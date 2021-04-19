К призыву закрыть Европу для россиян нужно отнестись серьезно

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Путин принял приглашение выступить на саммите по климату

19 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:06  |  vz.ru
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Газомоторное топливо теряет популярность у автолюбителей Максим Богодвид/РИА Новости
Российский автомобильный рынок оказался на поворотной точке. Одна из ключевых тенденций последних лет – переход на газомоторное топливо (ГМТ) – исчезает на глазах. Почему владельцы автомобилей больше не считают газомоторное топливо привлекательным и какие группы потребителей этот разворот затронет более всего? Подробности...
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Россия оставит посольство США без электриков и секретарш

Американские дипломаты в России получат те же условия, в которые поставлены российские дипломаты в США Максим Блинов/РИА Новости
К американским дипломатам в Москве будут применены те же меры, которые СССР вводил против США аж в 1972 году, в разгар холодной войны. По сути вводящиеся Россией ограничения абсолютно идентичны тем, что уже введены Америкой против российских дипломатов в США. Однако Вашингтон наверняка воспримет их как новое повышение ставок в дипломатической войне с Москвой. Почему? Подробности...
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Как Россия сохранит присутствие в космосе без МКС

Советский «Салют-1» изначально проектировали и собирали в качестве орбитальной станции военного назначения roscosmos.ru
Ровно полвека тому назад, 19 апреля 1971 года, в СССР была запущена в космос первая в мире пилотируемая станция – «Салют-1». А в воскресенье вице-премьер Юрий Борисов заявил, что уже через три года Россия покинет проект МКС и будет строить новую станцию на орбите только своими силами. Благодаря чему Россия до сих пор сохраняет приоритет в этом виде освоения космоса? Подробности...
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Западные СМИ: Между Москвой и Прагой наступил 1968 год

Чехия должна полностью пересмотреть отношения с Россией, пишет Сeskе noviny EPA/MARTIN DIVISEK/ТАСС
«Ссора между Прагой и Москвой является крупнейшей с конца советского господства в Восточной Европе», – пишут зарубежные издания, анализируя взаимную высылку российских и чешских дипломатов. Западные медиааналитики считают, что Москва, возможно, потеряла одного из ближайших союзников в Европе. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Правосудие англосаксов – это право сильного

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
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Как Петербург стал «столицей расчлененки»

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
Время идет, культурной столице нужен апгрейд бренда. Что-то новое – не только для туристов, но и чтобы присутствовать в повестке неким цельным образом. Прозвучит цинично, но расчлененка вытеснила «культурность» на раз-два. Подробности...
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Почему реактивная авиация не помогла нацистам

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
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Украина шантажирует НАТО атомной бомбой

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    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин принял приглашение выступить на саммите по климату
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    К призыву закрыть Европу для россиян нужно отнестись серьезно

    «Надо просто заморозить все визы, за исключением экстренных случаев. На кону стоит безопасность Европы. Хватит»    19 апреля 2021, 17:00
    Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
    Текст: Станислав Борзяков

    Бывший президент Эстонии предложил опустить «железный занавес» между РФ и ЕС − заморозить все выданные россиянам визы и не выдавать новых. Это не просто пустая угроза − это расширение границ обсуждения того «ответа России», который готовят в Брюсселе по требованию Чехии, заявляющей о причастности «агентов ГРУ» к взрывам складов с боеприпасами. С визами или без, мы на пороге нового кризиса в отношениях с Западом.

    «Необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах. До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом. Надо просто заморозить все визы, за исключением экстренных случаев, связанных с семейными обстоятельствами. На кону стоит безопасность Европы. Хватит».

    В иные времена на это «хватит» можно было бы не обращать никакого внимания. В лучшем случае бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес - некогда высокопоставленный пенсионер. «В лучшем», поскольку Эстония никак не тянет на влиятельную державу, а должность президента там церемониальная. 

