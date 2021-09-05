Главный противник России на Балканах атаковал православие методом Порошенко

Интронизация митрополита Черногории обернулась массовыми протестами и столкновением местных националистов с полицией. Зачинщиком беспорядков оказался бывший шеф правоохранителей, а в попытке устроить местный аналог майдана подозревают действующего главу государства. Раздутый конфликт между канонической и раскольничьей православными церквями напомнил о печальном опыте Украины.

Запад немедленно повесил бы президента Сербии, если бы тот позволил себе действовать так же, как сейчас действует президент Черногории. Такое неожиданное заявление сделал в воскресенье сам сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала «ТВ Прва». Если бы лидер Сербии разжигал националистические беспорядки, как это делает черногорский президент Мило Джуканович, то был бы жестко наказан «не своим народом, а Брюсселем, Вашингтоном или еще кем-то», – заметил Вучич. «Но против сербов все разрешено, Сербия для Запада – фактор противодействия», – цитировал белградского лидера ТАСС.

В самом деле, западные державы проигнорировали то, что действующий президент Черногории Джуканович и его Демократическая партия социалистов (правившая в стране до 2020 года) фактически спровоцировали и координировали массовые столкновения радикалов-националистов с полицией в городе Цетине, историческом центре страны.

Достаточно сказать, что среди зачинщиков беспорядков, арестованных полицейскими, оказался не кто иной, как советник президента Джукановича Веселин Вельович, который до декабря прошлого года сам был директором полиции Черногории. Вице-премьер Дритан Абазович сообщил, что Вельович, руководивший погромом, лично атаковал правоохранителей – в подтверждение этого замглавы правительства опубликовал видео.

У вспышки насилия с попытками штурма полицейского управления, баррикадами из горящих покрышек и другими признаками майдана был религиозный повод – интронизация, то есть вступление в должность нового главы Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви (СПЦ) митрополита Иоанникия. Исторически и этнически близкие сербам черногорцы, в массе своей – прихожане каноничной Сербской церкви.

Возведение в сан проходило в древнем Цетинском монастыре, в присутствии патриарха Сербского Порфирия. Еще в пятницу в Цетине стали стягиваться антисербские активисты – члены националистических и профашистских черногорских группировок. Среди них много сторонников независимой «Черногорской православной церкви» – непризнанной раскольничьей группы, которую лоббирует президент Джуканович. Протестующие собрались на Дворцовой площади Цетине и начали забрасывать полицию бутылками, камнями и петардами, после чего стражи порядка ответили слезоточивым газом. Среди пострадавших – бывший спикер парламента, лидер социал-демократов Ранко Кривокапич.

Когда интронизация завершилась, патриарх СПЦ Порфирий и митрополит Иоанникий не стали задерживаться в древней столице Цетине и спешно отбыли в нынешний главный город республики, Подгорицу. При посадке в вертолет, иерархов прикрывали щитами бойцы спецназа – опасались выстрела снайпера. В итоге беспорядки были подавлены.

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«Черногорское государство поступило абсолютно правильно, применив силу к тем, кто нарушил конституционный порядок в республике», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Института европейских исследований (Белград), приглашенный профессор МГИМО Стеван Гайич. По его оценке, беспорядки в Цетине представляли собой попытку государственного переворота – во главе которого, как ни парадоксально, стоит действующий черногорский президент Джуканович. Произошедшее – прямое следствие того двоевластия, которое установилось в балканской стране после выборов в Скупщину – парламент в сентябре 2020 года.

Как отмечала тогда газета ВЗГЛЯД, результаты выборов стали настоящей сенсацией. Джуканович – который бессменно правит страной уже 30 лет (занимая посты то премьера, то президента, но оставаясь фактическим правителем, и как утверждают критики, «крестным отцом» мафии) – потерял контроль над парламентом и министрами. Политик, который фактически похоронил Союзную республику Югославия, который привел свою страну в НАТО, и считается главным противником России на Западных Балканах, теперь уступил Скупщину оппозиции – которая считается просербской и пророссийской.

В 2016 году Джуканович обвинил Москву в попытке организовать его свержение и даже физическое устранение. Но в 2020-м он потерял, по крайней мере, половину власти «по вине» самих черногорцев – причем, даже прозападно ориентированных, и не настроенных на союз с Сербией. Режим Джукановича обвиняли в зашкаливающей коррупции, но, пожалуй, в первую очередь в минус пошла та поддержка, которую президент оказал церковным сепаратистам.

Джуканович действует подобно экс-президентам Украины Виктору Ющенко и Петру Порошенко.

Те лоббировали создание «поместной церкви», ориентированной против РПЦ, а черногорский «босс» покровительствует расколу черногорского и сербского духовенства. Так же, как Порошенко, Джуканович пытался выпросить томос у Константинопольского патриарха Варфоломея. Но Джуканович пошел даже дальше своих киевских коллег. Он продавил закон о национализации имущества СПЦ, которое должно было отойти неканоничной «Черногорской православной церкви». Это, пожалуй, стало последней каплей, переполнившей чашу терпения черногорцев.

Впрочем, прошлогодний проигрыш Джукановича был относительным. Его партия удержала контроль над половиной мест в парламенте. Победившая на выборах оппозиционная коалиция и сформированное ей правительство во главе с профессором Здравко Кривокапичем, чем дальше, тем больше разочаровывает и своих избирателей, и Сербию, и Россию. Новый глава МИД Джордже Радулович заявил, что Подгорица «на все сто процентов продолжит синхронизацию внешней политики с ЕС», а премьер Кривокапич говорит, что его правительство ничего не обещало Москве.

В начале лета пророссийские и просербские силы в Скупщине потребовали отставки Кривокапича. Главные претензии к премьеру – невыполнение обещаний, жестко пронатовский курс, и главное, затягивания подписания с патриархом Сербским Порфирием соглашения, которое закрепило бы статус СПЦ в Черногории. Эксперты опасались, что отставка кабинета и крах парламентской коалиции вновь вернут позволят Джукановичу вернуть себе полноту власти.

«Сейчас мы видели, что президент Джуканович вместе с мафиозными структурами пытался совершить государственный переворот, начав с беспорядков в Цетине», – отмечает сербский политолог Стеван Гайич. То, что столкновения начались именно в Цетине, вполне объяснимо, указывают эксперты.

«Нельзя сказать, что в Черногории сильны антисербские настроения. Но традиционно именно Цетине является оплотом «антисербства» – это такая локальная история, не свойственная другим черногорским провинциям», – отметил директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист» Олег Бондаренко. Городок с населением менее 14 тысяч человек, Цетине играет серьезную символическую роль. Со средних веков Цетинский монастырь был резиденцией владык-митрополитов Черногорских, центром сопротивления османскому владычеству. С конца XIX по 1918 год Цетине был столицей княжества, а затем королевства Черногория. Сейчас здесь располагается официальная резиденция президента республики.

«Это историческая столица, которая в новое время ассоциировалась с сопротивлением коммунистической власти, потом новой. Поэтому здесь присутствует дух самости, но это локальное явление», – отметил Бондаренко. «Лояльная Джукановичу часть власти будет подогревать эти настроения, провоцировать протесты, говоря о том, что Черногория не должна иметь ничего общего с Сербией», – указал собеседник.

Важно, что сейчас оппоненты Джукановича не дали слабину, и решительно пресекли беспорядки, в свою очередь отметил Гайич. «Думаю, что логичным последствием будет окончательный демонтаж наркоклептократии, которая была установлена в Черногории еще в 1997 (когда Джуканович произвел переворот в Демпартии социалистов) и терроризировала весь сербский народ все это время», – дает оптимистический прогноз сербский эксперт. По его мнению, то, что интронизация митрополита СПЦ Иоанникия прошла успешно – знак близкого окончательного краха антисербского и русофобского режима в Подгорице.

Бондаренко, в свою очередь, не исключает продолжения протестов, направленных против сербов.

«Это напоминает позицию украинских националистов в отношении России.

Но с учетом, что это Балканы, любой межнациональный конфликт особенно опасен, так как часто приводит к необратимым последствиям – войнам», – отмечает эксперт.

Чтобы этого избежать, нужно отстранить Мило Джукановича от власти, подчеркнул Бондаренко. «Народ ему верить перестал, у него уже нет тех рейтингов, которые были когда-то, – отметил эксперт. – Однако пока, к сожалению, его противники разрознены. Нельзя их назвать сплоченным, монолитным блоком. Есть много партий, которые организовали временную коалицию во главе с премьер-министром Кривокапичем. Он очень осторожный человек, университетский профессор». Но для того, чтобы Джукановича отстранить от власти нужно преодолеть все эти интеллигентские рефлексии и объединить усилия оппозиции, которая и без того «уже наполовину стала властью», отметил эксперт.

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