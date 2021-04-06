|
|
Эксперт объяснил отказ Киева продолжать переговоры в Минске
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
«Вопрос о смене места для очных переговоров требует консенсуса со стороны всех участников процесса. Я не вижу причин, чтобы Россия легко отказалась от Минска», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник. Так он прокомментировал заявление вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова об отказе отправлять делегацию на переговоры в Минск.
«Со стороны Киева это не более чем инструмент давления на Белоруссию и Россию, а также попытка отказаться от минского переговорного формата. В какой-то мере это, помимо прочего, и политическая реакция на военное обострение в Донбассе», – считает директор Украинского института политики Руслан Бортник.
При этом собеседник предположил, что в ближайшие полгода ситуация с переговорами не изменится из-за сложной ситуации с коронавирусом. «Все заседания будут проводиться дистанционно. А Минская переговорная площадка остается сегодня таковой только по названию», – полагает Бортник.
Тем не менее в долгосрочной перспективе политолог не исключает возможности переноса места переговоров в Вену, Стамбул или Хельсинки. «Многие страны ранее высказывали готовность и желание предоставить свою площадку для реализации этого переговорного формата. Такой шаг, несомненно, усилит их дипломатические позиции на международной арене», – отметил эксперт.
Однако Украина может отказаться от этой идеи, если не встретит поддержки со стороны западных стран. «Впрочем, вопрос о смене места для очных переговоров требует консенсуса со стороны всех участников процесса. Я не вижу причин, чтобы Россия легко отказалась от минской площадки. А Берлин и Париж, в свою очередь, без особых претензий примут какой-либо из предложенных вариантов, который устроит все заинтересованные стороны», – заключил Бортник.
В понедельник вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по завершении карантина не поедет на переговоры по Донбассу в Минск из-за «вражеской риторики Беларуси» касательно Украины. По словам Резникова, в настоящее время Белоруссия «находится под влиянием» Российской Федерации и в Киеве «нет доверия к этой стране».
В прошлом году глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.
В ЛНР подобные заявления расценили «как еще один шаг правительства Украины к попытке срыва минского переговорного процесса». А в Совете Федерации указали на то, что «Украина торпедирует Минские соглашения».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине рассказали о «непоправимом провале» Зеленского
|
|
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Катар на фоне заявлений Киева о «российской угрозе» является «ошеломляющим и непоправимым провалом», считает журналист украинского телеканала «Еспресо» Виталий Портников.
В минувшую пятницу президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Зеленским заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев. Главы государств также обсудили якобы имеющее место наращивание Россией военного присутствия у границ с Украиной.
Портников отмечает, что Зеленский спокойно покинул страну на фоне заявлений официального Киева о якобы «российской угрозе». Такое поведение президента, по мнению журналиста, вызывает сомнения в том, что такая угроза вообще существует.
«Обычно в ситуации опасности, которая грозит их государствам и чревата войной и жертвами, главы государств прерывают официальные визиты или отпуска и возвращаются домой. Прерывают, а не начинают! О чем свидетельствует такое поведение Зеленского с точки зрения западной дипломатии и общественного мнения? О том, что никакой настоящей угрозы нет. Что все это была украинская выдумка, а российские чиновники, утверждавшие, что маневры их вооруженных сил никому не угрожают, говорили правду», – цитирует Портникова «Еспресо».
«Это и есть ошеломляющий и непоправимый провал украинской политики и дипломатии после очевидных успехов последних недель», – пояснил журналист.
По мнению Плотникова, на самом деле президент Украины поехал в Катар, «просто потому, что ему так захотелось». «Потому, что ни сам Зеленский, ни его помощники, ни его сторонники не чувствуют никакой ответственности за нашу страну. Катар так Катар, почему бы и нет?» – заключил он.
Напомним, в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной.
Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, с чем связано наращивание военного присутствия на границах с Украиной и переброска военных в Крым, заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Он добавил, что Россия принимает меры для обеспечения безопасности своих рубежей, по периметру которых отмечается активность НАТО.
