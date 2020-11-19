Взгляд
19 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 09:55  |  vz.ru
Разделы

У российского сахара выдался тяжелый сезон

Рост цен на сахар прекрасно заметен рядовому потребителю Кирилл Кухмарь/ТАСС
Резкий рост цен на сахар стал малоприятной новостью для большинства россиян. С начала года этот незаменимый в хозяйстве продукт подорожал более чем в полтора раза несмотря на его запасы у продавцов. Почему гигантский урожай сахара прошлого года негативно влияет на его цену на прилавках сегодня, и почему не все сахаропроизводители переживут этот сезон? Подробности...
Перейти в раздел…

Как отличить здоровую оппозицию от любителей западных грантов

В России растет активность завязанных на гранты Запада политических структур REUTERS/Ivan Alvarado
Поддержка от зарубежных спонсоров будет стоить карьеры любому кандидату на выборах в России. Таков смысл поправок, подготовленных в комиссии Совфеда по защите суверенитета. Сенаторы предложили несколько признаков, по которым можно отследить закамуфлированных иностранных агентов влияния. Помогут ли такие меры не допустить в наш парламент любителей донатов с Запада? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему россиянки отказываются от абортов

В советское время аборт то жестко запрещали, то разрешали вновь Добров А.Н. 1961 г.
Сто лет назад Советская Россия первой в мире узаконила медицинское прерывание беременности. Современная Россия остается страной формально толерантной к абортам, но с начала столетия число женщин, решившихся на такое прерывание беременности, упало в несколько раз. В чем причины этого явления? Подробности...
Перейти в раздел…

Президента Косова судят для принятия Сербии в НАТО

В Сербии этот респектабельный политик в дорогом пиджаке и с благообразной сединой известен по кличке Змей REUTERS/Eva Plevier
Суд в Гааге постановил держать теперь уже бывшего президента Косова Хашима Тачи под замком в течение всего процесса – там опасаются давления на свидетелей. В деле фигурируют тысячи доказательств жестоких военных преступлений, тем не менее арест Тачи стал сенсацией – как друг «сильных мира сего», он казался неприкосновенным. Теперь у сербов появился шанс добиться справедливости, но Россию это должно насторожить. Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Пора начинать «мягко» возвращать Украину

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кому-то покажется, что вернуть Украину в материнское лоно можно просто – поставив на условно «украинского Додона». Но, как показали последние события в Молдавии, эта ставка эфемерна и плодоносит очень недолго. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Ставка на размежевание Европы и США стратегически оправдана

Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Байден, Трамп, США, Евросоюз – ну какая нам разница? Нет, ты объясни простому русскому обывателю, что ему до выборов в США или кризиса Евросоюза! Какая разница, кто будет президентом в Америке? Нам своей страной нужно заниматься. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Чем закончилась война Меладзе против «Голубого огонька»

Сергей Мардан, публицист
Бессчетное количество «людей культуры» до сих пор свято уверены, что обязанность общества – их содержать. Причем не просто содержать, а обеспечивать «достойный» уровень жизни. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
Перейти в раздел…

Советский дефицит вернулся в Туркмению

Трампу наврали про армию США

Пашинян должен остаться у власти

Перейти в раздел…

Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
Подробности...

Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
Подробности...

В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
Подробности...
Перейти в раздел…
16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
Подробности...
16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
Подробности...
17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
Подробности...
Перейти в раздел…
Кто должен заплатить компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе?
  • Азербайджан Армении

  • Армения Азербайджану

  • Никто никому
Как изменятся отношения между Москвой и Кишиневом после избрания Майи Санду на пост президента Молдавии?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Останутся такими же
Вы читаете комментарии под материалами газеты ВЗГЛЯД?
  • Да

  • Нет

  • Читаю и пишу
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Иностранные сайты планируют наказывать в России за цензуру
    В Петербурге ввели новые ограничения из-за коронавируса Проект резолюции о признании Карабаха внесен в Сенат Франции Трамп обещал не дать демократам «украсть его победу» на выборах Назван размер мирового долга к концу 2020 года
    В Новосибирске воспитательница тушила спички о руки детей В Крыму оценили антироссийскую резолюцию ООН Украинцам назвали стоимость вакцины от COVID-19 Губерниев заявил о деградации российского футбола
    В США «Северный поток – 2» назвали «гибридным инструментом принуждения» Китай захотел вместе с Россией бороться против «гегемонии» и протекционизма Роскачество проверило безопасность водки Овдовевшая блогер Диденко захотела устроить вечеринку с бассейном

    унижение в Белграде


    Сборная России по футболу проиграла сербам с разгромным счетом

    «удар по солидарности»


    Греция отказала Турции в праве испытывать российскую С-400

    нарушение карантина


    Зеленский пригрозил Порошенко штрафами

    Видео

    подвиг комсомолки


    Музей Зои Космодемьянской: модное место или гражданский храм

    эффект эмбарго


    Почему российские яблоки не победили импортные

    социальные сети


    Турецкие роботы натравливают армян на русских

    заграница поможет


    Как отличить здоровую оппозицию от любителей западных грантов

    крупнейшая сделка


    Китай нанес экономике США удар в спину

    Люди культуры


    Сергей Мардан: Чем закончилась война Меладзе против «Голубого огонька»

    Найти ответственного


    Геворг Мирзаян: В поражении Армении в Карабахе есть виновный

    Национальный интерес


    Петр Акопов: Ставка на размежевание Европы и США стратегически оправдана

    на ваш взгляд


    Кто должен заплатить компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе?

