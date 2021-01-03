Глава МВД Сербии заявил о незаконной прослушке президента страны

Правоохранительные органы и спецслужбы Сербии выясняют обстоятельства незаконного прослушивания президента Александра Вучича, заявил министр внутренних дел страны Александр Вулин.

Вулин сообщил в эфире TV Prva, что «службы в составе МВД, которые занимаются случаем «прослушки» президента Вучича, выяснят истину», передает РИА «Новости».

«Президент Вучич никогда не говорит ничего просто так, и об этом он сообщил не ради политической выгоды, а потому что это – правда. Он получил определенную информацию, компетентные службы проинформировали президента о том, что существует практика его прослушивания», – добавил он.

По словам министра, пока рано говорить о целях прослушки, но уже ясно, что они были недобронамеренными.

«Президент сказал правду, а от нас требуется ее подтвердить и сделать так, чтобы это никогда больше не повторилось», – указал глава МВД.

Ранее Вулин сообщил, что президент Сербии находится под угрозой, так как он «объявил войну организованной преступности» после задержания представителей черногорских мафиозных кланов, чье многолетнее жестокое противостояние вышло за пределы региона.

Правоохранительные органы Сербии в последние годы также задержали несколько человек за угрозы Вучичу и членам его семьи в соцсетях.

Сербские СМИ регулярно заявляют о «травле» президента и близких ему людей и политиков со стороны оппозиции и преступного сообщества.