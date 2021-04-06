В ЛНР отреагировали на отказ Киева вести переговоры в Минске

«Это заявление можно расценивать как еще один шаг правительства Украины к попытке срыва минского переговорного процесса», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Так он отреагировал на заявление вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова об отказе отправлять делегацию на переговоры в Минск.

«После заявления Леонида Кравчука о том, что Белоруссия – «холуй России», странно ожидать от Киева чего-то другого. При этом заявление Резникова о недоверии по отношению к Белоруссии абсолютно манипулятивное. Со стороны Минска не было ничего такого, что могло бы спровоцировать Киев на подобный шаг», – считает советник главы ЛНР, представитель республики на минских переговорах Родион Мирошник.

«Потому заявление Резникова можно расценивать как еще один шаг к попытке срыва минского переговорного процесса», – уверен Мирошник. Он также обратил внимание на тот факт, что провокационные заявления были сделаны не руководителем украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Леонидом Кравчуком, а первым заместителем делегации – Резниковым. «Хотя у него нет никаких оснований говорить о том, что они куда-то поедут, а куда-то не поедут. Украина в очередной раз демонстрирует, что она всеми силами стремится подорвать минский переговорный процесс», – считает собеседник.

Что касается возможной реакции со стороны Москвы, то Россия, как гарант Минских соглашений, может расценить желание Киева изменить место проведения переговоров как срыв процесса урегулирования конфликта, считает Мирошник. «При этом Берлин и Париж могут и вовсе не заметить это заявление. Они ведь не замечают стягивание военной техники Украины в Донбассе, но их почему-то беспокоит передвижение военной техники внутри России», – добавил собеседник.

«В то же время позиция Луганска сохраняется неизменной: мы считаем, что Минские соглашения должны быть выполнены. И консультации нужно проводить там, где ранее были достигнуты договоренности. Поэтому если Украина хочет сменить место переговоров, то за этим должна последовать соответствующая реакция международных наблюдателей и посредников», – заключил Мирошник.

В понедельник вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по завершении карантина не поедет на переговоры по Донбассу в Минск из-за «вражеской риторики Беларуси» касательно Украины.

По словам Резникова, в настоящее время Белоруссия «находится под влиянием» Российской Федерации и в Киеве «нет доверия к этой стране».

В прошлом году глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.

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