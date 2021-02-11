Американцы становятся особенно наглыми на Балканах

Администрация Джо Байдена будет добиваться от Белграда признания независимости Косова. Это нужно США для того, чтобы включить в НАТО Косово, а потом и саму Сербию. То, что кажется почти невероятным сейчас, может стать реальностью совсем скоро: на Балканах американцы действуют особенно нагло, что позволяет им добиваться своих целей в кратчайшие сроки.

На протяжении XX века США осуществляли политические авантюры и совершали военные преступления на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды, но почему-то именно Балканы стали тем регионом, где американцы теряют всякий стыд и позволяют себе такое, чего избегают даже в Африке.

В рамках боснийской войны Вашингтон впервые привлек к боевой операции войска НАТО и впервые применил в Европе снаряды с обедненным ураном, чего вне Балкан удостоилась только вотчина Саддама Хусейна. На Югославию в 1999-м падали такие же снаряды, при этом независимое, суверенное, признанное ООН государство решили расчленить, отторгнув от него Косово и построив там Кэмп-Бондстил, вторую по величине американскую военную базу в Европе.

Из наглядных иллюстраций последнего времени вспоминается прием у Дональда Трампа в Белом доме, когда президента Сербии посадили напротив президента США как нашкодившего школьника. Вполне возможно, именно на этот эффект американцы и рассчитывали: в СМИ Америки годами пестовался образ сербов как народа-убийцы.

То есть в случае с Балканами США игнорируют не только международное право, но и дипломатический этикет и даже элементарные нормы приличия.

Вот и теперь пресс-атташе американского посольства в Белграде Джеймс Хагенгрубер заявил, что ключевое требование для вступления Сербии в Евросоюз – это признание независимости Косова.

Таким образом, Вашингтон выставляет Белграду требование от имени Евросоюза, нарушая субординацию даже в отношении своих как бы союзников. Причем позволяет себе это такая мелкая сошка, как пресс-атташе, и в условиях, когда Евросоюз независимость Косова вообще-то не признает – не имеет таких полномочий, так как пять стран – членов ЕС по-прежнему считают этот край частью Сербии (Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия).

Кстати, заявление Хагенгрубера прозвучало на фоне вынесения приговора Момчило Перишичу, история которого – очередной пример особо наглого поведения США на Балканах.

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Перишич на протяжении шести лет возглавлял югославский генштаб, в том числе в период войны в Боснии, и получил от МТБЮ приговор в 27 лет тюрьмы по обвинению в преступлениях, от которых кровь стынет в жилах. Но в 2013 году апелляционная палата МТБЮ полностью оправдала генерала, заявив о «юридической ошибке». А теперь он приговорен к трем годам тюрьмы уже сербским судом – за шпионаж в пользу США, который не получалось доказать прежде.

Пристрастность гаагского судилища к сербам и его управляемость со стороны Запада и без того были притчей во языцех. Но столь демонстративно отмазать от сурового приговора своего «крота» – это нагло даже по американским меркам.

С другой стороны, в той же Гааге, хотя и в другом суде, прямо сейчас рассматривается дело бывшего президента Косова Хашима Тачи. Он был одним из архитекторов косовской независимости и главной политической ставкой США в Приштине. Но стоило ему пойти против политики Вашингтона в регионе и воспротивиться требования «взаимных уступок», которые американцы выдвигают к Белграду и Приштине, внезапно выяснилось, что он подозревается в военных преступлениях, совершенных в период наиболее бодрого сотрудничества со все теми же американцами.

Почему такая развязность приходит к ним именно на Балканах – загадка. Может, в воздухе что-то такое разлито, благодаря чему даже маленькие местные народы имеют собственную концепцию национальной империи, простирающуюся на большую часть полуострова.

Чтобы американский посол буквально диктовал свою волю руководству формально независимой страны, это норма на Украине и, может быть, в некоторых других «банановых республиках», однако и на Балканах тоже: чего стоит одна только история о том, как Болгарию обязали похоронить крайне выгодный для нее проект «Южного потока».

А после 2014 года нормой стало и то, что каждая страна региона в порядке очереди принимает у себя десант из дипломатов, конгрессменов и сенаторов США, которые, чуть ли не тряся кулаками, требуют сократить влияние России в каждой сфере балканской жизни.

Особое отношение к осколкам бывшей Югославии также распространяется на экспертное сообщество и журналистов внутри США. Многократно проверено: даже критики американской внешней политики, признающие преступления ЦРУ и Пентагона в других странах мира, начинают махать руками тут же, когда речь заходит о Балканах. Это похоже на нескончаемую круговую поруку, о которую разбиваются любые доводы и факты: мы были там правы – и точка.

«Там» – это в любой стране региона в любой период времени. Американцы безапелляционно настаивают, что были правы в Боснии и Сербии, в Черногории, которую затаскивали в НАТО, ломая общество через колено, и в Македонии, где этот же процесс сопровождался столь острым кризисом, что государство застыло в шаге от нового межнационального конфликта.

Разумеется, особенно сильно Пентагон и Госдеп были правы в Косово, а кто в этом сомневается, тот пособник людоедского режима Слободана Милошевича. Вашингтону остается только закрепить свое единственно верное видение югославской истории и легализовать результаты всех преступлений, провокаций и интриг, которые американцы позволили себе на Балканах.

К огромному сожалению, эта наглость, помноженная на военную агрессию и экономический шантаж, оказалась чрезвычайно эффективным подходом.

По сути, Вашингтон почти полностью достиг своих целей на Балканах – максимально сократил там влияние Москвы и в сжатые сроки загнал под зонтик НАТО практически весь регион.

За пределами Североатлантического альянса и его военной инфраструктуры остались только Босния (дейтонский мир пока что не пересмотрен, хотя попытки предпринимаются), Сербия (главным образом из-за исторической памяти народа, пережившего натовские бомбардировки) и пресловутое Косово с базой Кэмп-Бондстил.

Чтобы поглотить Боснию, потребуется, возможно, еще одна война. А для интеграции в НАТО как Косова, так и Сербии – их взаимное признание (на иной сценарий не соглашаются не признавшие Косова страны альянса с собственными сепаратистскими проблемами). Над этим американцы и работают, заманивая сербов столь желанной для них перспективой членства в ЕС, хотя от имени ЕС говорить не уполномочены.

За несколько дней до заявления Хагенгрубера к правительству Сербии обратился сам президент США Джо Байден и сделал все то же – призвал признать суверенитет албанцев в Приштине и дал понять, что Белый дом будет уделять Сербии и ее геополитическому выбору большое внимание. По вопросу о том, что Балканы должны стать территорией НАТО полностью, без «белых пятен», между демократами и республиканцами США нет противоречий, но Трампу это было нужно чуть меньше, а Байдену, как наследнику политической линии Билла Клинтона и Мадлен Олбрайт, чуть больше. То есть процесс ускорят, усилив давление на Белград.

Пока что президент Сербии Александр Вучич и правящая там коалиция вроде как держатся: косовская рана слишком глубокая и болезненная, чтобы можно было отступиться от национальных принципов прямо сейчас. Но сколько продлится это «пока» – вопрос открытый.

Возможно, гораздо меньше, чем можно рассчитывать. На Балканах американская наглость действительно творит чудеса.

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