Друга Мадлен Олбрайт ждет трибунал

В Приштине произошло событие, которого международное правосудие добивалось десятилетиями: ушел в отставку и был взят под стражу лидер самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи. Это человек, который спровоцировал первую в истории войну НАТО – против Югославии в 1999 году. Его ареста судьи в Белграде и Гааге добивались много лет. Но ждет ли его теперь суровый приговор?

Глава непризнанного Косово 52-летний Хашим Тачи объявил в четверг о своей отставке. Так он отреагировал на утвержденное обвинение Специального суда в Гааге за военные преступления 1998-1999 годов. Тачи – один из «отцов» независимого Косово. У него богатая биография. Если за пределами края он для многих военный преступник, то на родине его считают национальным героем. Для большинства косовских албанцев война против «сербского угнетения» была справедливой самообороной.

Политик руководил республикой с 2016 года, ранее был ее премьером и министром иностранных дел. «Для того, чтобы защитить суверенитет Косово, уважая партнерство с международным сообществом, сегодня подаю в отставку с поста президента. В новых обстоятельствах призываю политические силы к единству, чтобы не возникло институционального кризиса», – заявил Тачи.

Тачи решил добровольно отправиться в Гаагу. После сделанного объявления он был взят под стражу, а в его доме недалеко от Приштины проводятся обыски. Временно исполнять обязанности президента Косово будет председатель парламента Вьоса Османи.

Специальный суд по преступлениям в Косово ранее продлил секретность обвинительного акта против лидера правящей Демократической партии Косово, экс-спикера парламента Кадри Весели и других бывших полевых командиров Освободительной армии Косово (ОАК). Весели также пообещал самостоятельно, но «не как задержанный», поехать в Нидерланды и предстать перед правосудием.

Специальная прокуратура по Косово подозревает Тачи, Весели и ряд других лиц их бывшего окружения в совершении военных преступлений. В обвинительном акте из десятка пунктов говорится, что эти люди подозреваются в преступлениях против человечности. В числе прочего им вменяются убийства, похищения людей, преследования и пытки. Как подчеркнули в инстанции, решение о публикации этой информации связано с тем, что Тачи и Весели неоднократно пытались помешать работе Специального суда.

Среди жертв преступлений Тачи – сотни людей. Это сербы, цыгане, «политические оппоненты», представители других национальностей и даже сами косовские албанцы.

Специальный суд по Косову был создан для расследования совершенных с 1998 по 2000 год преступлений в этом регионе. Поводом для его учреждения стал опубликованный в январе 2011 года доклад ПАСЕ с утверждениями о том, что участники Освободительной армии Косова в конце 1990-х и начале 2000-х были причастны к наркоторговле, похищениям и убийствам, а также торговле человеческими органами. Расследование началось после опубликованной книги экс-прокурора Международного трибунала для бывшей Югославии Карлы дель Понте «Охота: я и военные преступники».

Тачи, который в конце 1990-х годов во время конфликта в Косово между сербами и албанцами возглавлял так называемую Дреницкую группу Освободительной армии Косово, был больше известен по прозвищу Змей. О преступлениях ОАК подробно говорилось в докладе бывшего прокурора Дика Марти «Бесчеловечное обращение с людьми, незаконная торговля человеческими органами в Косово». Впрочем, прямых доказательств вины Тачи и его окружения Марти не приводил.

До 1998 года ОАК была известна в мире как мафиозная террористическая группировка и числилась в списке террористических организаций Госдепартамента США. Однако после того, как США и НАТО решили напасть на Югославию из-за конфликта в Косово, тогдашний госсекретарь Мадлен Олбрайт вычеркнула ОАК из черного списка и официально объявила, что боевики ОАК отражают волю албанского народа и сражаются за свободу и демократию. Перед началом войны Олбрайт даже встретилась с Тачи и публично пожала ему руку. Дружеские отношения между двумя политиками сохраняются до сих пор. Год назад Олбрайт приезжала в Приштину, где вновь встретилась с Тачи.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев предположил, что Тачи выполняет волю главных спонсоров «проекта Косово» – Германии и Австрии. В частности, последней каплей мог стать недавний теракт в Вене с участием албанца из Македонии. «Косовские и македонские албанцы находятся в тесном кровном родстве. Столь одиозная личность, как Хашим Тачи, переполнила чашу терпения Берлина и Вены. Тачи решили убрать из Косово через Гаагу. Сам бы он ни за что в отставку добровольно не подал», – сказал Трухачев газете ВЗГЛЯД.

По мнению эксперта, Тачи в Гааге не стоит ожидать участи умершего в тюрьме президента Сербии Слободана Милошевича, его ждет более мягкий приговор. «Это показывает практика с боснийскими мусульманами и хорватами, представшими перед судом за преступления против сербского народа. Эти боснийцы и хорваты или избегают наказания, или же получают небольшие сроки, после чего их оправдывают. Возможно, Тачи осудят в Гааге на небольшой срок – да и только для того, чтобы такого военного преступника, как Тачи, не ассоциировали больше с проектом «Республика Косово», – подчеркнул эксперт.

Впрочем, немецкий политолог Александр Рар назвал спекуляцией связь между отставкой Тачи и терактом в Вене, потому что «Косово и Македония совершенно разные государства». Более того, военные преступления двадцатилетней давности, в которых Тачи обвиняет Гаагский суд, тоже по большому счету не играют роли в этой отставке. «Это просто крючок, на котором американская администрация держит Тачи – и вместе с тем предоставляет ему протекцию, – сказал Рар газете ВЗГЛЯД. – Для США Тачи – фактор стабильности в Косово. Вряд ли Тачи будет серьезно наказан Гаагским судом. Каких-то принципиальных разногласий с Америкой у него быть не может».

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Однако бывший президент Косово мог быть неудобен США тем, что он – убежденный косовар, постоянно раздражавший сербскую сторону. Возможно, в Вашингтоне решили поменять его на более договороспособного. Более того, в Сербии активизировались прозападные силы, вытесняющие из политического пространства пророссийские. На этом фоне Тачи теряет свой политический капитал, созданный Западом. «Не думаю, что война с Югославией развязалась по просьбе Хашима Тачи, – считает эксперт. – Хоть его и называют другом бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт, он не настолько большая фигура. Целью НАТО в этой войне было продемонстрировать себя как «глобального полицейского» и не допустить укрепления славяно-православного национализма на балканском пространстве».

В свою очередь научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт уверен, что привлечение Тачи к суду не осуждает военной операции НАТО в Югославии. «В ходе военной операции НАТО в Югославии Тачи и Освободительная армия Косово не имели отношения к Североатлантическому альянсу. В глазах МУС, ОАК действовала сама по себе. Если Тачи до Гааги все же доедет, то там ему вынесут приговор, а дальше вопрос закроют. Вынудив Тачи уйти в отставку, Запад придает войне в Югославии и проекту «Республика Косово» ореол пристойности. Дескать, видите, в Косово и ОАК не хотят иметь с Тачи ничего общего – значит, операция НАТО в Югославии была оправдана, борьба косовских албанцев за свою свободу была справедлива, права человека восторжествовали и так далее», – сказал Энгельгардт газете ВЗГЛЯД.

Собеседник уверен, что Тачи получит мягкий приговор. До сих пор не было примеров, чтобы за преступления против сербов в Гааге судили так же строго, как самих сербских лидеров.

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