефону и обсудили якобы имеющее место наращивание Россией военного присутствия у границ с Украиной и борьбу с коррупцией. Позже в офисе президента Украины сообщили, что Байден и Зеленский во время первого телефонного разговора не успели обсудить экономическое взаимодействие.
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Байден и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе
Американский и украинский лидеры Джозеф Байден и Владимир Зеленский впервые поговорили по телефону и обсудили якобы имеющее место наращивании Россией военного присутствия у границ с Украиной, сообщают СМИ.
«Байден и Зеленский только что завершили свой разговор, который, как мне сообщили, продолжался 30-40 минут. Байден подтвердил обязательства США перед Украиной, они также обсудили сообщения о наращивании присутствия российских войск на восточном рубеже и усилия Зеленского по борьбе с коррупцией», – сообщила журналист Наташа Бертранд в соцсетях, передает РИА «Новости».
Напомним, в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной. В то же время Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.
Госдеп США обвинил Россию в «дестабилизирующих» действиях на Украине. Кроме того, пресс-служба Минобороны Украины заявила, что официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. В заявлении украинского Минобороны утверждается, что министр обороны США подчеркнул, что «в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине».
Ранее министры обороны Украины и США провели беседу, в ходе которой обсуждалась ситуация в Донбассе, украинский министр Андрей Таран сообщил, что Вашингтон пообещал Киеву «меры поддержки» в случае прямого военного конфликта между Украиной и Россией
Газета ВЗГЛЯД писала, о каких именно мерах поддержки может идти речь.
Захарова заявила о «чувстве гордости» за Зеленского
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала информацию об украинских санкциях против Россотрудничества, отметив, что «испытывает чувство гордости» за президента Украины Владимира Зеленского.
«Спросите, какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко. Испытываю чувство гордости за Зеленского – больше проблем в стране нет, он не лох, граждане не кролики», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.
Ранее украинский министр культуры Александр Ткаченко негодующе отреагировал на анонс мероприятия Россотрудничества, где Тарас Шевченко назван российско-украинским поэтом. Он выразил надежду, что вопросом деятельности филиала Россотрудничества на Украине займется СНБО. 2 апреля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против десяти российских компаний и Россотрудничества.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что уведомлений о санкциях пока не поступало. Он также выразил обеспокоенность за безопасность сотрудницы в Киеве, исполняющей обязанности руководителя Россотрудничества, которая имеет дипломатический статус и формально является сотрудником посольства России.
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NI рассказал об оружии, которое обеспечит России победу над Украиной
Россия обладает пятью видами вооружения, способными обеспечить ей победу в случае войны с Украиной, считает обозреватель по вопросам национальной безопасности журнала The National Interest, младший научный сотрудник Центра национальных интересов Марк Епископос.
По мнению Епископоса, Россия существенно превосходит Украину в воздухе и имеет более совершенные системы противоракетной обороны, передает РИА «Новости».
Обозреватель заявил, что ВСУ вряд ли смогут преодолеть российскую ПРО, напомнив о базирующемся в Крыму зенитно-ракетном комплексе С-400 «Триумф». Эксперт отметил, что он способен поражать самолеты, беспилотники и ракеты в радиусе 400 километров. Также Епископос выделил истребители Су-35С, которым Киев ничего не сможет противопоставить в силу своей отсталости, а также численного превосходства российских военно-космических войск. В случае военного столкновения на суше Россия может использовать БМП-3М, чья маневренность даст преимущество в условиях боевых действий в городе, считает эксперт. Отметил он и танки Т-90М, при этом добавив, что украинские Т-84 «Оплот» тоже не стоит списывать со счетов, однако их количества не хватит для эффективных действий. Наконец Епископос назвал российские самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С», обратив внимание на их способность производить до восьми выстрелов в минуту.
В пятницу в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым.
Позже в Крыму напомнили Украине и НАТО об итогах войн против России.
Володин предупредил Украину о серьезных последствиях заявлений о Донбассе
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Риторика Киева в отношении конфликта в Донбассе зашла далеко и чревата самыми тяжелыми последствиями, считает председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
«Риторика руководства Украины, усиливающая напряженность, обостряющая конфликт, далеко зашла и чревата самыми тяжелыми последствиями. Какие заявления звучат от его представителей? Может быть, призывы к урегулированию ситуации? Нет. Их действия направлены на то, чтобы запугать людей, усилить напряжение в регионе», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Спикер Госдумы считает, что настоящая причина гибели в Донецке пятилетнего ребенка, который был убит в результате удара украинских силовиков, скрывается в действиях официальной власти Украины. Он также указал на то, что украинские политики не принимают на себя никакой ответственности в надежде на помощь зарубежных стран, но «надо исходить из того, что не все, что выгодно для США, выгодно для Европы».
