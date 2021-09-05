Взгляд
5 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:50  |  vz.ru
Разделы

Как полный отказ Европы от нефти и газа ударит по России

Российским нефтегазовым компаниям предсказали банкротство Егор Алеев/ТАСС
Сбербанк посчитал, насколько обеднеет Россия, если Евросоюз совсем откажется от углеродной энергетики через тридцать лет. Уже к 2035 году бюджет России потеряет 5 трлн рублей, а доходы населения упадут до 14%. К 2050 году будет еще хуже: наши нефтегазовые гиганты могут даже обанкротиться. Это возможный, но не единственный сценарий для России. Какова альтернатива? Подробности...
Перейти в раздел…

Как Дальний Восток может стать «российской Калифорнией»

Освоение Дальнего Востока остается одной из главных задач со времен Российской империи Юрий Смитюк/ТАСС
Президент Путин выступил с речью, посвященной запуску масштабной программы модернизации Дальнего Востока. Решено построить в Приморье новый город Спутник и обновить социальную сферу старых городов. Проект потребует многомиллиардных инвестиций, однако его итогом должно стать превращение дальневосточных регионов России в современную, комфортную и привлекательную для людей и бизнеса территорию. Подробности...
Перейти в раздел…

Какой была бы Россия с населением в полмиллиарда человек

Россия с большим количеством населения, бесспорно, была и лучше, мощнее и богаче Михаил Джапаридзе/ТАСС
Если бы не события 1917 и 1991 годов, у нас была бы другая страна, а ее население достигало бы 500 млн человек, заявил Владимир Путин на марафоне общества «Знание». По мнению экспертов, сегодня страна действительно испытывает дефицит населения в том числе и из-за утраченного в ХХ веке человеческого потенциала. Подробности...
Перейти в раздел…

Главный противник России на Балканах атаковал православие методом Порошенко

На улицах Цетине появились баррикады из горящих покрышек imago-images/Global Look Press
Интронизация митрополита Черногории обернулась массовыми протестами и столкновением местных националистов с полицией. Зачинщиком беспорядков оказался бывший шеф правоохранителей, а в попытке устроить местный аналог майдана подозревают действующего главу государства. Раздутый конфликт между канонической и раскольничьей православными церквями напомнил о печальном опыте Украины. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
Перейти в раздел…

Реклама и масскульт пытаются навязать чужую жизнь

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Пиетет и раскаяние, вплоть до подобострастия перед неграми – это проблемы Запада, их социальный вектор, BLM – это их проблема, но не наша. Преклонение перед меньшинствами вплоть до доминирования их над большинством – это их, Запада, выбор. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Территории не просто важны, а очень важны

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
А кто не хочет, чтобы его обманули, тот должен помнить, что, когда говорят: то-то и то-то, дескать, устарело, надо выбросить старый хлам на помойку и всем бежать в сторону светлого будущего! – всегда хотят обобрать, а что вы легкомысленно выбросили, то они подберут и используют. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

США держат Украину «на всякий случай»

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
После позорного исхода из Афганистана американская администрация своими действиями демонстрирует, что не даст Украине пропасть. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
Перейти в раздел…

Каких животных потеряла Россия

Провал Зеленского в Вашингтоне

США отказываются от войн

Перейти в раздел…

Мощные ливни затопили улицы Нью-Йорка

В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных отголосками урагана «Ида». Губернатор штата Кэти Хокул призвала жителей не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости
Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
Подробности...

Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Что вам ближе – коммунизм или христианство?
  • Коммунизм

  • Христианство

  • И то, и другое

  • Ни то, ни другое
Какая оценка личности Сталина преобладает в последнее время?
  • Очернение

  • Восхваление

  • Адекватная реальности оценка
Сколько денег вы планируете потратить на сборы ребенка в школу?
  • До 10 тыс. рублей

  • 10-20 тыс. рублей

  • Более 20 тыс. рублей
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно о задержании президента Гвинеи мятежниками
    Просидевшего 15 лет в Гуантанамо россиянина решили вернуть на родину На Украине объяснили успех «Северного потока – 2» криками Киева о войне Лидер мятежников в Гвинее заявил о роспуске правительства Популярная британская певица умерла в 39 лет
    Названа причина драки в хабаровской колонии В Госдуме предупредили главкома ВСУ о риске проехать по Москве в автозаке Премьер Грузии пообещал Саакашвили галстуки в тюрьме Назван самый опасный вид общественного транспорта
    В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского США призвали Россию взять ответственность за прекращение конфликта в Донбассе СБУ сообщили о подготовке покушения на Зеленского Массовая драка в Твери оказалась побоищем футбольных фанатов «Зенита» и «Спартака»

    277 млрд долларов


    Азаров оценил реакцию в США на план Зеленского по «трансформации» Украины

    военная хитрость


    Британский спецназ сбежал из Афганистана в нарядах «набожных женщин»

    учения «Запад – 2021»


