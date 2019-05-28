В Косово задержан сотрудник миссии ООН из России

Полиция непризнанного Косова задержала гражданина России, сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK), сообщил резидент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к депутатам в парламенте страны.

«В числе задержанных также российский гражданин Михаил Краснощенков, сотрудник миссии UNMIK. Мы оповестили об этом соответствующие российские органы», – заявил Вучич, передает РИА «Новости».

Во вторник утром Вучич отдал приказ о переводе вооруженных сил страны в полную боевую готовность из-за задержания косовской полицией 13 сербов на севере Косово и Метохии.

Перед этим сербский президент признал потерю Косово и назвал нападения на сербов в Косово вопросом ближайших дней и месяцев.

Сербский политолог Стеван Гайич, комментируя слова президента Сербии, заявил, что «Вучич хочет угодить определенным кругам. Прежде всего НАТО, уходящему составу Еврокомиссии и проатлантическим кругам на Западе. Это опасная игра».

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о ситуации в Косово, которое ведет себя в отношении Сербии все более агрессивно.