    Об этом в Брюсселе прекрасно знают. Знают и то, что в контексте отношений с Москвой эстонцы - особый случай, у них к русским «личное», а бывший президент Ильвес - особый случай даже среди эстонцев.

    Сын эсэсовца, бежавшего в 1944-м году от советской армии. Выпускник Колумбийского и Пенсильванского университетов, принципиально отказывающийся как-либо использовать русский язык. Бывший гражданин США, ставший одним из наиболее воинственных «атлантистов» в Европе.

    Ильвес и раньше позволял себе в отношении России заявления за гранью фола, например, сочувствовал финно-угорским народам РФ, намекая, что для них лучше было бы пойти по эстонскому пути - к независимости от Москвы. Теперь, предлагая лишить российских граждан доступа в Шенгенскую зону, он не преминул сравнить Россию с гитлеровской Германией.

    В общем, «собака лает, ветер носит». Отношения с Москвой в Брюсселе корректируют не по Эстонии, тем более, не по Ильвесу. Но увы: именно сейчас велика вероятность того, что Ильвес будет так или иначе услышан.

    Уже понятно, что дипломатический скандал между Россией и Чехией не ограничится рамками двухстороннего. Превращение Праги в одну из наиболее антироссийских столиц ЕС, ее отказ от «Спутника V» (чехи собирались закупать вакцину в обход общеевропейских институтов), исключение «Росатома» из числа претендентов на строительство пятого блока АЭС «Дукованы» - все это представляется теперь неизбежным, но не исчерпывающим. Вопрос «жесткого ответа на российскую агрессию» уже на этой неделе будет вынесен чехами на уровень ЕС и НАТО. И обсуждаться там будут самые радикальные сценарии такого ответа, вплоть до тех, которые еще вчера казались невозможными. Вплоть до ильвесовских.

    Напомним, как представляют дело чехи. В 2014 году произошел так называемый «инцидент во Врбетице» - мощный взрыв на складе с 50 тоннам боеприпасов, унесший жизни двух человек. Два месяца спустя в километре это эпицентра взорвался еще один склад, уже с 100 тоннами боеприпасов, но обошлось без жертв. Об этом «инциденте» все давно забыли, но теперь Прага утверждает, что за взрывами могут стоять российские спецслужбы - якобы за день до первого взрыва склад посетили те самые «Петров и Боширов», которых Лондон обвинил в попытке отравить «Новичком» перебежчика Скрипаля по заданию ГУ Генштаба России (оно же - ГРУ).

    Можно относиться к этому как очередной антироссийской провокации западной пропаганды, но придется признать, что ее сценарий сработан на высоком голливудском уровне - с яркими мотивами, характерными злодеями и сюжетными ответвлениями. Взорвавшийся склад связывают с болгарским бизнесменом Емельяном Гебревым, который в 2008 году поставлял оружие в Грузию, а в 2014 году якобы хотел сбыть его Украине. Правда, сам Гебрев это отрицает, точнее, заявляет, что оружие Киеву его кампания не поставляла, но это не равно «не собиралась поставлять».

    Как бы там ни было, спустя полгода после первого взрыва Гебрев пережил попытку покушения. По версии болгарского следствия, некое отравляющее вещество было нанесено на дверные ручки его автомобиля. По заявлению финского института VERIFIN, этим веществом был тот самый «Новичок», которым якобы травили и Скрипаля, однако образцы, на основании которых были сделан такой вывод, таинственным образом «исчезли» из лаборатории.

    Следует подчеркнуть, что в Болгарии обсуждали самые разные версии покушения на Гебрева, включая мафиозную борьбу за передел рынка, а «инцидент во Врбетице» все эти семь лет подавался чешкой стороной как следствие халатности. Теперь чехи утверждают, что у них есть образцы пропусков на склад, выписанных «Петрову и Боширову» на вымышленные имена, и даже видеозаписи их там присутствия.