    В Польше испугались падения ракет «Искандер» на один из городов Европы

    Видео

    программа модернизации


    Как Дальний Восток может стать «российской Калифорнией»

    новые рекорды


    Европа зря ждет падения цен на газ

    «Северный поток – 2»


    Экспортная монополия Газпрома может быть разрушена

    пятипроцентный рубеж


    Малые партии могут успеть пройти в Госдуму

    визит в вашингтон


    Байден выступил терапевтом Зеленского

    операция в Италии


    Тимур Шерзад: Почему провалился план Черчилля не пустить русских в Европу

    суверенный выход


    Владимир Можегов: Выйдет ли Венгрия из Евросоюза

    итоги визита


    Глеб Простаков: США держат Украину «на всякий случай»

    на ваш взгляд


    Что вам ближе – коммунизм или христианство?

    Главный противник России на Балканах атаковал православие методом Порошенко

    На улицах Цетине появились баррикады из горящих покрышек    5 сентября 2021, 19:40
    Фото: imago-images/Global Look Press
    Текст: Михаил Мошкин

    Интронизация митрополита Черногории обернулась массовыми протестами и столкновением местных националистов с полицией. Зачинщиком беспорядков оказался бывший шеф правоохранителей, а в попытке устроить местный аналог майдана подозревают действующего главу государства. Раздутый конфликт между канонической и раскольничьей православными церквями напомнил о печальном опыте Украины.

    Запад немедленно повесил бы президента Сербии, если бы тот позволил себе действовать так же, как сейчас действует президент Черногории. Такое неожиданное заявление сделал в воскресенье сам сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала «ТВ Прва». Если бы лидер Сербии разжигал националистические беспорядки, как это делает черногорский президент Мило Джуканович, то был бы жестко наказан «не своим народом, а Брюсселем, Вашингтоном или еще кем-то», – заметил Вучич. «Но против сербов все разрешено, Сербия для Запада – фактор противодействия», – цитировал белградского лидера ТАСС.

    В самом деле, западные державы проигнорировали то, что действующий президент Черногории Джуканович и его Демократическая партия социалистов (правившая в стране до 2020 года) фактически спровоцировали и координировали массовые столкновения радикалов-националистов с полицией в городе Цетине, историческом центре страны.

    Достаточно сказать, что среди зачинщиков беспорядков, арестованных полицейскими, оказался не кто иной, как советник президента Джукановича Веселин Вельович, который до декабря прошлого года сам был директором полиции Черногории. Вице-премьер Дритан Абазович сообщил, что Вельович, руководивший погромом, лично атаковал правоохранителей – в подтверждение этого замглавы правительства опубликовал видео.

    У вспышки насилия с попытками штурма полицейского управления, баррикадами из горящих покрышек и другими признаками майдана был религиозный повод – интронизация, то есть вступление в должность нового главы Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви (СПЦ) митрополита Иоанникия. Исторически и этнически близкие сербам черногорцы, в массе своей – прихожане каноничной Сербской церкви.

    Возведение в сан проходило в древнем Цетинском монастыре, в присутствии патриарха Сербского Порфирия. Еще в пятницу в Цетине стали стягиваться антисербские активисты – члены националистических и профашистских черногорских группировок. Среди них много сторонников независимой «Черногорской православной церкви» – непризнанной раскольничьей группы, которую лоббирует президент Джуканович. Протестующие собрались на Дворцовой площади Цетине и начали забрасывать полицию бутылками, камнями и петардами, после чего стражи порядка ответили слезоточивым газом. Среди пострадавших – бывший спикер парламента, лидер социал-демократов Ранко Кривокапич.

    Когда интронизация завершилась, патриарх СПЦ Порфирий и митрополит Иоанникий не стали задерживаться в древней столице Цетине и спешно отбыли в нынешний главный город республики, Подгорицу. При посадке в вертолет, иерархов прикрывали щитами бойцы спецназа – опасались выстрела снайпера. В итоге беспорядки были подавлены.

    «Черногорское государство поступило абсолютно правильно, применив силу к тем, кто нарушил конституционный порядок в республике», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Института европейских исследований (Белград), приглашенный профессор МГИМО Стеван Гайич. По его оценке, беспорядки в Цетине представляли собой попытку государственного переворота – во главе которого, как ни парадоксально, стоит действующий черногорский президент Джуканович. Произошедшее – прямое следствие того двоевластия, которое установилось в балканской стране после выборов в Скупщину – парламент в сентябре 2020 года.

    Как отмечала тогда газета ВЗГЛЯД, результаты выборов стали настоящей сенсацией. Джуканович – который бессменно правит страной уже 30 лет (занимая посты то премьера, то президента, но оставаясь фактическим правителем, и как утверждают критики, «крестным отцом» мафии) – потерял контроль над парламентом и министрами. Политик, который фактически похоронил Союзную республику Югославия, который привел свою страну в НАТО, и считается главным противником России на Западных Балканах, теперь уступил Скупщину оппозиции – которая считается просербской и пророссийской.

