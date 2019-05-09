Эстония предъявила территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме заявил, что Россия якобы «частично удерживает территорию республики».

Хельме заявил на правительственной пресс-конференции, что «до сих пор в руках России находится и 5,2% территории Эстонии», и Россия «не хочет (...) ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», передает РИА «Новости».

Он отметил, что Эстония готова ждать решения данного вопроса в рамках международного права.

«Воевать с Россией мы не собираемся», – подчеркнул министр.

Партия EKRE, входящая в правящую коалицию, выступает против ратификации пограничного договора с Россией, считая, что этот документ отдает Москве территории за Нарвой и часть Печор, что противоречит конституции республики.

Согласно подписанному в 1920 году Тартускому мирному договору между Эстонией и Советской Россией, Эстонии отошла часть исконно российских земель – Ивангород с прилегающим районом и большая часть Печорского края.

В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР; в данный момент это Ивангород Ленинградской области и Печорский район Псковской области.

Москва рассматривает Тартуский договор как исторический документ, не имеющий юридической силы.