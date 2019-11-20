МИД ответил на требование Эстонии вернуть «аннексированные территории»

Вопрос о требовании Эстонии вернуть «аннексированные территории» на основании Тартуского мирного договора 1920 года закрыт «раз и навсегда», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы уже неоднократно отмечали, что эта тема закрыта раз и навсегда, обсуждать ее не намерены. Тартуский договор принадлежит истории», – приводятся слова Захаровой в сообщении на сайте ведомства.

Она также отметила, что такая позиция Эстонии не способствует формированию позитивных отношений между государствами.

«Сожалеем, что эстонское руководство вместо того, чтобы думать о нормализации отношений с Россией, продолжает делать все более провокационные и абсурдные заявления. Подобная риторика отнюдь не способствует ни формированию позитивной повестки наших отношений, ни продвижению процесса ратификации двусторонних договоров о границе», – добавила Захарова.

Ранее Cпикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия «должна вернуть» прибалтийской республике якобы аннексированные территории. В Кремле это заявление назвали неприемлемым.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на какие русские земли и на каком основании претендуют в Таллине.