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19 октября, вторник  |  Последнее обновление — 21:52  |  vz.ru
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Чем опасен скандал с краповыми беретами

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Громкий скандал произошел в одном из учебных центров Росгвардии на юге России. Во время сдачи экзамена на краповый берет кандидаты из Чечни проходили часть дистанции на автомобилях приятелей, чем вызвали недовольство других участников соревнований. Почему стала возможна эта ситуация и какие у нее могут быть последствия? Подробности...
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Марки-Зай – мэр своего родного города Ходмезёвашархей и отец семерых детей Szilard Voros/estost.net/Global Look Press
Венгерская оппозиция выбрала единого кандидата в премьеры, который бросит вызов Виктору Орбану – евроскептику, гомофобу и важному партнеру Москвы в Европе. Победителем межпартийных праймериз стал Петер Марки-Зай – новое и неожиданное лицо в венгерской политике. «Это была битва, но мы должны выиграть и войну», – провозгласил он. Что война Марки-Зая с Орбаном означает для России? Подробности...
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    Политику США на Балканах меняют опасные люди

    Посол США в Сербии Кристофер Хилл и спецпредставитель по Балканам Габриэль Эскобар
    		   19 октября 2021, 21:30
    Фото: U.S. Department of State
    Текст: Евгений Крутиков

    В Белград приезжает новый посол США - Кристофер Хилл, карьерный дипломат, прекрасно знакомый с местными реалиями. А пост спецпредставителя президента по Балканам ранее занял Габриэль Эскобар, личность еще более примечательная и опасная. Вашингтон как будто проснулся и резко меняет политику в регионе - она станет более наглой, жесткой и антисербской.

    В каденцию Джо Байдена о существовании Балкан в Вашингтоне как будто позабыли. Президент даже не упомянул этот регион в своём выступлении на Генассамблее ООН.

    Американские дипломаты на местах если не ругали Россию, то в основном «прохлаждались», а в частных беседах признавались, что с албанцами ничего сделать не могут - косовары их буквально посылают, следовательно, надо переждать, вдруг после выборов в Косово появится более интеллигентное правительство. Та же история с государственным кризисом в Боснии и волнениями в Черногории

    Ранее за Балканы в Госдепе отвечал Мэттью Палмер, который ничем вообще не запомнился. При этом он свою деятельность (она же бездеятельность) никак не координировал с личным представителем президента в регионе Ричардом Гренеллом. А вместе они игнорировали существование спецпредставителя ЕС на Балканах Мирослава Лайчака.

    Действия покидающего Сербию посла Энтони Годфри тоже трудно назвать профессиональными. Он регулярно попадался на некорректных высказываниях в адрес страны пребывания, а также сербов и русских. До Белграда он работал в посольстве в Москве, был сильно травмирован этим опытом, и убеждал сербов, что Россия - агрессивное государство, а с русскими нельзя иметь дело.

    При Годфри в помпезном здании посольства на улице князя Александра Караджорджевича продолжилась порочная практика, заведенная при предыдущем после Кайле Скотте. На американские государственные праздники устраивали масштабные вечеринки, а морпехи из охраны скандировали что-нибудь оскорбительное в адрес сербов и лично президента Александра Вучича.

    Сербский президент впоследствии злобно комментировал эти выходки. Спецслужбы не дремлют, и записи американских вечеринок регулярно демонстрировались Вучичу.

    Теперь в политике США на Балканах грядут перемены. Есть все основания полагать, что администрация Байдена неожиданно проснулась и резко активизирует свою политику в этом регионе. По крайней мере, премьер-министр Сербии Ана Брнабич в этом убеждена и буквально-таки искрит оптимизмом.

    На США вся надежда

    Недавно в Нью-Йорке в кулуарах сессии Генассамблеи ООН Брнабич встретилась с замгоссекретаря Викторией Нуланд, которая сообщила ей, что в Вашингтоне наконец-то формируется некая «экспертная группа по Западным Балканам». Брнабич после этого стала вслух рассуждать о том, что США будут и должны играть более важную роль в регионе, чем до этого (читай: при Трампе). А также - начала активно критиковать Евросоюз, который «неспособен» решить косовскую проблему (читай: а у американцев получится).

    В Белграде действительно есть группа политиков, предпочитающая ориентироваться на США, считая курсы на сближение как с Россией, так и с ЕС бесполезными. Они уверены, что Вашингтон обладает какими-то механизмами влияния на Косово. Это вообще распространённая иллюзия, что кто-то может влиять на албанцев

    Сейчас США организовали «мосты Кабул-Приштина и Кабул-Тирана», и массово завозят туда афганских беженцев. В принципе, это подтверждение их влияния. Но одновременная вера в то, что американцы могут заставить косоваров сделать что-то хорошее для сербов, больше основана на печальном опыте Евросоюза и его «миссионеров». Это логика от обратного: если у европейцев ничего не получилось и не получается, то американцы, наверное, смогут.   

    При этом Нуланд в принципе склонна создавать «экспертные группы». Она везде, куда дотягивается, их создаёт, привлекая американское академическое сообщество с его весьма специфическим мышлением. Это у неё стиль работы такой. И пока что мало надежды на то, что эти экспертные группы дадут какой-то результат.