В ДНР заявили о прибытии делегации военного атташе США на позиции ВСУ в Донбассе
|
|
В ДНР сообщили о прибытии делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине, а также не исключили, что в ближайшие дни украинские силовики могут устроить огневые провокации в Донбассе для демонстрации своим «западным кураторам» обострения ситуации на линии соприкосновения.
«Нашей разведкой получены данные о запланированном с 6 по 8 апреля прибытии в зону операции объединенных сил делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине с целью ознакомления с обстановкой», – сказал замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает РИА «Новости».
По его информации, «западные кураторы Украины» планируют посетить районы подконтрольных Киеву Лоскутовки, Артемовска и Авдеевки. Одновременно с посещением делегации в указанных районах «запланирована работа семи журналистских групп телеканалов и информационных агентств».
«Мы не исключаем, что с целью демонстрации западным партнерам обострения на линии соприкосновения, а также традиционного обвинения нас в обстрелах подконтрольной Украине территории украинские вооруженные формирования будут вести провокационный огонь, а также фиксировать постановочные обстрелы своих позиций», – добавил Басурин.
Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».
Накануне мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. В тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
В субботу в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. Днем ранее ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в обстрелах. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия.
Также в пятницу Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинцы пожелали переехавшей в Россию актрисе Василенко никогда не возвращаться
|
|
Украинские пользователи соцсетей устроили травлю в отношении переехавший из Днепра в Москву украинской актрисы и блогерши Лизы Василенко, пожелав девушке никогда не возвращаться на родину.
Буквально на второй день после выхода интервью Василенко на родине ее внесли в базу «Миротворца», а также назвали провокатором и предателем национальных интересов. Особенно оскорбили чувства украинцев слова Лизы о том, что «Киев и Москва – это как земля и небо», что «в России намного больше возможностей для молодежи», а также что «всяко лучше сдохнуть в России, чем на Украине».
Кроме того, украинские пользователи Сети устроили настоящую травлю по поводу высказываний блогерши.
«Эта подруга договорилась до того, что ее внесли в список «Миротворца». Пусть теперь там и сидит. Она не думала своей головой, когда такое ляпала про страну, в которой седьмой год идет война с Россией, гибнут люди. Она тупая, могла бы просто не говорить на эту тему, но, как видим, бумеранг летел недолго», – написала Дарина Иваненко, сообщает ФАН.
«Эта девочка просто не понимает, что Россия – это не только Москва. Если ей не нравится Украина, то пускай сдает украинский паспорт и получает российское гражданство!» – написала Валентина.
«Если бы не украинский сериал и не наша база фанов, которые поддерживали ее в самом начале, никто бы и не знал про существование Василенко. Не обязательно хаять страну, которая тебя прославила. Надеюсь, после этого интервью украинской базы фанов у Василенко не станет», – написала Анастасия Борисенко.
«Желаю, чтобы твои желания исполнились. А вообще, очень хорошо, что подобные деграданты покидают нашу страну. Уезжай насовсем сама и забирай с собой своих друзей!» – написал bro big.
«Спасибо, что уехала от нас к москалям! Главное – никогда не возвращайся! Счастья тебе! Слава Украине – героям слава!» – добавила Орися Рущак.
«Неблагодарная девица! Надеюсь, от нее уйдут все подписчики, которые считают себя украинцами. Нельзя открещиваться от своей родины», – отметил piter grait.
Сама Василенко считает, что подписчики проявляют ненависть к ней исключительно из-за плохого отношения Украины к России, и это, по ее словам, ненормально. Впрочем, несмотря на травлю земляков, девушка о переезде не жалеет.
Российский самолет для полетов по ДОН заметили у границ Украины
Самолет Ту-214ОН, который использовался Россией по Договору об открытом небе (ДОН), заметили у границы Украины, борт сделал несколько кругов к западу от Ростова-на-Дону.
