В Эстонии отказались прервать ратификацию пограничного договора с Россией

Парламент Эстонии не стал поддерживать предложение Консервативной народной партии (EKRE) о прекращении процесса ратификации пограничного договора с Россией.

«За предложение EKRE проголосовали 14 депутатов, 51 народный избранник проголосовал против законопроекта. Тем самым законопроект не нашел поддержки и парламент прекратил делопроизводство по этому документу», – цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы парламента Эстонии.

Ранее партия EKRE призвала прервать ратификацию договора, заявив, что документ отдает России территории за Нарвой и часть Печор, не предусматривая никакой компенсации для Эстонии.



В январе 2017 года МИД Эстонии заявлял, что ждет от российской Госдумы реальных шагов по ратификации договоров о границе.

В феврале 2014 года министры иностранных дел России и Эстонии Сергей Лавров и Урмас Паэт подписали в Москве договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах.

Проект документ прошел первое чтение в парламенте Эстонии, но после этого в республике сменился состав парламента и ратификационный процесс пришлось начать заново.