    В американском истеблишменте гуманитарные знания о внешнем мире считаются высшим уровнем образования, и специалисты (какие бы они ни были) по внешней политике или загранице (регионам и отдельным странам) - это элита высокого полёта. Отсюда столь преувеличенное отношения к разного рода академическим экспертам и их мнению. Нуланд - чиновник старой закалки, кроме того, она сама близка к нескольким университетам и исследовательским институтам, потому без «экспертного мнения» ей никуда. Да и с точки зрения бюрократии «создать комиссию» - классический ход. «А там посмотрим».

    А вот фигуры новых назначенцев - посла Кристофера Хилла и спецпосланника Габриэля Эскобара, напротив, весьма примечательны для понимания того, как и в какую сторону может активизироваться американская политика на Балканах.

    Человек, который сверг Милошевича

    Начнём с Эскобара, человека весьма экстравагантного. В период 1998-2001 годов он совершил три командировки в страны бывшей Югославии. Он руководил аппаратом Высокого представителя в Баня-Луке (Босния и Герцеговина), был главой отделения посольства США там же, служил заместителем главы группы дипломатической связи в Подгорице (Черногория) и начальником политического отдела в Белграде сразу после возобновления дипломатических отношений между Сербией и США в 2001 году. Потом на некоторое время покинул Балканы, работал в Ираке, Боливии и Пакистане, но затем вернулся в Сербию на позицию заместителя посла.

    Во время его работы в Черногории случился интересный эпизод. 31 мая 2000 года несколькими выстрелами из автоматического оружия с глушителем был убит советник президента по вопросам безопасности Горан Жугич. Через некоторое время в руки журналистов попала запись телефонного разговора между главой канцелярии США в хорватском Дубровнике Шоном Бёрнсом и Габриэлем Эскобаром, работавшим тогда в Подгорице. Разговаривали они буквально через полчаса после убийства Жугича.

    Эскобар сообщил Бёрнсу о «профессионально выполненном двадцать минут назад задании», сославшись при этом на черногорского сотрудника USAID Небойшу Чагоровича.

    Бёрнс в ответ порекомендовал Эскобару на время воздержаться от визитов в Черногорию.

    Тайна убийства Горана Жугича до сих пор велика есть, а биография и манера поведения Габриэля Эскобара на Балканах вызывают смутные сомнения. Другими словами, есть основания полагать, что в конце 1990-х и в начале 2000-х годов именно Габриэль Эскобар был основным проводником американкой политики на Балканах, включая свержение Слободана Милошевича, но при этом всегда оставался в тени, занимая посты либо технические, либо вторые по официальному табелю о рангах - обычно не столько дипломатические, сколько разведывательные.

    Сейчас, полагают некоторые аналитики, приоритетом для Эскобара будет не только вопрос о Косово, но и сохранение евроатлантического курса Черногории, а также выход из административного тупика в Боснии.

    Боснийскую проблему он будет пытаться решить за счет давления на Республику Сербскую, чтобы не допустить её выхода из уже давно агонизирующей федерации. В Вашингтоне и вокруг него считают, что именно боснийские сербы виноваты в том, что архисложная государственная система Боснии не работает. Для Эскобара, служившего в Бань-Луке, это вопрос личный.

    Посол Очевидное Зло

    Новому послу США в Сербии Кристоферу Хиллу 69 лет, президент Байден срочно вернул его с пенсии. Это не «приватное» назначение, когда по старой американской традиции послами вдруг становятся друзья президента или спонсоры предвыборной кампании, а не профессионалы. Хилл - как раз профессионал и очень опытный дипломат.

    Если подходить к делу формально, он считается специалистом по Дальнему Востоку, особенно по Корее. В то же время, именно Хилл в конце 1990-х годов играл одну из ключевых ролей в американской политике на Балканах.

    В период 1996-1999 он был послом в Македонии, а в 1998-1999 годах ещё и спецпосланником по Косово. Именно Хилл готовил почву для американских бомбардировок Югославии и ввода войск в Македонию, он же контактировал с боевиками Армии освобождения Косово.

    Также Хилл трудился заместителем Ричарда Холбрука во время Дейтонских переговоров по Боснии

    Он не то чтобы «ястреб» в классическом его оперении, но его представления о Балканах и особенно о Сербии и сербах довольно специфичны и прекрасно коррелируют с сербофобией Байдена.

    В Белграде эксперты называют назначение Криса Хилла «очевидным злом», поскольку именно такой посол идеально подходит для того, чтобы склонять Сербию к признанию независимости Косово. Хилл будет считать это своей основной задачей.

    Времена затишья, тем более, «медового месяца» с США для Сербии однозначно заканчиваются. Президент Байден склонен широко делегировать свои полномочия и привычно подбирает для ключевых внешнеполитических должностей те персоналии, кто наиболее полно отражает его представления о мироустройстве.

    Одним из мотивов на Балканах для Вашингтона становится стремление оттеснить Евросоюз (как, впрочем, и на Украине) от традиционных дипломатических и переговорных позиций. Причём путём расширения «дипломатической агрессии» - активного вмешательства в политику малых стран.

    Но Балканы - сложный клубок противоречий, где невозможно решать проблемы последовательно, одну за другой, а не в комплексе. Комплексное же решение по Балканам требует «мер из прошлого»: созыва многосторонних конференций, долгих переговоров и согласования позиций, а не атаки с шашкой наголо и требованием «порешать по правилам».

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