Сенатор: Украина торпедирует Минские соглашения

«Франция и Германия, как гаранты Минских соглашений со стороны Запада, должны обратить внимание на то, что творит Киев», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Так он отреагировал на заявление вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова об отказе отправлять делегацию на переговоры в Минск.

«Украина, не стесняясь, торпедирует Минские соглашения, выдвигая необоснованные условия и по любому поводу срывая переговоры. Пусть Франция и Германия, как гаранты Минских соглашений со стороны Запада, обратят внимание на то, что творит Киев», – сказал первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

По его словам, вместо того, чтобы прекратить военные действия, Украина подталкивает конфликт к горячей фазе противостояния. «В этой ситуации ДНР и ЛНР должны быть готовы отразить любую агрессию со стороны вооруженных сил Украины. Но, надеюсь, на этот авантюрный шаг они не пойдут», – отметил сенатор.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин также считает, что Украина таким образом собирается перейти от переговоров «к другим действиям», «шантажируя возможностью возобновления конфликта».

«И что вообще означает отказ от поездки в Минск под предлогом «не нравится риторика»? – удивляется депутат. – Мало ли, что кому не нравится. Нам тоже многое не нравится в позиции западных стран или в позиции Украины. Но мы не отказываемся от поездок и контактов».

«И если Украина сегодня рвет связи не только с Россией, но и с Белоруссией, то это ее решение, которое не должно влиять на продолжение переговоров в рамках согласованного формата и места их проведения. Этот шаг конкретно указывает на заинтересованность Украины в прерывании всяческих переговоров», – заключил собеседник.

В понедельник вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по завершении карантина не поедет на переговоры по Донбассу в Минск из-за «вражеской риторики Беларуси» касательно Украины. По словам Резникова, в настоящее время Белоруссия «находится под влиянием» Российской Федерации и в Киеве «нет доверия к этой стране».

В прошлом году глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.

В ЛНР подобные заявления расценили «как еще один шаг правительства Украины к попытке срыва минского переговорного процесса».

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