По мнению Володина, Вашингтон никак не помог Киеву за семь лет, и «страна утратила свой суверенитет практически по всем направлениям». Также он указал на то, что США не направили на Украину партии вакцины от коронавируса. «Если радикально настроенные украинские политики считают, что им сойдет с рук все, что они будут творить в ЛНР и ДНР – то это не так. Им не сойдут с рук решения, связанные с запретом оппозиционных телеканалов и политических партий», – заявил Володин.
Именно поэтому, считает спикер ГД, «лидеры европейских стран все больше понимают, что принять в единую европейскую семью тех, кто так себя ведет, не получится». Володин заключил, что «пока не поздно, руководству Украины надо сделать все, чтобы реализовать Минские соглашения». «Заканчивайте нагнетать ситуацию в Донбассе, если не хотите завершить свою политическую карьеру в Гааге», – написал он.
В субботу в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. После этого в Госдуме призвали ПАСЕ и ОБСЕ обсудить исключение Украины из Совета Европы.
В тот же день ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в нарушении перемирия. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
Ребенок погиб в ДНР в результате атаки украинского беспилотника
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В результате атаки БПЛА украинских силовиков в Донбассе погиб ребенок и получила ранения женщина, сообщил представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
«Боевики 59-й бригады вооруженных сил Украины, выполняя приступный приказ ... применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством», – цитирует РИА «Новости» представителя ведомства.
Он отметил, что целью для атаки был выбран жилой район в населенном пункте Александровское. По его словам, в этот момент во дворе находились два мирных жителя. «В результате преступных действий украинских боевиков погиб ребенок 2016 года рождения и получила ранения различной степени тяжести местная жительница, которая была доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», – добавил представитель народной милиции ДНР.
Накануне в ДНР сообщили, что украинские силовики 24 раза нарушили перемирие в Донбассе за неделю, устраивая огневые провокации с применением минометов и гранатометов.
Напомним, 13 марта глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В российском внешнеполитическом ведомстве предостерегли власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.
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ПАСЕ и ОБСЕ призвали потребовать от Киева объяснений в связи с гибелью ребенка в Донбассе
Парламентские ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и ОБСЕ (ПА ОБСЕ) должны потребовать объяснений от Украины в связи с гибелью ребенка в Донбассе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Считаю необходимым, чтобы ПА ОБСЕ и ПАСЕ, где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины», – написал Володин в своем Telegram. По его словам, «необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы».
Володин заметил, что «не клеймится позором президент страны, который направил военный беспилотник на войну с собственным народом». «Если бы Зеленский был настоящим президентом своей страны и отдавал отчет в том, что происходит под его руководством, наверное, он бы десять раз задумался. Но для него нынешняя должность – это роль. Плохо, когда глава государства всего лишь актер, который привык играть по чужому сценарию. И только автор сценария знает, какой будет конец», – добавил Володин.
В субботу в ДНР сообщили, что в результате атаки БПЛА украинских силовиков в Донбассе погиб ребенок и получила ранения женщина.
Накануне в ДНР сообщили, что украинские силовики 24 раза нарушили перемирие в Донбассе за неделю, устраивая огневые провокации с применением минометов и гранатометов.
Напомним, 13 марта глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В российском внешнеполитическом ведомстве предостерегли власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.
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Глава МИД Украины и председатель ОБСЕ обсудили «демотивацию Москвы»
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и председатель ОБСЕ Анн Линде обсудили вопросы безопасности в Донбассе и Крыму для «демотивации Москвы от деструктивных шагов».
«Обсудили с действующим председателем ОБСЕ Анн Линде обострения Россией ситуации безопасности на Донбассе и в Крыму, наращивание войск России вблизи границ Украины. Я подчеркнул, что сейчас важны четкие и сильные дипломатические сигналы, чтобы демотивировать Москву от дальнейших деструктивных шагов», – написал Кулеба на своей странице в Twitter.
Он также призвал ОБСЕ открыть дополнительные передовые патрульные базы вдоль не контролируемого Киевом участка границы. «В следующие недели важно внимательно следить за каждым шагом России. И если есть сейчас место, где это внимание требуется больше, чем где угодно, то это именно неконтролируемый участок границы между Украиной и Россией», – приводятся на сайте МИД Украины слова Кулебы.
Ранее украинские военные провели учения на границе с Крымом. В Киеве призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность. Также минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией.
В МИД России завили, что разговоры о якобы грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, российская сторона не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.
В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр под покровительством Вашингтона.
Представитель Украины выдвинул ультиматум на переговорах по Донбассу
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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Майю Пирогову.
Как отметил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, ему неизвестно, примет ли Пирогова участие в следующем заседании ТКГ, так как ранее сообщалось о ее болезни, передает РИА «Новости».
«Как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса», – пояснил Кравчук в эфире канала «Украина 24». По словам представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, с этим требованием он обратился к модератору переговоров от ОБСЕ Хайди Грау.
Напомним, в конце марта полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов констатировал, что политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу близка к нулю.
В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
В начале декабря 2020 года из результатов опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг», стало известно, что большинство жителей Украины поддерживают Минские соглашения и прямые переговоры с ДНР и ЛНР.
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