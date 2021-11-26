Зачем Россия сделала Сербии щедрый подарок

Сербы будут покупать российский газ по 270 долларов, то есть по самой низкой цене в Европе, если не считать белорусов. Таков главный итог встречи Владимира Путина и Александра Вучича. Президент Сербии буквально сиял от счастья – в период энергокризиса он рассчитывал на более скромную скидку. А на что рассчитывает Россия, делая Белграду такой подарок?

«Каждая встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным имеет исключительное значение для нашей страны», – провозгласили аккаунты президента Сербии Александра Вучича в социальных сетях по прибытии политика в Москву. Но эту конкретную встречу он наверняка запомнит особенно хорошо, так как ее итоги произвели в Сербии своего рода фурор.

Обсуждали разное – и пандемию, и кризис в Косово, и большую политику в целом. По всем вопросам у сторон взаимопонимание, прозвучало много слов о сотрудничестве и союзничестве, оформлен очередной контракт на перевооружение сербской армии – Белград купит у нас тактические противотанковые ракетные комплексы «Корнет». Проще говоря, вроде бы все по-прежнему – каждый знает, кто у России на Балканах главный друг, но один вопрос перекрывает все и делает новый президентский разговор таким особенным.

Москва сделала Белграду щедрый подарок – поставки газа в Сербию по цене 270 долларов за тысячу кубометров будут продлены на полгода. Это «невероятная», по оценке Вучича, цена, узнав о которой директор «Сербиягас», по президентскому свидетельству, «прыгал от счастья».

Уточним контекст. Десятилетний контракт на поставки газа в Сербию по такой же цене истекает в конце декабря. В данный момент на газовом рынке кризис – цена за тысячу кубометров пробивает тысячу долларов. Переговоры Белграда с Газпромом стартовали в октябре с 790 долларов. Вучич рассчитывал на цену хотя бы в 500, но признавал, что даже таких денег у Сербии нет, что правда – речь идет о бедной стране, президенту которой в буквальном смысле приходится сшивать бюджет или, как говорится, «покупать продукты по акции».

Поэтому стоимость голубого топлива в новом отопительном сезоне была для Вучича и сербов крайне чувствительной проблемой. В Белграде открыто надеялись на братскую русскую скидку, но столь значительной, в четверть от рыночной цены, не ожидали.

«Спасибо еще раз за ваше внимание и за вашу работу, за вашу помощь в развитии Сербии. Всего доброго желаю вам, вашему народу!» – благодарил растроганный сербский гость. В дальнейших интервью национальным СМИ градус его благодарности только повышался:

«Это спасет нас. У нас будут газ и электричество... Снимаю шляпу перед Путиным. Огромное спасибо!.. Россия и Путин доказали Сербии свою дружбу».

Дружба дружбой, но повисли два вопроса – за что Сербии сделали такой подарок и не слишком ли он дорогой в текущих рыночных условиях.

Сразу спойлер: в рыночных условиях – может быть, а вот в условиях политических точно не слишком дорогой. Наоборот, обстановка на Балканах сейчас такая, что это выглядит для нас отличной сделкой.

Дешевле, чем сербам, мы продаем газ только в Белоруссию – по цене около 140 долларов. Связей и союзнических обязательств с Белоруссией у нас больше, чем с Сербией – и фактических, и закрепленных юридически, но это еще большой вопрос, с каким из этих союзников работать проще, кто из них – в пределах своих возможностей – уступчивее, кто порядочнее себя ведет.

Особой интриги нет: скидку на газ мы делаем Сербии в благодарность за союзничество. За то, что мы с ней, по оценке Вучича, «друзья» и «стратегические партнеры».

Чтобы считать ту или иную европейскую страну таковой, Россия требует немногого. Благоприятствовать экспорту наших товаров – от энергоносителей до вакцин. Не участвовать в русофобской истерике коллективного Запада, будь то риторика публичных лиц или практические попытки вписаться в заведомо антироссийские инициативы вроде «санкционных войн». Не посягать на пересмотр итогов Второй мировой войны, даже если очень хочется. Говорить «спасибо» и «пожалуйста».

Все это Сербия делает (или, по контексту, не делает), претензий к ней с нашей стороны нет и есть понимание: политическая элита этой страны, включая президента Вучича, выдерживает сейчас колоссальное давление со стороны Евросоюза и США. Там требуют не покупать у русских газ, не заключать с Москвой военных контрактов, ввести против РФ и ее чиновников санкции, выслать из Белграда «российских агентов» – и далее по списку.

Курс на уничтожение остатков влияния России на Балканском полуострове был принят странами НАТО еще в 2014 году, и с тех пор атлантисты, нужно признать, преуспели.

Единственные в регионе, кто новых правил игры пока что не принял, это сербы (как сербы, собственно, Сербии, так и сербы Боснии и Герцеговины – наш «форпост» на Балканах). Сербы пока еще держатся – и это в равной степени касается как правящих элит, так и простых граждан.

Брюссель и Вашингтон выделяют огромные средства, чтобы изменить эту ситуацию. Они тратятся на гуманитарные программы, на прозападные НКО, на антироссийскую пропаганду в сербских СМИ. Пока что – не работает, но следует помнить, что вода камень точит, а недавно США направили в регион новую команду из опытных и опасных людей, которые должны форсировать процессы по «выдавливанию» России с Балкан.

В сравнении с теми ресурсами, которые расходуют атлантисты на подрыв российско-сербских связей, разовая скидка на газ не выглядит таким уж щедрым подарком – по подсчетам Вучича, Белграду удалось сэкономить средств на строительство одного стадиона. Однако наш подарок был вручен в максимально подходящий момент – тогда, когда сербы были серьезно обеспокоены судьбой отопительного сезона и чуть ли не половина материалов в их ведущих СМИ так или иначе посвящалась газу.

Сколько бы денег ни тратил на Сербию ЕС, они размазаны по разным углам и непонятным людям. А русский брат пришел на помощь в самый тяжелый час, когда ЕС сам признавал, что ничем помочь не может. Если вчера в сербской политике еще кипели споры, на кого рассчитывать, то сегодня Россия выиграла все сербское общественное мнение всего за один ход.

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Помимо прочего, обещанная Белграду скидка – это поддержка лично Вучича как президента и свидетельство того, что Москву устраивает тот курс, который он проводит, и противодействие попыткам его с этого курса сбить.

В апреле у Вучича президентские выборы, и простыми они не будут – оппозиция разобщена, но все же довольно многочисленна и зла на президента по множеству причин (Вучичу оппонируют самые разные силы – от национал-патриотических до либерально-прозападных). В тот же день, когда Владимир Путин пообещал сербскому коллеге дешевый газ, он публично пожелал ему удачи на выборах – и трудно теперь не связывать одно с другим.

Выборы – это время больших политических искушений. Скидочный период с газом по 270 истечет как раз в конце весны – и нужно будет заключать новый контракт, на сей раз долгосрочный. Вучич это осознает, он сам об этом упомянул, ему в Кремле дали понять, что Сербия может рассчитывать на хорошую цену и в этом случае тоже.

Если, конечно, за это время больших искушений и резкого роста активности американцев на Балканах не произойдет чего-то экстраординарного. Чего-то такого, что могло бы подорвать взаимопонимание между Москвой и Белградом, которое слишком многие пытаются подорвать.