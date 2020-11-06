Лидер непризнанного Косово Тачи задержан в Гааге

В Гааге задержан Хашим Тачи, который подал в отставку с поста «президента» непризнанного Косово, сообщает Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово.

Тачи, бывшие спикеры «парламента» Косово Кадри Весели и Якуп Красничи, а также один из полевых командиров «Освободительной армии Косово» Реджеп Селими «направлены в место содержания под стражей», передает РИА «Новости».