МИД России ответил на территориальные претензии Эстонии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неприемлимыми заявления Эстонии о том, что Москва якобы должна вернуть Таллину часть территории.

«Очевидно, что далеко не все в Эстонии заинтересованы в выстраивании нормального добрососедского диалога с нашей страной. Наоборот, налицо стремление подпортить любой позитив, намечающийся в двусторонних отношениях», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Представитель МИДа заметила, что в Эстонии, возможно, до сих пор «царит неразбериха в связи с началом работы нового правительства, не улеглись предвыборные страсти, рассчитанные исключительно на внутреннее потребление». По словам Захаровой, Россия готова подождать, пока Таллин сделает более трезвые заявления. Она отметила, что Тартуский договор, на который ссылался в своем заявлении лидер националистической Консервативной народной партии Эстонии Март Хельме, не действует уже с 6 августа 1940 года с момента вхождения Эстонии в СССР.

«Для нас эта тема навсегда закрыта. Применительно к теме договоров о границе между Россией и Эстонией хотели бы подчеркнуть, что в их вступлении в силу заинтересованы оба государства», – сказала Захарова.

Ранее Хельме заявил, что Россия якобы «частично удерживает территорию республики».

Согласно подписанному в 1920 году Тартускому мирному договору между Эстонией и Советской Россией, Эстонии отошла часть исконно российских земель – Ивангород с прилегающим районом и большая часть Печорского края.

В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР; в данный момент это Ивангород Ленинградской области и Печорский район Псковской области.