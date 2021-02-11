Американцы становятся особенно наглыми на Балканах

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11 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 11:44  |  vz.ru
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Берлин спасал «Северный поток – 2» «грязной сделкой» с Америкой

США и Германия ведут закулисный торг вокруг российского газопровода REUTERS/Maxim Shemetov
Во вторник СМИ опубликовали документы о тайных переговорах между ФРГ и США по «Северному потоку – 2». Выяснилось, что Берлин действительно предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. В ответ на утечку советники президента США раскритиковали немцев и заявили, что их санкции против «Северного потока – 2» нацелены отнюдь не на продвижение американского газа в Европе. Подробности...
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Железный Феликс подключился к предвыборной кампании Прилепина

Фигура Феликса Дзержинского была символом советской власти и была демонтирована вместе с развалом СССР Будан Виктор, Великжанин Виктор/ТАСС
Феликсу Дзержинскому, точнее его статуе, удалось вновь привлечь к себе внимание всей страны. В сотый раз власти вынуждены комментировать обращение о возвращении памятника на Лубянскую площадь. Именно с таким призывом выступила инициативная группа во главе с писателем Захаром Прилепиным. Случайно ли призыв прилепинцев совпал с началом думской кампании, в которой писатель решил сыграть активную роль? Подробности...
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Как перековать баронство в партнерство и попасть в Госсовет

Сатка становится все более ярким и красочным городом Юрий Васильев/ВГЗГЛЯД
Необычно оформленные пятиэтажки, общественное креативное пространство и районный ДК, в котором выступают звезды мирового уровня. Все это – Саткинский муниципальный район, Челябинская область. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал здесь, чтобы выяснить, почему глава района Александр Глазков впервые попал в число новых членов Госсовета. Он единственный глава района в Государственном совете России. Подробности...
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Американцы становятся особенно наглыми на Балканах

Целью США является то, чтобы Балканы стали частью НАТО полностью, без «белых пятен» Hazir Reka/Reuters
Администрация Джо Байдена будет добиваться от Белграда признания независимости Косова. Это нужно США для того, чтобы включить в НАТО Косово, а потом и саму Сербию. То, что кажется почти невероятным сейчас, может стать реальностью совсем скоро: на Балканах американцы действуют особенно нагло, что позволяет им добиваться своих целей в кратчайшие сроки. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Как Россия в очередной раз спасла грузин от турок

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
11 февраля 1921 года Красная армия вошла в Грузию, где у власти были меньшевики. Те, перед лицом неминуемого поражения, решили призвать на помощь настоящего джинна из бутылки – турок. За что практически сразу же поплатились. Подробности...

Реальность стала дополнением к жизни в Сети

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
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Должна ли Россия спасать Европу от коронавируса

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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    Американцы становятся особенно наглыми на Балканах

    Целью США является то, чтобы Балканы стали частью НАТО полностью, без «белых пятен»    11 февраля 2021, 11:12
    Фото: Hazir Reka/Reuters
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Администрация Джо Байдена будет добиваться от Белграда признания независимости Косова. Это нужно США для того, чтобы включить в НАТО Косово, а потом и саму Сербию. То, что кажется почти невероятным сейчас, может стать реальностью совсем скоро: на Балканах американцы действуют особенно нагло, что позволяет им добиваться своих целей в кратчайшие сроки.

    На протяжении XX века США осуществляли политические авантюры и совершали военные преступления на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды, но почему-то именно Балканы стали тем регионом, где американцы теряют всякий стыд и позволяют себе такое, чего избегают даже в Африке.

    В рамках боснийской войны Вашингтон впервые привлек к боевой операции войска НАТО и впервые применил в Европе снаряды с обедненным ураном, чего вне Балкан удостоилась только вотчина Саддама Хусейна. На Югославию в 1999-м падали такие же снаряды, при этом независимое, суверенное, признанное ООН государство решили расчленить, отторгнув от него Косово и построив там Кэмп-Бондстил, вторую по величине американскую военную базу в Европе.

    Из наглядных иллюстраций последнего времени вспоминается прием у Дональда Трампа в Белом доме, когда президента Сербии посадили напротив президента США как нашкодившего школьника. Вполне возможно, именно на этот эффект американцы и рассчитывали: в СМИ Америки годами пестовался образ сербов как народа-убийцы.

    То есть в случае с Балканами США игнорируют не только международное право, но и дипломатический этикет и даже элементарные нормы приличия.

    Вот и теперь пресс-атташе американского посольства в Белграде Джеймс Хагенгрубер заявил, что ключевое требование для вступления Сербии в Евросоюз – это признание независимости Косова.

    Таким образом, Вашингтон выставляет Белграду требование от имени Евросоюза, нарушая субординацию даже в отношении своих как бы союзников. Причем позволяет себе это такая мелкая сошка, как пресс-атташе, и в условиях, когда Евросоюз независимость Косова вообще-то не признает – не имеет таких полномочий, так как пять стран – членов ЕС по-прежнему считают этот край частью Сербии (Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия).

    Кстати, заявление Хагенгрубера прозвучало на фоне вынесения приговора Момчило Перишичу, история которого – очередной пример особо наглого поведения США на Балканах.

