Заявление Вучича по Косово сочли «опасной игрой»

«Вучич хочет угодить определенным кругам. Прежде всего НАТО, уходящему составу Еврокомиссии и проатлантическим кругам на Западе. Это опасная игра», – заявил газете ВЗГЛЯД сербский политолог Стеван Гайич, комментируя слова президента Сербии Александра Вучича о необходимости признать потерю Косово.

«Его политика полностью провалилась, потому что Сербия за последние шесть лет расформировала остатки собственной государственности в Косово. Она сдавала один за другим рычаги власти, а в обмен ничего не получила. Вучич дошел до того, что заявил: «в обмен нам нужно что-то», – считает эксперт Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич.

По мнению политолога, Вучич пытается сделать так, чтобы сербское общество целиком признало Косово. Тем самым он добивается поддержки Запада. «Следующий шаг – полная «натоизация Балкан», то есть разбивание Республики Сербской в Боснии и вступление самой Сербии в НАТО», – сказал эксперт.

Он также не исключил, что политики могут искусственно создавать инциденты, чтобы большая часть Сербии признала независимость Косово. В частности, речь может идти о задержании сербов на территории Косово, которое ранее не исключил Вучич.

«Боюсь, что будут провокации НАТО на локальном уровне, чтобы продвинуть идею «натоизации Балкан». Для «натоизации» Сербии нужен какой-то конфликт, который стал бы причиной для вступления страны в альянс. Сербия, Босния и Герцеговина пока не в НАТО, и это проблема для альянса. Главный приз – Россия, которая после их вступления будет полностью отрезана от морей – от Балтики до Адриатического и Черного. Это несколько переработанный план Пилсудского по междуморью», – напомнил эксперт.

«Еще одна важная цель – это энергетическая независимость Европы от России. Один хаб уже построен в Польше, еще один построят в Хорватии. Между ними построят трубу, чтобы ввозить газ из Катара и США в обход Газпрома. Но для безопасности этого проекта нужно, чтобы все европейские страны были в НАТО», – считает Гайич.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград должен признать потерю Косово. «Необходимо признать, что в Косово и Метохии нет сербского правительства, поэтому нужно «прекратить обманывать» сербскую общественность», – заявил президент. Он подчеркнул, что страна потерпела крупное национальное поражение, потеряла территорию и понесла значительные экономические потери. Теперь Белград должен решить, сохранять ли конфликт замороженным или развивать контакты с Приштиной. Сам Вучич поддерживает улучшение отношений с Косово.

В то же время стало известно, что во вторник полиция задержала 13 сербов на севере Косово и Метохии. После этого Вучич приказал перевести вооруженные силы страны в полную боевую готовность.

В конце апреля газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о ситуации в Косово, которое ведет себя в отношении Сербии все более агрессивно.