«В нужное время и в нужном месте сегодня появился самолет оптической разведки Ту-214ОН ВКС России», – подписал пост автор Telegram-канала «Милитарист».
На прикрепленном к посту скриншоте отмечен борт RF64519, обозначенный на одном из сервисов по отслеживанию воздушных судов. Согласно скриншоту, борт сделал несколько кругов к западу от Ростова-на-Дону, рядом с украинской границей.
В последний раз борт использовался в начале марта, сообщал дипломатический источник. По этим данным, Ту-214ОН взлетел с аэродрома под Таганрогом и совершил полет, который продолжался более трех часов, «вдоль побережий Краснодарского края и Крыма». Он проверял «маскировку и защищенность расположенных там военных объектов, частей и соединений».
В январе сообщалось, что Ту-214ОН планируется дооснастить для использования в разведывательных целях. Источник сообщал, что на оба Ту-214ОН «потребуется установка самого современного радиоэлектронного и радиотехнического разведывательного оборудования». По его словам, «предварительное решение на этот счет» уже принято.
Ту-214ОН – самолет авиационного наблюдения, разработанный на базе пассажирского Ту-204. Он был создан специально для выполнения полетов в рамках Договора по открытому небу на территории стран-участниц.
Бортовой комплекс предназначен для получения изображений местности, записи полученных материалов, документирования поступающей информации и средств наблюдения, управления средствами наблюдения и формирования навигационных данных для средств наблюдения.
На прошлой неделе Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией, а Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.
Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск
|
|
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе после завершения карантина не поедет на переговоры по Донбассу в Минск из-за «вражеской риторики Белоруссии», заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
«Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни. Все равно придется искать для встреч другую страну и другой город», – сказал министр, передает «Интерфакс» со ссылкой на ICTV.
По словам Резникова, в настоящее время Белоруссия «находится под влиянием» Российской Федерации и в Киеве «нет доверия к этой стране».
В прошлом году глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.
На Украине захотели перезахоронить генерала Ватутина из могилы в центре Киева
Украинский институт национальной памяти заявил о готовности посодействовать в перезахоронении останков советского генерала Николая Ватутина, руководившего операцией по освобождению Киева в ходе Великой Отечественной, заявил глава института Антон Дробович.
«У меня нет такой информации (о том, что родственники согласились на перезахоронение – прим. ВЗГЛЯД). Если это так, то мы готовы содействовать. Семья Ватутина могла бы обратиться о его перезахоронении, в Киеве есть Лукьяновское военное кладбище. Иначе закон о декоммунизации запрещает трогать могилы», – пояснил Дробович в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости».
В случае если останки генерала будут перезахоронены, киевские власти смогут снести памятник Ватутину, расположенный в центре города по закону о декоммунизации.
Ранее в украинской прессе сообщалось, что семья Ватутина якобы согласилась на перезахоронение при условии, что это сделают с военными почестями.
В феврале 2020 года в Киеве осквернили памятник Ватутину. Вандалы облили памятник зеленой краской, полицейские задерживали 20-летнего подозреваемого.
Монумент Ватутину неоднократно страдал от действий вандалов. В 2017 году украинские националисты в Киеве повесили на него табличку «Палач, уничтоженный украинскими националистами».
Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину.
Россия и США обсудили ситуацию на юго-востоке Украины
Представители Москвы и Вашингтона обсудили ситуацию на юго-востоке Украины, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«У нас прошли контакты с администрацией США по ситуации в Донбассе. Мы исчерпывающим образом изложили американской стороне то, что происходит», – сказал он ТАСС.
Дипломат также заявил, что Москва предупредила Вашингтон о последствиях провокационного поведения Киева на востоке Украины. «Наблюдается все более провокационная и вызывающая линия (на востоке Украины) со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США. В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики», – сказал он.
Ранее представитель Госдепартамента заявил, что США открыты к общению с Россией по ситуации вокруг Украины.
