Глава Ленобласти ответил на территориальные претензии Эстонии

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, отвечая на высказывания спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о границе с Россией, предложил Таллину не включать «избирательную память».

В сообщении в Telegram-канале «Админка Ленобласти» говорится, что «Дрозденко предложил эстонским партнерам вспомнить и другие исторические эпизоды, кроме Тартуского договора, и не включать «избирательную память».

«Например, многовековую историю нахождения чудской земли в составе Руси и Российской империи или историю советского периода. Не надо забывать, что и Ивангородская крепость была построена Иваном III как форпост Руси против шведов (заметьте, не эстонцев)», – добавил он.

Дрозденко также напомнил, что в 1996 году завершились переговоры с Эстонией о техническом описании российско-эстонской границы.

«Я участвовал в них как представитель Кингисеппского района. И при подписании протокола у эстонской стороны не было ни одного вопроса. Потом, правда, находились эстонские ребята, которые по ночам у деревни Комаровка в Кингисеппском районе переносили пограничные столбы. Но уже на утро получали от нас эти столбы обратно на мосту Дружбы», – сказал губернатор.

Напомним, Пыллуаас в своем новогоднем обращении заявил, что Тартуский мирный договор, в котором «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву действует и поныне.

Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Договоры о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД соседних стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обеих государств

Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий. По нему Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии, также была установлена линия государственной границы между двумя странами.

По договору к Эстонии отошла часть Псковской губернии (так называемый Печорский край, ныне Печорский район Псковской области), территории на правобережье реки Нарова (Нарва) (ныне территории в Ленинградской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

Пыллуаас не в первый раз выступает с подобным заявлением. В марте 2020 года он требовал от России «вернуть» республике якобы аннексированные территории. Кроме того, министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической партии (EKRE) Март Хельме заявлял, что Россия якобы «частично удерживает территорию республики».

В Кремле указывали на неприемлемость подобных заявлений. В МИД России подчеркивали, что «такая позиция (...) не способствует формированию позитивных отношений между государствами».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на какие русские земли претендуют в Таллине.