    Перишич на протяжении шести лет возглавлял югославский генштаб, в том числе в период войны в Боснии, и получил от МТБЮ приговор в 27 лет тюрьмы по обвинению в преступлениях, от которых кровь стынет в жилах. Но в 2013 году апелляционная палата МТБЮ полностью оправдала генерала, заявив о «юридической ошибке». А теперь он приговорен к трем годам тюрьмы уже сербским судом – за шпионаж в пользу США, который не получалось доказать прежде.

    Пристрастность гаагского судилища к сербам и его управляемость со стороны Запада и без того были притчей во языцех. Но столь демонстративно отмазать от сурового приговора своего «крота» – это нагло даже по американским меркам.

    С другой стороны, в той же Гааге, хотя и в другом суде, прямо сейчас рассматривается дело бывшего президента Косова Хашима Тачи. Он был одним из архитекторов косовской независимости и главной политической ставкой США в Приштине. Но стоило ему пойти против политики Вашингтона в регионе и воспротивиться требования «взаимных уступок», которые американцы выдвигают к Белграду и Приштине, внезапно выяснилось, что он подозревается в военных преступлениях, совершенных в период наиболее бодрого сотрудничества со все теми же американцами.

    Почему такая развязность приходит к ним именно на Балканах – загадка. Может, в воздухе что-то такое разлито, благодаря чему даже маленькие местные народы имеют собственную концепцию национальной империи, простирающуюся на большую часть полуострова.

    Чтобы американский посол буквально диктовал свою волю руководству формально независимой страны, это норма на Украине и, может быть, в некоторых других «банановых республиках», однако и на Балканах тоже: чего стоит одна только история о том, как Болгарию обязали похоронить крайне выгодный для нее проект «Южного потока».

    А после 2014 года нормой стало и то, что каждая страна региона в порядке очереди принимает у себя десант из дипломатов, конгрессменов и сенаторов США, которые, чуть ли не тряся кулаками, требуют сократить влияние России в каждой сфере балканской жизни.

    Особое отношение к осколкам бывшей Югославии также распространяется на экспертное сообщество и журналистов внутри США. Многократно проверено: даже критики американской внешней политики, признающие преступления ЦРУ и Пентагона в других странах мира, начинают махать руками тут же, когда речь заходит о Балканах. Это похоже на нескончаемую круговую поруку, о которую разбиваются любые доводы и факты: мы были там правы – и точка.

    «Там» – это в любой стране региона в любой период времени. Американцы безапелляционно настаивают, что были правы в Боснии и Сербии, в Черногории, которую затаскивали в НАТО, ломая общество через колено, и в Македонии, где этот же процесс сопровождался столь острым кризисом, что государство застыло в шаге от нового межнационального конфликта.

    Разумеется, особенно сильно Пентагон и Госдеп были правы в Косово, а кто в этом сомневается, тот пособник людоедского режима Слободана Милошевича. Вашингтону остается только закрепить свое единственно верное видение югославской истории и легализовать результаты всех преступлений, провокаций и интриг, которые американцы позволили себе на Балканах.

    К огромному сожалению, эта наглость, помноженная на военную агрессию и экономический шантаж, оказалась чрезвычайно эффективным подходом.

    По сути, Вашингтон почти полностью достиг своих целей на Балканах – максимально сократил там влияние Москвы и в сжатые сроки загнал под зонтик НАТО практически весь регион.

    За пределами Североатлантического альянса и его военной инфраструктуры остались только Босния (дейтонский мир пока что не пересмотрен, хотя попытки предпринимаются), Сербия (главным образом из-за исторической памяти народа, пережившего натовские бомбардировки) и пресловутое Косово с базой Кэмп-Бондстил.

    Чтобы поглотить Боснию, потребуется, возможно, еще одна война. А для интеграции в НАТО как Косова, так и Сербии – их взаимное признание (на иной сценарий не соглашаются не признавшие Косова страны альянса с собственными сепаратистскими проблемами). Над этим американцы и работают, заманивая сербов столь желанной для них перспективой членства в ЕС, хотя от имени ЕС говорить не уполномочены.

    За несколько дней до заявления Хагенгрубера к правительству Сербии обратился сам президент США Джо Байден и сделал все то же – призвал признать суверенитет албанцев в Приштине и дал понять, что Белый дом будет уделять Сербии и ее геополитическому выбору большое внимание. По вопросу о том, что Балканы должны стать территорией НАТО полностью, без «белых пятен», между демократами и республиканцами США нет противоречий, но Трампу это было нужно чуть меньше, а Байдену, как наследнику политической линии Билла Клинтона и Мадлен Олбрайт, чуть больше. То есть процесс ускорят, усилив давление на Белград.

    Пока что президент Сербии Александр Вучич и правящая там коалиция вроде как держатся: косовская рана слишком глубокая и болезненная, чтобы можно было отступиться от национальных принципов прямо сейчас. Но сколько продлится это «пока» – вопрос открытый.

    Возможно, гораздо меньше, чем можно рассчитывать. На Балканах американская наглость действительно творит чудеса.

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