    Президента Косова судят для принятия Сербии в НАТО

    В Сербии этот респектабельный политик в дорогом пиджаке и с благообразной сединой известен по кличке Змей    19 ноября 2020, 08:30
    Фото: REUTERS/Eva Plevier
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Суд в Гааге постановил держать теперь уже бывшего президента Косова Хашима Тачи под замком в течение всего процесса – там опасаются давления на свидетелей. В деле фигурируют тысячи доказательств жестоких военных преступлений, тем не менее арест Тачи стал сенсацией – как друг «сильных мира сего», он казался неприкосновенным. Теперь у сербов появился шанс добиться справедливости, но Россию это должно насторожить.

    Некоторые государства живут столь быстро, что спрессовывают в пару десятилетий сразу несколько исторических эпох. То, на что венграм понадобилась тысяча лет, косовские албанцы провернули всего за двадцать.

    В их случае вождем диковатого племени, крупным феодалом-самодержцем и премьер-министром парламентской демократии последовательно является один и тот же человек. Его имя – Хашим Тачи, хотя сербы предпочитают использовать кликуху Змей.

    Биография Тачи и история квазигосударства Косово – это почти синонимы. Он был одним из тех, кто основал Армию освобождения Косова (АОК или УЧК) – конгломерат бандитских отрядов, обучавшихся у «Аль-Каиды» нападениям на полицию. Он представлял албанскую сторону на переговорах в Рамбуйе, где Югославии выдвинули предвоенный ультиматум. Он тот, кто возглавил и первое партизанское правительство в период натовской интервенции, и первое как бы легальное после признания независимости Косова странами Запада.

    В 2016-м он наконец-то стал формальным главой государства –президентом, но две недели назад мир для него рухнул. Теперь Тачи рискует сесть в тюрьму на десятилетия – уже как бывший президент.  

    При такой богатой биографии ему всего 52 года. И биография была бы не полной, если не уточнить, что с сербской точки зрения президент и национальный герой косоваров – это прежде всего убийца и террорист (на сей счет есть приговоры еще югославских судов), а замечание «какая страна, такие и герои» в его случае верно дважды.

    С одной стороны, Косово – во всех смыслах пиратское государство, логично, что оно с пиратом во главе. С другой – этот пират по-настоящему неординарная личность. Можно было бы даже сказать уникальная, но самородок-самоучка, обнаруживший в себе гения войны, политики и дипломатии одновременно – это не уникально для Балкан, там таких почему-то много (классический пример – Иосип Броз Тито).

    В границах Косово масштаб Тачи, как у Фиделя на Кубе. Деревенский пацан из самого темного угла бывшей Югославии не только возглавил государство, но и фактически создал его с автоматом в руках, выцарапал с кровью тогда, когда это казалось невозможным. Правда, Фидель – сын богатого плантатора, а Тачи – честный сельский гопник, закаленный в конкурентной борьбе.

    На пути из жуткой кровавой грязи в князи со смокингами и запонками он познакомился с влиятельнейшими людьми мира – ядром глобалистской элиты. На постах сначала полевого командира, а потом премьера, главы МИД, президента Тачи вел деловые переговоры и светские беседы за чаем с другими президентами, монархами, министрами, дипломатами, генсеками и генералами, а с некоторыми из них даже дружил.

    Все это время сербы обвиняли его в садистских зверствах, а на том, что Тачи может быть организатором торговли органами похищенных людей, настаивала не только народная молва, но и люди весьма компетентные – вроде бывшего генпрокурора МТБЮ Карлы Дель Понте и спецдокладчика ПАСЕ Дика Марти. 

    Столь гнусное преступление завершает яркий образ, делая его поистине чудовищным. Это уже не просто бандит, а антагонист из остросюжетного триллера или суперзлодей из вселенной Marvel. Нелюдь с полным отсутствием эмпатии. Социопат, которому все сходит с рук.

    Все эти уточнения нужны, чтобы объяснить, почему на человека со столь одиозной репутацией поставили в ЕС, США и НАТО, взяв под покровительство, выписав индульгенцию и сделав ключевой фигурой в реализации проекта «независимое Косово». О черной трансплантологии говорят не год, не пять и даже не десять лет, однако все это время упырь был облечен доверием и вхож в лучшие дома Европы.

    Наверное, с их стороны это был персонаж не леденящего душу триллера, а авантюрного романа.

