В Кремле прокомментировали слова Киева о смене площадки для переговоров по Донбассу

В Кремле не знают, насколько заявления из Киева о смене переговорной площадки по Донбассу являются официальными, у Москвы пока нет позиции на этот счет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не знаю, насколько официально объявлялось об этой позиции Украиной, является ли это полным отказом от того, чтобы приезжать в Минск. Но мы знаем, что группа является трехсторонней, поэтому здесь также необходимо будет выработать позицию еще двух сторон. Пока какой-то позиции на этот счет нет», – сказал Песков в ответ на вопрос, готова ли Россия пересмотреть места, где можно вести переговоры с Украиной.

Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников ранее заявил, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно «искать другую страну, другой город».

Песков также переадресовал вопрос об экстренном внеочередном заседании Киева украинской стороне. «Это надо спрашивать у украинской стороны», – сказал Песков, отвечая на вопрос, какие темы могут подниматься на экстренном внеочередном заседании контактной группы, инициированном украинской стороной.

«У нас есть в целом обеспокоенность в связи с ситуацией», – добавил Песков, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-служба киевской делегации сообщила, что Киев инициировал экстренное внеочередное заседание контактной группы по Донбассу из-за ситуации в регионе. По их данным, с последнего заседания, которое прошло на прошлой неделе, в результате обстрела позиций украинских военных был ранен мирный житель в Донецкой области. Кроме того, за это время погибли трое военнослужащих и четверо были ранены.