    В 2016 году Джуканович обвинил Москву в попытке организовать его свержение и даже физическое устранение. Но в 2020-м он потерял, по крайней мере, половину власти «по вине» самих черногорцев – причем, даже прозападно ориентированных, и не настроенных на союз с Сербией. Режим Джукановича обвиняли в зашкаливающей коррупции, но, пожалуй, в первую очередь в минус пошла та поддержка, которую президент оказал церковным сепаратистам.

    Джуканович действует подобно экс-президентам Украины Виктору Ющенко и Петру Порошенко.

    Те лоббировали создание «поместной церкви», ориентированной против РПЦ, а черногорский «босс» покровительствует расколу черногорского и сербского духовенства. Так же, как Порошенко, Джуканович пытался выпросить томос у Константинопольского патриарха Варфоломея. Но Джуканович пошел даже дальше своих киевских коллег. Он продавил закон о национализации имущества СПЦ, которое должно было отойти неканоничной «Черногорской православной церкви». Это, пожалуй, стало последней каплей, переполнившей чашу терпения черногорцев.

    Впрочем, прошлогодний проигрыш Джукановича был относительным. Его партия удержала контроль над половиной мест в парламенте. Победившая на выборах оппозиционная коалиция и сформированное  ей правительство во главе с профессором Здравко Кривокапичем, чем дальше, тем больше разочаровывает и своих избирателей, и Сербию, и Россию. Новый глава МИД Джордже Радулович заявил, что Подгорица «на все сто процентов продолжит синхронизацию внешней политики с ЕС», а премьер Кривокапич говорит, что его правительство ничего не обещало Москве.

    В начале лета пророссийские и просербские силы в Скупщине потребовали отставки Кривокапича. Главные претензии к премьеру – невыполнение обещаний, жестко пронатовский курс, и главное, затягивания подписания с патриархом Сербским Порфирием соглашения, которое закрепило бы статус СПЦ в Черногории. Эксперты опасались, что отставка кабинета и крах парламентской коалиции вновь вернут позволят Джукановичу вернуть себе полноту власти.

    «Сейчас мы видели, что президент Джуканович вместе с мафиозными структурами пытался совершить государственный переворот, начав с беспорядков в Цетине», – отмечает сербский политолог Стеван Гайич. То, что столкновения начались именно в Цетине, вполне объяснимо, указывают эксперты.

    «Нельзя сказать, что в Черногории сильны антисербские настроения. Но традиционно именно Цетине является оплотом «антисербства» – это такая локальная история, не свойственная другим черногорским провинциям», – отметил директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист» Олег Бондаренко. Городок с населением менее 14 тысяч человек, Цетине играет серьезную символическую роль. Со средних веков Цетинский монастырь был резиденцией владык-митрополитов Черногорских, центром сопротивления османскому владычеству. С конца XIX по 1918 год Цетине был столицей княжества, а затем королевства Черногория. Сейчас здесь располагается официальная резиденция президента республики.

    «Это историческая столица, которая в новое время ассоциировалась с сопротивлением коммунистической власти, потом новой. Поэтому здесь присутствует дух самости, но это локальное явление», – отметил Бондаренко. «Лояльная Джукановичу часть власти будет подогревать эти настроения, провоцировать протесты, говоря о том, что Черногория не должна иметь ничего общего с Сербией», – указал собеседник.

    Важно, что сейчас оппоненты Джукановича не дали слабину, и решительно пресекли беспорядки, в свою очередь отметил Гайич. «Думаю, что логичным последствием будет окончательный демонтаж наркоклептократии, которая была установлена в Черногории еще в 1997 (когда Джуканович произвел переворот в Демпартии социалистов) и терроризировала весь сербский народ все это время», – дает оптимистический прогноз сербский эксперт. По его мнению, то, что интронизация митрополита СПЦ Иоанникия прошла успешно – знак близкого окончательного краха антисербского и русофобского режима в Подгорице.

    Бондаренко, в свою очередь, не исключает продолжения протестов, направленных против сербов.

    «Это напоминает позицию украинских националистов в отношении России.

    Но с учетом, что это Балканы, любой межнациональный конфликт особенно опасен, так как часто приводит к необратимым последствиям – войнам», – отмечает эксперт.

    Чтобы этого избежать, нужно отстранить Мило Джукановича от власти, подчеркнул Бондаренко. «Народ ему верить перестал, у него уже нет тех рейтингов, которые были когда-то, – отметил эксперт. – Однако пока, к сожалению, его противники разрознены. Нельзя их назвать сплоченным, монолитным блоком. Есть много партий, которые организовали временную коалицию во главе с премьер-министром Кривокапичем. Он очень осторожный человек, университетский профессор». Но для того, чтобы Джукановича отстранить от власти нужно преодолеть все эти интеллигентские рефлексии и объединить усилия оппозиции, которая и без того «уже наполовину стала властью», отметил эксперт.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •