Пророссийские силы устроили зачистку черногорских спецслужб

В Черногории разгорается крупный скандал, связанный с главной местной спецслужбой – Агентством национальной безопасности (АНБ). На этот раз сторонники и окружение президента страны Мило Джукановича обвиняют руководителя разведки Деяна Вукшича в некомпетентности, разглашении государственной тайны и чуть ли не в сознательной работе на Сербию и Россию.

В конце прошлой недели на закрытое заседание комитета по безопасности парламента Черногории были приглашены вице-премьер Дритан Абазович, курирующий безопасность и международные отношения, и руководитель АНБ Деян Вукшич. Ряд депутатов, сторонников президента Джукановича решили прояснить для себя скандальную историю с неким аферистом, выдававшим себя за сотрудника Госдепа США. Под этим предлогом аферист несколько месяцев комфортно жил на побережье Адриатики и встречался с рядом черногорских чиновников, в том числе с Дританом Абазовичем. Местного Хлестакова разоблачили, арестовали, но затем очень быстро отпустили, и он покинул Черногорию.

История выглядит комично и очень по-балкански, в стиле фильмов Кустурицы, но так ее подают сторонники президента Мило Джукановича. Что там было на самом деле, на сегодня выяснить невозможно. На последних выборах в парламент Черногории победили сторонники оппозиции, которые и сформировали правительство. С этого момента администрация Джукановича и его сторонники ведут войну против правительства и парламента, в которой используют все доступные им методы, включая черный пиар и провокации.

Правительство отвечает симметрично. Абазович и Вукшич – активные и известные противники Джукановича и сторонники восстановления добрососедских отношений с Сербией и нормальных с Россией. Этот конфликт по понятным причинам сильно задевает интересы США и блока НАТО, поскольку если Джуканович окончательно потеряет свои позиции в Черногории, бывшая оппозиция вполне может пересмотреть решение о вступлении в НАТО. Хотя это и выглядит сейчас почти фантастично, поскольку выйти из альянса куда сложнее, чем войти. По крайней мере, прецедентов выхода не было.

На заседании парламентского комитете, как сообщает черногорский сайт Antenna M, Вукшич не стал оправдываться за эпизод с американским аферистом. Напротив – он принялся обвинять сотрудников спецслужб стран НАТО в том, что они «активничают» в Черногории и ведут работу на территории этой страны «против российской разведки». При этом он якобы назвал имена двоих сотрудников разведок стран НАТО, а также двоих собственных подчиненных, которые работали с натовцами. И рассказал детали этой операции против российской разведки. Повторим: так скандал выглядит в изложении сторонников прозападного президента Джукановича.

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Через 20 минут после начала заседания член комитета по безопасности Рашко Коневич, лидер ныне оппозиционной Социал-демократической партии, который сам же и инициировал эти дебаты, потребовал заседание прервать. «Разведданные какого-либо государства – члена НАТО не могут быть представлены депутатам, – сказал он. – Подозреваю, что это сделано намеренно». Данные НАТО действительно могут быть предоставлены только президенту, премьер-министру и спикеру парламента. Председатель комитета по безопасности Милан Кнежевич назвал происшедшее «случайностью», а вице-премьер Дритан Абазович пообещал «поговорить» с главой разведки.

Тем не менее сторонники президента требуют немедленно уволить главу АНБ и возбудить против него дело о разглашении государственной тайны. А это по местным законам тянет на десять лет заключения.

Деян Вукшич занимает должность главы АНБ недолго, с середины декабря прошлого года. Ранее он никакого отношения к разведке и контрразведке не имел.

Он трудился адвокатом в приморском курортном Которе, создал там же политическое движение, выиграл выборы и стал главой городской Скупштины (парламента). С этой должности его и взяли в столицу на должность руководителя АНБ после победы оппозиции на парламентских выборах.

За три месяца 2021 года он успел частично перетряхнуть, а частично и вовсе разогнать всю черногорскую разведку и контрразведку. Начал он с внешне чисто популистского выяснения местонахождения всех записанных на разведку автомобилей, включая «Майбах» за полмиллиона евро. На «Майбахе» ездил бывший (проджукановский) премьер-министр Душко Маркович. «Майбах» у него отобрали, но новый премьер Здравко Кривокапич ездить на нем отказался, и машина вернулась в гараж АНБ. Ее собираются продать.

Далее выяснилось, что некоторые сотрудники АНБ сразу же после победы оппозиции на выборах принялись массово жечь документы, содержащие компромат на президента Джукановича и на них самих. В костер полетели в первую очередь так называемые меры надзора, не прошедшие санкцию суда. То есть, проще говоря, приказы на незаконную прослушку и слежку за оппозиционерами, журналистами и просто не нравящимися Джукановичу гражданами.

В ответ Деян Вукшич одним махом уволил из АНБ всех начальников главков, отделов и территориальных подразделений, которые считались креатурами президента Джукановича: Луку Булатовича, Данило Грозданича, Мирко Миловича, Милоша Вуйисича, Снежану Зарубицу, Сандру Самарджич, Деяна Томовича, Бояна Вукчевича, Илию Живановича.

И это, похоже, только начало. Вукшич грозится вычистить из АНБ всех сторонников Джукановича, искоренить коррупцию и землячество (его особо задел случай, когда один из офицеров АНБ вопреки всем законам зашел в камеру к арестованному за хранение оружия человеку, просто сославшись на то, что «это же мой кореш», и охранники по-братски его пустили «поболтать»).

Курирует весь этот процесс зачистки и переориентации АНБ вице-премьер Дритан Абазович, 35-летний ульцинский албанец, изначально казавшийся типично американской креатурой. Учился в США по программе Госдепа, занимался продвижением теории и практики мультикультурализма на Балканах. Даже диссертация у него называется «Космополитическая культура и глобальная справедливость».

А потом его вдруг как подменили. Он подписал декларацию «о едином языке». То есть против искусственного разделения сербского, хорватского, боснийского и черногорского языков. Эту политику проводят на Балканах давно как раз с подачи западных НКО. Такое искусственное создание отдельных языков из общего сербско-хорватского приводит к формированию ментального барьера между народами бывшей Югославии. В Черногории эту политику проводил Мило Джуканович. Это примерно как с созданием самостийных автокефальных церквей, что, кстати, также случилось и в Черногории с подачи того же Джукановича. Примечательно, что бороться за единство языка принялся этнический албанец.

Главой парламентского комитета по безопасности и автоматически членом совета безопасности страны и вовсе стал Милан Кнежевич, один из лидеров «Демократического фронта». А эту организацию считают пророссийской и просербской.

То есть в стране – члене НАТО доступ ко всей информации с грифом «секретно» имеет пророссийский политик. Для альянса это неприемлемо, пребывание Кнежевича на этом посту вызывает там серьезные опасения.

Похожая ситуация складывается и в министерстве обороны Черногории (повторимся: в стране – члене НАТО). Например, в руководство Отдела безопасности Минобороны был назначен офицер, пойманный буквально за руку на недавних учениях в Польше за тем, что копировал на флешку что-то очень секретное. Из структур НАТО его уволили, но в Черногории перевели в военную контрразведку.

Этот эпизод вызвал в Брюсселе приступ ярости. По ряду данных, НАТО может пересмотреть степень участия Черногории в обмене информацией или даже просто перестать делиться с Подгорицей секретными сведениями. В Черногорию даже прибыла специальная инспекция НАТО, которая должна оценить степень сохранности информации. Но уволить черногорских чиновников не может даже миссия НАТО.

Сторонники Джукановича считают, что все это очень плохо и опасно, поскольку они настаивают на правильности своего курса на вступление Черногории в НАТО и прочие европейские организации. Они обвиняют главу АНБ Деяна Вукшича в некомпетентности и развале спецслужбы, а сторонников пророссийской политической ориентации – в предательстве. При этом сторонники Джукановича активно используют методы информационной борьбы.

Есть большие сомнения в том, что им удастся сместить Деяна Вукшича с позиции главы АНБ. А уж сместить правительство Здравко Кривокапича и вовсе нереально. Но можно предположить, что этот конфликт, который постепенно приобретает характер борьбы идеологий, а не личностей, будет в ближайшее время только обостряться.