Тем временем в ДНР сообщили о прибытии делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине, а также не исключили, что в ближайшие дни украинские силовики могут устроить огневые провокации в Донбассе для демонстрации своим «западным кураторам» обострения ситуации на линии соприкосновения.
Кроме того, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово». Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
НАТО обвинило Россию в нарушении соглашения о перемирии в Донбассе
«Военная активность» России у украинской границы подрывает все усилия по деэскалации на в Донбассе, заявил пресс-секретарь Североатлантического альянса.
Члены альянса 1 апреля обсудили обстановку на Черном море. Страны, входящие в НАТО, выразили озабоченность «крупномасштабной военной деятельностью России на Украине и вокруг нее», добавил представитель альянса.
По его словам, «дестабилизирующие действия» со стороны России подрывают все усилия по деэскалации напряженности на востоке Украины. Североатлантический альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, подчеркнул его представитель.
«Союзники также обеспокоены тем, что Россия нарушила соглашение о прекращении огня от июля 2020 года, что привело к гибели четырех украинских солдат на прошлой неделе», – заявили в НАТО, передает Deutsche Welle.
Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. 4 апреля мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. В тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».
В ЛНР отреагировали на отказ Киева вести переговоры в Минске
|
|
«Это заявление можно расценивать как еще один шаг правительства Украины к попытке срыва минского переговорного процесса», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Так он отреагировал на заявление вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова об отказе отправлять делегацию на переговоры в Минск.
«После заявления Леонида Кравчука о том, что Белоруссия – «холуй России», странно ожидать от Киева чего-то другого. При этом заявление Резникова о недоверии по отношению к Белоруссии абсолютно манипулятивное. Со стороны Минска не было ничего такого, что могло бы спровоцировать Киев на подобный шаг», – считает советник главы ЛНР, представитель республики на минских переговорах Родион Мирошник.
«Потому заявление Резникова можно расценивать как еще один шаг к попытке срыва минского переговорного процесса», – уверен Мирошник. Он также обратил внимание на тот факт, что провокационные заявления были сделаны не руководителем украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Леонидом Кравчуком, а первым заместителем делегации – Резниковым. «Хотя у него нет никаких оснований говорить о том, что они куда-то поедут, а куда-то не поедут. Украина в очередной раз демонстрирует, что она всеми силами стремится подорвать минский переговорный процесс», – считает собеседник.
Что касается возможной реакции со стороны Москвы, то Россия, как гарант Минских соглашений, может расценить желание Киева изменить место проведения переговоров как срыв процесса урегулирования конфликта, считает Мирошник. «При этом Берлин и Париж могут и вовсе не заметить это заявление. Они ведь не замечают стягивание военной техники Украины в Донбассе, но их почему-то беспокоит передвижение военной техники внутри России», – добавил собеседник.
«В то же время позиция Луганска сохраняется неизменной: мы считаем, что Минские соглашения должны быть выполнены. И консультации нужно проводить там, где ранее были достигнуты договоренности. Поэтому если Украина хочет сменить место переговоров, то за этим должна последовать соответствующая реакция международных наблюдателей и посредников», – заключил Мирошник.
В понедельник вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по завершении карантина не поедет на переговоры по Донбассу в Минск из-за «вражеской риторики Беларуси» касательно Украины.
По словам Резникова, в настоящее время Белоруссия «находится под влиянием» Российской Федерации и в Киеве «нет доверия к этой стране».
В прошлом году глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Запорожская область Украины лишила русский статуса регионального языка
|
|
Запорожский окружной административный суд признал недействительным решение о признании русского языка региональным на территории области, сообщил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь.
Креминь написал в Facebook, что «наконец отменено решение о признании русского языка региональным на территории Запорожской области».
«Запорожский окружной административный суд принял решение о признании противоправным и недействительным решение облсовета от 16.08.2012 «О мерах, направленных на использование региональных языков или языков меньшинств, предусмотренных законом Украины «Об основах государственной языковой политики», на территории Запорожской области», – добавил он.
Решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционных жалоб всеми участниками дела.
Напомним, в 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке, который закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.
По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что считает: Россия не имеет монополии на русский язык, Киеву нужно заявить, что есть украинский русский.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление Мендель, назвал это реверансом в сторону Москвы.
«Надеюсь, в Киеве поняли, что невозможно искоренить речь, которую пол-Украины считает родной», – подчеркнул он.
Ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая заявила, что инициативу украинских политиков «восстановить русский язык в правах» можно только приветствовать.
США заявили о готовности общаться с Россией по Украине
США открыты к общению с Россией по ситуации вокруг Украины, заявил представитель госдепартамента.
«Мы открыты к общению с Москвой», – цитирует РИА «Новости» представитель госдепа, добавив, что США призывают Россию «воздерживаться от действий по эскалации».
Также он отметил, что США обеспокоены недавней «эскалацией российской агрессии на востоке Украины, включая заслуживающие доверия относительно передвижения российских войск на границах Украины и в оккупированном Крыму».
Ранее в ДНР сообщили о прибытии делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине, а также не исключили, что в ближайшие дни украинские силовики могут устроить огневые провокации в Донбассе для демонстрации своим «западным кураторам» обострения ситуации на линии соприкосновения.
Накануне глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово». Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Сенатор: Украина торпедирует Минские соглашения
|
|
«Франция и Германия, как гаранты Минских соглашений со стороны Запада, должны обратить внимание на то, что творит Киев», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Так он отреагировал на заявление вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова об отказе отправлять делегацию на переговоры в Минск.
«Украина, не стесняясь, торпедирует Минские соглашения, выдвигая необоснованные условия и по любому поводу срывая переговоры. Пусть Франция и Германия, как гаранты Минских соглашений со стороны Запада, обратят внимание на то, что творит Киев», – сказал первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
По его словам, вместо того, чтобы прекратить военные действия, Украина подталкивает конфликт к горячей фазе противостояния. «В этой ситуации ДНР и ЛНР должны быть готовы отразить любую агрессию со стороны вооруженных сил Украины. Но, надеюсь, на этот авантюрный шаг они не пойдут», – отметил сенатор.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин также считает, что Украина таким образом собирается перейти от переговоров «к другим действиям», «шантажируя возможностью возобновления конфликта».
«И что вообще означает отказ от поездки в Минск под предлогом «не нравится риторика»? – удивляется депутат. – Мало ли, что кому не нравится. Нам тоже многое не нравится в позиции западных стран или в позиции Украины. Но мы не отказываемся от поездок и контактов».
«И если Украина сегодня рвет связи не только с Россией, но и с Белоруссией, то это ее решение, которое не должно влиять на продолжение переговоров в рамках согласованного формата и места их проведения. Этот шаг конкретно указывает на заинтересованность Украины в прерывании всяческих переговоров», – заключил собеседник.
В понедельник вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по завершении карантина не поедет на переговоры по Донбассу в Минск из-за «вражеской риторики Беларуси» касательно Украины. По словам Резникова, в настоящее время Белоруссия «находится под влиянием» Российской Федерации и в Киеве «нет доверия к этой стране».
В прошлом году глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.
В ЛНР подобные заявления расценили «как еще один шаг правительства Украины к попытке срыва минского переговорного процесса».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава Института Пушкина оценила заявление Киева об «украинском русском» языке
|
|
Инициативу украинских политиков «восстановить русский язык в правах» можно только приветствовать, заявила ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая, отметив, что «этот ход неизбежен».
«Если украинские коллеги хотят называть русский язык «украинским русским», что ж… Видимо, уместно вспомнить русскую пословицу: хоть горшком назови, только в печь не ставь. Если это именование будет способствовать соблюдению прав миллионов людей на территории Украины говорить на русском языке, то принципы построения современного общества, декларируемые ООН, восторжествуют», – сказала она, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.
По ее словам, русский язык всегда служил и продолжает служить средством межнационального общения, языком образования и науки, а попытка обойтись без него никогда не находила поддержки у населения Украины. Люди, как отметила ректор, просто продолжают общаться, читать, писать на том языке, который для них более удобен.
По мнению Русецкой, как все большие языки, русский бытует на огромной территории и неизбежно трансформируется, приобретает региональные особенности в произношении, лексике. В Германии есть турецкий диалект немецкого языка, французские колонии по всему миру имеют местные диалекты, английский американский и английский британский, разделённые океанами, различаются произношением и словами, но остаются одним языком, и его носители понимают друг друга. Строй, система языка остаётся прежней.
«Что касается аргумента украинских политиков о том, что на русском писали великие украинские писатели, и от этого он становится «украинским русским» ... Русский писатель Набоков писал по-английски, а Тургенев – по-французски. От этого английский не стал «русским английским», а французский – «русским французским». И Гоголь, и Шевченко одинаково дороги и русской, и украинской культуре», – отметила ректор Института Пушкина.
Русецкая также выразила радость по поводу того, что русский язык используется сейчас и впредь будет использоваться, а значит, и развиваться на такой огромной территории с большим населением, и выразила надежду на то, что сможет встретиться с украинскими коллегами на научных конференциях и обсудить актуальные проблемы языкознания.
Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сказала, что считает, что Россия не имеет монополии на русский язык, Киеву нужно заявить, что есть украинский русский.
В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление Мендель, назвал это реверансом в сторону Москвы. «Надеюсь, в Киеве поняли, что невозможно искоренить речь, которую пол-Украины считает родной», – подчеркнул он.
Напомним, в 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Госдуме отреагировали на слова секретаря Зеленского об «украинском русском» языке
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель о существовании «украинского русского» языка, назвал это реверансом в сторону Москвы.
«Это реверанс в нашу сторону, пусть развивают русский язык. Надеюсь, в Киеве поняли, что невозможно искоренить речь, которую пол-Украины считает родной. Из-за преследования русского языка страна уже почти 20 лет находится в гражданском конфликте, в Донбассе это проявилось острее и, учитывая сегодняшнюю линию правительства, все только усиливается», – сказал Бальбек, передает РИА «Новости».
Он предположил, что «пресс-секретарь президента решила от себя высказаться, а чтобы завтра не уволили, придумала некий украинский русский». «Впрочем, это дела не меняет – для Зеленского любой русский язык не в почете. Сложно найти логическое объяснение этому набору слов от пресс-секретаря. Видимо, хотела креатива – а не тут-то было», – добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сказала, что считает, что Россия не имеет монополии на русский язык, Киеву нужно заявить, что есть украинский русский.
16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.
Лавров призвал Францию и Германию «привести в чувство» Киев
|
|
Берлину и Парижу следует «безотлагательно привести в чувства» власти Украины в связи с обострением ситуации в Донбассе, призвал министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявив о разочаровании в реакции США и Запада на поведение Киева в Донбассе.
«К сожалению, каждый раз, когда встречается нормандский формат в том или ином качестве, на уровне ли лидеров, представителей, сотрудников министерств иностранных дел, мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувства. А сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно», – сказал Лавров, передает ТАСС.
Он также заявил, что реакция США и Запада на поведение Киева в Донбассе разочаровывает. «Что касается заявлений украинского руководства, на этот счет было много аналитических статей, репортажей. Нас это тревожит, мы об этом говорим и нашим европейским коллегам, надеемся, что соответствующее понимание того, что происходит, имеется и в Вашингтоне. К огромному сожалению, пока действия и реакция наших западных коллег на наращивание военной структуры, на переброску войск к линии соприкосновения в Донбассе разочаровывает», – сказал министр.
По его словам, на Западе «исходят из того, что надо всячески всемерно поддерживать украинскую власть, в том числе в ее абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях», передает РИА «Новости».
В Донбассе в последнее время наблюдается эскалация конфликта. Так, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. 4 апреля мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».