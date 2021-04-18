В Эстонии предложили запретить въезд россиянам в ЕС

ФСБ раскрыла подробности готовившегося покушения на Лукашенко

Подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество лидера республики Александра Лукашенко, заговорщики получили данные на высших должностных лиц страны от хакеров, следует из оперативной съемки ФСБ.

В субботу ФСБ задержала имеющего двойное гражданство США и Белоруссии Юрия Зянковича и гражданина Белоруссии Александра Федуты, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии.

В эфире канала «Россия 1» показаны кадры оперативной видеосъемки ФСБ. На них демонстрируется задержание Зенковича и Федуты. Как рассказывается в сюжете, генералов из числа подозреваемых позвали в ресторан на Садовом кольце и разместили в вип-комнате. Федута с Зенковичем сразу заявили, что их цель – убийство Лукашенко, говорится в сюжете. «Задача номер 1 – устранить самого главного. Задача номер 2 – блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача номер 3 – занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска», – сказал Зенкович, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на встречу в ресторан Федута и Зенкович привезли даже поименный список лиц, занимающих высшие должности в органах власти Белоруссии, которых планировалось убить или отправить в концлагерь.

«Как минимум 30 человек еще... должны быть интернированы буквально в первый час. И это означает, что часть из них просто эмвэдэшники, ГБ (государственная безопасность – прим. ВЗГЛЯД), часть штатские. Исполняющий обязанности премьера автоматически становится исполняющим обязанности президента, поэтому он должен быть интернирован», – говорил Федута. «Палата представителей», – добавлял Зенкович.

В сюжете отмечается, что нужную информацию о чиновниках уже раздобыли хакеры. «Все личные данные на них... Наши ребята взломали сервера МВД, КГБ, Следственного комитета. Выкачали все базы данных. Все личные данные мы предоставим», – заявил Зенкович.

По данным следствия, к подготовке переворота подозреваемые планировали привлечь националистов из Киева, отмечается в сюжете. «Григор, вопрос звучит так – давай, Григор, разом замочим Луку, а после кто будет править в Беларуси, мы решим после», – эта фраза из беседы подозреваемых звучит в сюжете.

На встрече в Москве подчеркивалось, что основной целью в начале переворота должно было стать устранение Лукашенко. Подозреваемые заявили, что им нужно как минимум пять лет для трансформации общества и государства, после военного мятежа и убийств Белоруссия должна стать инкубатором для «выращивания демократии» по опыту Польши, отмечается в сюжете. «Потому что, если сейчас провести выборы, то у нас вместо Лукашенко выберут Лукашенко. И будет то же самое еще на 25 лет», – говорил Зенкович на встрече.

В свою очередь Федута добавил, что «будет создан государственный совет, туда войдут лидеры всех зарегистрированных партий. Это задача министерства юстиции». «Я считаю, что выращивание демократии должно идти, это пример Польши показывал, с местного самоуправления», – вновь говорил Зенкович.

Зенкович и Федута на встрече рассказали, чем они займутся после переворота. «Я буду отвечать за правовую реформу. Соответственно, курирование министерства юстиции, судов, разработку новой конституции и парламент», – приводятся в сюжете слова Зенковича.

«Политическая реформа, идеологические ведомства, пресса, министерство культуры, министерство образования, партийная система и ЦИК, получается, мы курируем», – добавил Федута.

В конце встречи Зенкович и Федута предложили генералам совершить классический «гоп-стоп», то есть разграбить и присвоить имущество Лукашенко, рассказывает корреспондент за кадром.

Напомним, ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. В свою очередь сам Лукашенко также рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Лидер Белоруссии также обвинил руководство США в причастности к попытке покушения. Кроме того, Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко о реакции американского лидера.