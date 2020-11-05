Эксперт объяснил отставку главы Косово терактом в Вене

«По-видимому, на [главу непризнанного Косова Хашима] Тачи надавили главные спонсоры проекта Косово – Германия и Австрия», – сказал газете ВЗГЛЯД доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев, комментируя решение политика подать в отставку.

«Причиной этому может быть недавний теракт в Вене, который совершил албанец из Македонии. Косовские и македонские албанцы находятся в тесном кровном родстве. Столь одиозная личность как Хашим Тачи переполнила чашу терпения Берлина и Вены. Тачи решили убрать из Косово через Гаагу. Сам бы он ни за что в отставку добровольно не подал», – уверен Трухачев.

По мнению эксперта, Тачи в Гааге не стоит ожидать участи умершего в тюрьме президента Сербии Слободана Милошевича. «Это показывает практика с боснийскими мусульманами и хорватами, представшими перед судом за преступления против сербского народа. Эти боснийцы и хорваты или избегают наказания, или же получают небольшие сроки, после чего их оправдывают. Возможно, Тачи осудят в Гааге на небольшой срок – да и только для того чтобы такого военного преступника как Тачи не ассоциировали больше с проектом «Республика Косово», – подчеркнул он.

В четверг глава непризнанного Косово Хашим Тачи подал в отставку после утвержденного обвинения Специального суда в Гааге за военные преступления 1998-1999 годов.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай и пять стран ЕС. В мае 2019 года лидер непризнанного Косово Хашим Тачи пригрозил объединением с Албанией в случае непризнания Евросоюзом.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, кто такой Хашим Тачи.