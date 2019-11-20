В Таллине обвинили Россию в аннексии «около пяти процентов территории Эстонии»

Cпикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия «должна вернуть» прибалтийской республике якобы аннексированные территории.

По словам спикера эстонского парламента, Россия якобы «аннексировала около пяти процентов территории Эстонии», передает РИА «Новости».

«У Эстонии нет территориальных претензий к России. Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись», – заявил Пыллуаас.

Так Пыллуаас прокомментировал слова директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева о недействительности Тартуского мирного договора.

Cпикер парламента Эстонии подчеркнул, что для продвижения в ратификации российско-эстонского пограничного договора Таллин настаивает на признании со стороны Москвы границ прибалтийской республики в рамках недействующего соглашения.

Напомним, в марте Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), представители которой пробились в состав нового правительства республики, потребовала оспорить территориальную принадлежность Ивангорода и части Псковской области России.

После этого министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме заявил, что Россия якобы «частично удерживает территорию республики».

В МИД России территориальные претензии Эстонии назвали неприемлемыми.

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