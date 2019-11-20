В Кремле ответили на требование Эстонии вернуть «аннексированные территории»

Заявления спикера эстонского парламента о том, что Россия «должна вернуть» прибалтийской республике «аннексированные территории» неприемлемы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы полагаем неприемлемым и не можем с ним согласиться», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают заявления спикера парламента Эстонии, передает РИА «Новости».

Ранее спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия якобы «аннексировала около пяти процентов территории Эстонии» и «должна их вернуть».

Свое заявление Пыллуаас сделал в ответ на слова директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева о недействительности Тартуского мирного договора, заключенного Эстонией и Советской Россией в 1920 году. По этому договору, в границах Эстонии оказались населенные преимущественно русскими города Печоры, Новый Изборск (ныне – в Печорском районе Псковской области) и Ивангород, ныне – в Ленинградской области. В 1944-1945 годах Ивангород и Печорский район были переданы из состава Эстонской ССР в РСФСР.

С точки зрения России, Тартуский мирный договор (а значит, и его положения о границах) прекратил свое действие в 1940 году, со вступлением Эстонии в состав СССР. Однако эстонские политики периодически заявляют о том, что договор де-юре продолжает действовать.

В марте этого года националистическая партия EKRE, представители которой пробились в состав нового правительства республики, потребовала оспорить территориальную принадлежность Ивангорода и части Псковской области. Лидер EKRE, глава МИД Эстонии Март Хельме тогда заявил, что Россия якобы «частично удерживает территорию республики». В МИД России территориальные претензии назвали неприемлемыми.