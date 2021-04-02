Москва заявила о нежелании военного конфликта с Украиной

Разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Я уверен, что все разговоры о каком-то грядущем конфликте Украины с Россией – это пример очередного фейка, который распространяют в первую очередь украинские власти. Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном», – сказал Руденко, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что Россия никаким образом не подрывает усилия ОБСЕ по деэскалации на Украине. «Мы никаким образом не подрываем усилия ОБСЕ, Россия проголосовала за продление мандата Специальной мониторинговой миссии, которое состоялось буквально позавчера, и рассчитывает, что ОБСЕ и дальше будет вносить свой вклад в урегулирование ситуации на Украине, смягчение напряженности в Донбассе, в том числе в рамках деятельности СММ ОБСЕ», – сказал дипломат.

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что обещанная США помощь Украине в случае конфликта с Россией может оказаться «медвежьей услугой».

«Подобные заявления – медвежья услуга Украине. Все должны работать на единую цель – на достижение мира на востоке Украины. Вашингтон же своими поставками вооружений, агрессивной и провокационной риторикой поощряет киевский режим к невыполнению минских договоренностей», – сказала дипломат.

Захарова добавила, что такое поведение США противоречит решениям Совета Безопасности ООН.

Ранее в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной. В то же время Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.

Госдеп США обвинил Россию в «дестабилизирующих» действиях на Украине. Кроме того, пресс-служба Минобороны Украины заявила, что официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. В заявлении украинского Минобороны утверждается, что министр обороны США подчеркнул, что «в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с чем связано текущее обострение на линии соприкосновения с непризнанными республиками и почему в последнее время украинские военные отличаются особо агрессивной риторикой.