Мафия поставила под угрозу жизнь президента Сербии

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8 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 22:21  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» стал объектом большого торга

США и Германия предлагают переговоры по «Северному потоку – 2» Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
В пятницу появилось сразу несколько хороших новостей относительно «Северного потока – 2». Еврокомиссия расписалась в невозможности ввести санкции против него. А Ангела Меркель заявила, что расхождения с Америкой по газопроводу не такие большие, как кажется, и призвала стороны к переговорам. Удастся ли найти компромисс и на какие уступки придется пойти сторонам в рамках этого торга? Подробности...
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Боррель провалил свою миссию в Москве

По мнению европейских СМИ, Сергей Лавров на совместной пресс-конференции лишил Жозепа Борреля «политического достоинства» Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Катастрофа. Унижение. Развенчание иллюзий. Такие слова используют западные комментаторы, говоря об итогах визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Россию. По их мнению, Москва демонстративно унизила еврокомиссара, выслав к его приезду трех дипломатов, а министр Лавров якобы вел себя на пресс-конференции неподобающе. Но так ли это? Подробности...
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Русский Север принял полярный ислам

Под влиянием вечной мерзлоты «полярному исламу» пришлось изменить некоторые свои обряды REUTERS/Shamil Zhumatov
Крайний Север шаг за шагом превращается в третий исламский макрорегион России после Кавказа и Поволжья, заявили эксперты по миграционным потокам из ВШЭ. Именно эти нефтеносные регионы притягивают к себе безработную молодежь Кавказа и Центральной Азии, поэтому «полярная умма» там неуклонно растет. В городах вроде Воркуты и Нового Уренгоя она составляет уже 15-20%. Грозит ли исламизация региона новыми конфликтами и как их можно избежать?  Подробности...
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К чему приведут новые конфликты Британии и Китая

Пять лет назад Британия и Китай провозгласили «золотую эру» своих отношений, но теперь перешли к противостоянию Mark Schiefelbein/POOL/EPA/ТАСС
Отношения между Пекином и Лондоном резко ухудшились всего за несколько лет, а теперь будут проверены громким международным скандалом. Великобритания блокирует у себя главный информационный рупор Китая на фоне высылки из страны журналистов, обвиненных в шпионаже. Британцы готовы пойти дальше и перейти к политике агрессивного сдерживания КНР. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
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    Мафия поставила под угрозу жизнь президента Сербии

    Велько Беливук (более известный как Воля Неволя) во время задержания сербской полицией    8 февраля 2021, 22:00
    Фото: Darko Vojinovic/AP/ТАСС
    Текст: Евгений Крутиков

    На президента Сербии Александра Вучича готовилось покушение - об этом официально заявила полиция этого балканского государства. Почему жизнь главы сербского государства находится под угрозой, кому именно и по каким причинам перешел дорогу Александр Вучич - и насколько опасны его противники?

    В день открытия памятника основателю средневекового сербского государства Стефану Немане в Белграде 27 января на президента Сербии Александра Вучича готовилось покушение. Об этом в понедельник, 8 февраля, в эфире канала Pink заявил начальник управления криминальной полиции Богдан Пушич.

    Пушич констатировал, что в тот день во время церемонии открытия памятника там находилось «свыше 850 спецназовцев». Он отметил, что такое количество силовиков задействовали «с целью обезопасить президента Вучича, поскольку данные разведки указывали на, что на него попытаются совершить покушение».

    Дело в том, что 4 февраля в Белграде во время спецоперации полиция задержала 17 (по данным газеты ВЗГЛЯД - 18) членов организованной преступной группы (ОПГ). Преступники маскировались под футбольных болельщиков, в связи с этим обыски и задержания прошли в том числе на стадионах «Райко Митич» (домашняя арена клуба «Црвена звезда») и «Партизан». По данным МВД Сербии, в квартирах, принадлежащих ОПГ, обнаружили две снайперские винтовки. Задержанные обвиняются в жестоких убийствах, вымогательстве, похищениях, торговле наркотиками. Окончательно официально подтверждённых данных о причастности задержанных к покушению на сербского президента пока нет - идёт следствие.

    Все задержанные принадлежали к криминальной группировке, которой руководили известные молодые мафиози Велько Беливук и Марко Милькович (оба задержаны спецназом 4 февраля), тесно связанные с черногорским криминальным «кавачским кланом». Глава МВД Сербии Александр Вулин (известный россиянам как многолетний министр обороны, должность он сменил осенью прошлого года) утверждает, что эти двое недавно провели в Черногории переговоры с неким «одним из крупнейших наркодилеров в этой части света». Вулин считает, что арест этой парочки нанёс наркокартелям ущерб на миллионы долларов. Видимо, это могло и стать мотивом для мести в адрес президента Вучича.

    При этом задержанный сейчас Велько Беливук, более известный как Веля Неволя («Веля Беда»), помимо всего прочего был руководителем официальной фанатской группировки футбольного клуба «Партизан». И именно на стадионе нашли около 100 килограммов кокаина, марихуаны, а также оружие.

    Ещё осенью по Белграду неожиданно прокатилась волна заказных убийств в стиле 1990-х годов. 15 сентября в Белграде был взорван в своём автомобиле известный 30-летний мафиозо и светский красавчик Страхиня Стоянович. Формально этот парень с внешностью фотомодели и повадками психопата владел парой автосалонов, но по факту он и его бригада были вовлечены в криминальную активность с некими боснийскими и черногорскими кланами. Стоянович питал странную слабость к испаноговорящим красавицам: в предыдущем покушении на него чудом выжила бывшая мисс Марбелья Олак Бильбао Гонсалес, а сейчас под домашний арест помещена колумбийка Соня Суарес Гомес, считающаяся его гражданской женой. Ей запрещён выезд из Сербии как свидетельнице.

