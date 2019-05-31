Косово пригрозило объединением с Албанией в случае непризнания Евросоюзом

Лидер непризнанного Косово Хашим Тачи заявил, что страна может провести референдум об объединении с Албанией в случае, если ЕС не признает самопровозглашенную республику.

Хашим Тачи в эфире телеканала Dukagjini заявил, что ЕС не торопится предоставить Косово «визовую свободу», что приводит к изоляции государства, передает RT.

«Мы можем сделать это через парламентские резолюции или посредством проведения референдумов в Косово и Албании... Если ЕС не хочет принять два албанских государства с двумя флагами, пусть примут только один флаг», – передает заявление Тачи Al Jazeera Balkans.

Он отметил, что объединение с Албанией «восстановит историческую справедливость».

На текущей неделе полиция самопровозглашенного Косово на севере края начала акцию, задержаны 22 человека. Среди них – сотрудник миссии ООН, гражданин России Михаил Краснощеков, который был отпущен, но попал в больницу. В ходе рейда получили травмы около 100 человек.