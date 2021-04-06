Эксперт объяснил отказ Киева продолжать переговоры в Минске

«Вопрос о смене места для очных переговоров требует консенсуса со стороны всех участников процесса. Я не вижу причин, чтобы Россия легко отказалась от Минска», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник. Так он прокомментировал заявление вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова об отказе отправлять делегацию на переговоры в Минск.

«Со стороны Киева это не более чем инструмент давления на Белоруссию и Россию, а также попытка отказаться от минского переговорного формата. В какой-то мере это, помимо прочего, и политическая реакция на военное обострение в Донбассе», – считает директор Украинского института политики Руслан Бортник.

При этом собеседник предположил, что в ближайшие полгода ситуация с переговорами не изменится из-за сложной ситуации с коронавирусом. «Все заседания будут проводиться дистанционно. А Минская переговорная площадка остается сегодня таковой только по названию», – полагает Бортник.

Тем не менее в долгосрочной перспективе политолог не исключает возможности переноса места переговоров в Вену, Стамбул или Хельсинки. «Многие страны ранее высказывали готовность и желание предоставить свою площадку для реализации этого переговорного формата. Такой шаг, несомненно, усилит их дипломатические позиции на международной арене», – отметил эксперт.

Однако Украина может отказаться от этой идеи, если не встретит поддержки со стороны западных стран. «Впрочем, вопрос о смене места для очных переговоров требует консенсуса со стороны всех участников процесса. Я не вижу причин, чтобы Россия легко отказалась от минской площадки. А Берлин и Париж, в свою очередь, без особых претензий примут какой-либо из предложенных вариантов, который устроит все заинтересованные стороны», – заключил Бортник.

В понедельник вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по завершении карантина не поедет на переговоры по Донбассу в Минск из-за «вражеской риторики Беларуси» касательно Украины. По словам Резникова, в настоящее время Белоруссия «находится под влиянием» Российской Федерации и в Киеве «нет доверия к этой стране».

В прошлом году глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.

В ЛНР подобные заявления расценили «как еще один шаг правительства Украины к попытке срыва минского переговорного процесса». А в Совете Федерации указали на то, что «Украина торпедирует Минские соглашения».

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