    Все это богатство обещают теперь рассекретить. Но обращает на себя внимание, что столь явные «улики» всплыли (вариант - были сфальсифицированы) только сейчас, переворачивая представление о случившемся как о несчастном случае. И всплыли, надо сказать, очень вовремя - на фоне резкого охлаждения отношений между Москвой и Брюсселем (хотя, казалось бы, охлаждать их уже некуда), на фоне обострения в Донбассе, на фоне «вакцинной войны» между РФ и ЕС и очередного раунда «войны санкций» между РФ и США.

    Во второй «войне», «санкционной», европейцы не планировали принимать участия (поляки не в счет) и прямо об этом заявили. Но «инцидент во Врбетице» как будто стал последним кусочком мозаики, живописующем «агрессию российских спецслужб против Евросоюза». И контекст такой, что реакция Брюсселя обязательно воспоследует - мы на пороге серьезного политического противостояния, несущего издержки для всех.

    Даже если исходить из того, что «Петров и Боширов» «агенты ГРУ» и действительно посещали склад во Врбетице (а в Брюсселе будут исходить именно из этого; не важно, правда это или нет), это еще не означает их причастность ко взрыву, прогремевшему сутки спустя: бомба не флакончик, в кармане не принесешь. Но с учетом, что Москва и ее «европейские партнеры» хронически не доверяют друг другу, доказать эту взаимосвязь чехам даже не придется - им запросто поверят на слово, сразу перейдя к обсуждению того самого «жесткого ответа». Такие времена.

    Можно сколько угодно обсмеивать остроумие сценаристов сериала «Петров и Боширов против НАТО», но в Брюсселе (и как столице ЕС, и как столице НАТО) вопрос будет поставлен как «террористическая деятельность российских спецслужб на территории альянса, приведшая к человеческим жертвам».

    Насколько «жестким» станет ответ, как он отразится на проекте «Северного потока - 2», к чему приведет и без того сложные взаимоотношения с Европой, гадать бессмысленно, скоро узнаем. В любом случае, он неизбежен. Вымышленное оно или нет,

    мы имеем дело с, пожалуй, самым громким обвинением в адрес наших спецслужб, по меркам которого «кибератаки», «вмешательство в выборы» и «попытка устранить перебежчиков» - тучки на небе.

    Предложение Ильвиса лишить россиян шенгенских виз - это серьезное повышение ставок или, другими словами, значительное расширение границ дискуссии о том, как реагировать на «российскую агрессию». На заседании ЕС, экстренно созываемом Чехии, оно тоже наверняка прозвучит - и будет с гарантией отвергнуто как слишком радикальное и способствующее расколу Евросоюза (греки, например, выступают с предложениями вообще отказаться от виз для россиян - это их объективный экономический интерес, который никуда не делся и никуда не денется).

    Тем не менее, ситуация дошла до того, что часть европейских элит открыто декларирует готовность отгородиться от России новым «железным занавесом». Да, это наиболее русофобская и проамериканская часть элит, с ней многие не согласятся даже в самой Эстонии, основательно «подсевшей на игру» туризма из России. Но прежде само обсуждение подобных инициатив трудно было представить, а теперь их сделают частью повестки.

    Определенные выводы из всего этого должны сделать не только в МИД РФ, но и в среде российской прозападной интеллигенции. К руководству постсоветских этнократий, будь то Эстония или Грузия, там принято относиться с симпатией - собственной стране назло. Теперь, когда этнократы в бабочках предлагают лишить эту самую интеллигенцию уикендов в Италию и отпусков в Испании (на любви к которым, надо сказать, вся «прозападность» зачастую и держится), хочется рассчитывать на некое «просветление в головах».

    В почтении Западу как таковому интеллигенция, разумеется, не откажет. Тем не менее, на свободу ее передвижения сейчас посягает не «авторитарный Кремль», а «демократические европейцы», которых она столь жарко поддерживала. Если уж это не проймет, не проймет ничто в мире.

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