    Затем последовательно на парковке в торговом центре «Ушче» и опять же на парковке в жилом комплексе в Новом Белграде были убиты ещё два молодых сербских авторитета, предположительно связанных с наркотрафиком из Боснии и Черногории.

    Такого в Сербии не было давно. Возможно, началась война старых мафиозных кланов. Президент страны Вучич выступил 20 октября со специальным обращением к нации, в котором он «объявил войну мафии». Тогда он сказал, что «криминалу не удастся победить государство». Именно тогда его охрана, особенно при посещении публичных мероприятий, была резко увеличена. Примечательно, что расследованием всех этих событий действительно занимается именно криминальная полиция, а не служба безопасности или разведка, как это бывало во времена предыдущих покушений (или их попыток\имитаций) на президента Сербии.

    Ситуация с криминалитетом на Балканах принципиально с 1990-х годов не изменилась. Более того, балканский криминал лишь слегка технологически вырос по сравнению с годами поздней Югославии времён ещё Иосипа Броз Тито. Албанские «15 благородных семей», наркотрафик, фальшивые сигареты, угнанные в Италии машины премиум-класса, контрабанда, подпольные производства под видом мировых брендов («Бриони»), проституция.

    Вся эта система устроена «в стиле ретро» со её мафиозными кланами, построенными по национальному и местническому принципу. Многим она может быть знакома по ироническому описанию в фильмах Эмира Кустурицы, хотя на деле всё не так смешно, но действительно так экзотично. Да, в балканских мафиозных кланах до сих пор используются старомодные принципы взаимоотношений, частично перенятые в Италии, клички чуть ли не с рождения заменяют имена, а кланами руководят патриархи специфического менталитета и даже внешнего облика. Ну и остальное в том же духе: застолья в пафосных ресторанах, тосты сливовицей «за братьев», безвкусные «золотые» виллы в Черногории, жены-хранительницы очага, любовницы-модели и красные «мазерати».

    Сербская мафия стала молодеть и интернационализироваться с началам войны на Балканах, когда во главу кланов стали выдвигаться молодые боевики, а часть группировок срослась с государственными структурами на почве общих интересов в сфере контрабанды. Тогда же и центр криминального мира Балкан постепенно стал перемещаться в Черногорию - тогдашний контрабандистский рай имени Мило Джукановича.

    Сейчас в Сербии активно распространяются сведения о том, что Веля Неволя и его группировка могут быть связаны с известным бизнесменом Станко Суботичем, бывшим близким другом убитого в 2000 году премьер-министра Сербии Зорана Джинджича, и Бранко Лазаревичем, бывшим главой администрации Джинджича. А именно Станко Суботич был главным персонажем расследования о контрабанде через Черногорию и систему магазинов дью-фри фантастических объёмов контрабандных сигарет. Суботич был вынужден в какой-то момент переехать в Швейцарию, но сохранил за собой контроль за гостиницами в Черногории. Особенно в Свети Стефане, Свети Николе и Будве. Там же и происходят основные встречи балканских криминальных кланов.

    Балканская пресса обвиняет президента Вучича в «самопиаре», публикует карикатуры разной степени художественности (например, Вучич сам рисует на себе мишень, это уже бродячий сюжет). Но когда в 2016 году возле дома Вучича в белградском пригороде Яйяницы был обнаружен целый склад оружия, то полиция и разведка быстро вышла на некоего Владимира Поповича, более известного как Влада Поп, владельца белградского ночного клуба с сомнительной репутацией «Гавана». А Влада Поп был связан с черногорцами, с кланом «Шкалярци». Разведка же Сербии занималась расследованием только потому, что по делу проходили «граждане другого государства», то есть Черногории, а не Сербии. А так это было событие чисто криминальное, а не политическое.

    Были, конечно, в долгой истории покушений на президента Вучича и анекдотичные случаи.

    Например, инцидент, вошедший в историю как «Топчидарская звезда». 2 сентября 2017 года в центре Белграда в историческом районе Торчидер троица малолеток-мажоров не справилась с управлением папашиного «бентли» и задним ходом влетела этим «бентли» в кортеж президента страны, попав именно в бронированный мерседес Вучича. Молодым людям и их родителям пришло несладко, но тут больше вопросов к президентской охране, которая этот манёвр обкуренного «бентли» проморгала.

    Но всё-таки сейчас оппозиционная пресса зря обвиняет Вучича в самопиаре. Ситуация с организованной преступностью на Балканах (не только в отдельно взятых Сербии и Черногории) очень сложная и до боли напоминает 1990-е. Только с сильным национальным акцентом - классическая мафия старомодного стиля, особая субкультура, привычка к характерному образу жизни и его внешними атрибутами, которые в наше время кажутся слишком уж карикатурными.

    Но трогательно и симпатично это выглядит только в киноматографе. На практике же сохранение на Балканах классических мафиозных структур в стиле ретро, пусть и с молодыми волками во главе - прямая угроза государственной безопасности. И если президент Александр Вучич решил с этим бороться и победить, то ему действительно следует позаботиться о своей охране.


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