Эстонские националисты требуют у России «вернуть» Ивангород

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), представители которой пробились в состав нового правительства страны, выдвинули законопроект, содержащий требование оспорить территориальную принадлежность Ивангорода и части Псковской области.

Националисты выдвинули законопроект, который предусматривает как минимум востребование компенсации с России за «неправомерно», «силой отнятые земли». Речь идет о территориях за рекой Наровой, в том числе об Ивангороде и части нынешней Псковской области. Эти территории принадлежали Эстонской Республике по условиям Тартуского мирного договора от 1920 года, сообщает «Sputnik Эстония».

Зампред фракции EKRE в парламенте Хенн Пыллуаас заявил, что заключенный в 2014 году российско-эстонский договор о границе закрепляет «оккупированную эстонскую территорию» за Россией.

«Мы 50 лет ждали восстановления своей независимости и можем ждать еще и еще. Вдруг мы когда-то получим эти территории обратно. Для того чтобы изменить границу, нужно провести всенародное голосование-референдум для изменения Конституции», – заявил он.

Эстонско-российский договор о государственной границе изначально был подписан в 2005 году. При ратификации Таллин в одностороннем порядке включил в закон преамбулу со ссылками на утративший силу Тартуский мирный договор 1920 года между Эстонией и РСФСР. По нему к Эстонии отходил Ивангород с прилегающим районом и часть Печорского края. Эти территории вернулись в состав РСФСР в 1944 году.

В 2014 году были подписаны договоры о государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах, документ несколько раз проходил первое чтение из-за смены парламента в стране.

В январе парламент Эстонии не стал поддерживать предложение Консервативной народной партии о прекращении процесса ратификации пограничного договора с Россией.