    Тачи необходимо отдать должное: он харизматичен, обаятелен, авантажен – здоровенный лоб из серии «нравятся женщинам». При всем этом смел, хитер, очень умен – умеет произвести впечатление на любого. Именно поэтому бывший полевой командир столь легко перешел в дипломатию и парламентскую политику, небезуспешно обивая пороги международных организаций для признания ими Косова и сдерживая радикалов у себя на родине (да, по меркам края Тачи далеко не худший из людей, его одно время считали чуть ли не защитником местных сербов).

    Но дело не только в том, что вундеркинду, красавцу и отцу-основателю удалось втереть очки руководству как будто бы демократических стран. Он всех этих людей, конечно, обворожил, но до конца ему все-таки не поверили. Оценив силу албанской личности, руководство Евросоюза при деятельной поддержке США соорудило что-то вроде электрического ошейника для особо опасных преступников – нажмешь на кнопочку, и сколь угодно громадное тело падает на пол.

    Первоначально таким ошейником был МТБЮ – знаменитый Гаагский трибунал, который ходил вокруг да около Тачи, но никогда не предъявлял ему обвинений (книга Дель Понте, из которой весь мир знает про разделку сербов на органы, вышла уже после ее отставки). Когда же эта структура сгинула под тяжестью старых грехов, появилась другая с длинным и сложным названием - Специальные судебные палаты и специализированная прокуратура по Косово (KSC & SPO).

    Подобное заведение – кошмар для патриота. Представьте суд, юрисдикция которого имеет приоритет над всеми остальными в стране. Он как бы ваш, но все судьи в нем – назначаемые иностранцами иностранцы. А чтобы избежать не только административного, но и любого другого давления на них, физически этот орган находится за пределами государственных границ.

    Конкретно KSC & SPO разместили в Гааге как бы в насмешку над теми, кто до сих пор путает МТБЮ, МУС и другие международные судебные структуры, делившие один город с королевским двором Нидерландов.

    Специализация у суда четкая, но для албанской элиты уничтожающая – преступления, совершенные в крае в период 1998-2000 годов. Чтобы учредить этот орган и прописать его в конституции, косовским депутатам буквально выкручивали руки – сам Джо Байден звонил и требовал. Теперь депутаты каются и поносят проклятый Запад: суд предъявил главе их государства и национальному герою по кличке Змей обвинение в военных преступлениях и преступлениях против человечности, как какому-нибудь Герингу.

    Сам президент не верил, что обвинение предъявят, и обещал в противном случае уйти в отставку. Предъявили. Ушел. Ошейник сработал.

    Почему вдруг перестали действовать албанское обаяние, косоварское коварство и все охранные обереги Тачи разом – тайна. Например, просто потому, что его влиятельные покровители (и соучастники военных преступлений в Югославии) вроде бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт, бывшего генсека НАТО Хавьера Соланы и бывшего главы МИД Франции Бернара Кушнера окончательно состарились и потеряли влияние, а новое поколение «хозяев мира» все-таки задало себе вопрос, почему как бы государством в центре Европы до сих пор правит все тот же парень с кровожадной репутацией, который представлял его на внешней арене в период отгремевшей 22 года назад войны.

    В любом случае готовиться начали не вчера. В деле фигурируют 153 засекреченных свидетеля, 1500 материальных улик, более 20 часов видеозаписей и 1842 документа с доказательствами убийств, пыток, похищений и преследований на 43 108 страницах. По тому же делу проходят два бывших спикера косовского парламента – Кадри Весели и Якуп Красничи. Что-то неладное творилось с кадровой политикой «молодой демократии» (выражаясь языком атлантистов) все эти годы, раз слон в центре поля был замечен и арестован только сейчас.

    Что именно щелкнуло в атлантических головах, что они решили пожертвовать любимым сукиным сыном своих предшественников и поставить под удар их репутацию, мы, возможно, никогда не узнаем и это останется узкопрофильным интересом балканистов. В любом случае сам суд над Тачи – шаг значительный, а времена сейчас такие, что лучше сразу подозревать в нем подвох, пусть даже это будет граничить с паранойей.

    То, что у тысяч уже убитых сербов появился шанс на правосудие, само по себе хорошо. Но не для того ли эту пьесу разыгрывают, чтобы воздействовать на общественное мнение внутри Сербии и в конце концов затащить ее в НАТО?

    В военном плане Сербия нужна альянсу не больше, чем какая-нибудь Македония с грузом ее внутренних проблем. Но расшириться на всю бывшую Югославию для НАТО дело принципа. После 2014 года брюссельские аналитики постановили, что следующим местом столкновения между РФ и Западом станут Балканы. Следовательно, все оставшиеся там страны и чумные углы нужно инкорпорировать в альянс просто ради того, чтобы окончательно вытеснить Россию из региона.

    Вне НАТО остались только Босния, где альянс применил военную силу впервые в своей истории, Сербия и само Косово. Расширение за счет БиГ в процессе, сербов же только начинают обхаживать, посему и не получается отмахнуться от мысли, что албанский вундеркинд – это козел отпущения, которого зарежут в Гааге для окончательной перезагрузки отношений с Белградом.

    Тачи считал себя незаменимым для Запада – и не ошибся. Не учел лишь того, что его холеную тушку можно использовать для очень разных целей.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •